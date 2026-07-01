ЛЕОНИНСКИЙ СТИХ
ЛЕОНИНСКИЙ СТИХ - рифмованные гексаметр и пентаметр, широко употребительные в средневековой латинской литературе.
(Расцвет в XI-XII веках; эпоха Возрождения возвращается к нерифмованному гексаметру античного образца). Собственно Леонинским стихом назывался гексаметр, в котором первое полустишие рифмуется со вторым («Всех пленяет весна, она и мила и чудесна...», Ф.А. Петровский, перевод из Марбода Реннского), но расширительно так назывался и гексаметр с рифмующими парами стихов («хвостатый стих»), и гексаметр с тройным членением («тройной стих») и пр. По аналогии с латинским «тройным» Леонинским стихом это название перешло на польский и русский силлабический стих с внутренними рифмами («Чиста птица, голубица, таков нрав имеет...», Г. Конисский), широкого употребления не имевший.