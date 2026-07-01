ЛЕОНИНСКИЙ СТИХ

ЛЕОНИНСКИЙ СТИХ - рифмованные гексаметр и пентаметр, широко употребительные в средневековой латинской литературе.

(Рас­цвет в XI-XII веках; эпо­ха Воз­ро­ж­де­ния воз­вра­ща­ет­ся к не­риф­мо­ван­но­му гек­са­мет­ру ан­тич­но­го об­раз­ца). Соб­ст­вен­но Леонинским стихом на­зы­вал­ся гек­са­метр, в ко­то­ром пер­вое по­лусти­шие риф­му­ет­ся со вто­рым («Всех пле­ня­ет вес­на, она и ми­ла и чу­дес­на...», Ф.А. Пет­ров­ский, перевод из Мар­бо­да Ренн­ско­го), но рас­ши­ри­тель­но так на­зы­вал­ся и гек­са­метр с риф­мую­щи­ми па­ра­ми сти­хов («хво­ста­тый стих»), и гек­са­метр с трой­ным чле­не­ни­ем («трой­ной стих») и пр. По ана­ло­гии с ла­тин­ским «трой­ным» Леонинским стихом это название пе­ре­шло на поль­ский и русский сил­ла­бический стих с внут­рен­ни­ми риф­ма­ми («Чис­та пти­ца, го­лу­би­ца, та­ков нрав име­ет...», Г. Ко­нис­ский), ши­ро­ко­го упот­реб­ле­ния не имев­ший.

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