ЛЕОНИДЗЕ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕОНИДЗЕ ГЕОРГИЙ (Гогла) НИКОЛАЕВИЧ - грузинский писатель, филолог.
Академик АН Грузинской ССР (1944), народный поэт Грузинской ССР (1959). Окончил Тифлисскую духовную семинарию. В 1951-1953 годах руководил СП Грузинской ССР; в 1957-1966 годах директор Института грузинской литературы имени Ш. Руставели АН Грузинской ССР в Тбилиси. Дебютировал в печати как поэт (1911). В 1918 году ненадолго примкнул к группе грузинских символистов «Голубые роги» («Циспери канцеби»).
В середине 1920-х годов создал свои лучшие произведения, проникнутые пафосом жизнелюбия и отличающиеся ярким, метафоричным языком: стихотворение «Ниноцминдская ночь» («Ниноцминдис гаме»), «Свидание кипчага» («Кивчагис паэмани»), «Цесарка» («Цицари»), «Мквиралоба» и др. В конце 1920-х годов обратился к реалиям советской Грузии: стихотворение «Ночь над Загэсом» («Загесис гаме»), «У берегов Иори» («Иврис пирад») и др. С начала 1930-х годов работал в эстетике социалистического реализма: эпическая поэма «Сталин» (1939; Государственная премия СССР, 1941; русский перевод 1942) о детстве и отрочестве вождя, историко-патриотической поэмы «Самгори» (1947), «Бершоула» и «Портохала» (обе 1951; Государственная премия СССР, 1952) и др.
Соавтор сценария к фильму «Щит Джургая» (совместно с С. Долидзе и Д. Рондели, 1944; Государственная премия СССР, 1950). Рассказы Леонидзе из сборника «Волшебное дерево. Воспоминания детских лет» (1962; русский перевод 1965) легли в основу фильма Т. Абуладзе «Древо желания». Среди сочинений Леонидзе - труды по истории грузинской литературы, пушкинистике.
Награждён 2 орденами Ленина.
Сочинения:
Избранное. М., 1979;
Избранные стихотворения и поэмы. Тб., 1986;
Ночь святой Нины: Стихи. Тб., 1989 (на грузинском языке).