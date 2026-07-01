ЛЕОНИДЗЕ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЛЕОНИДЗЕ ГЕОРГИЙ (Гог­ла) НИКОЛАЕВИЧ - грузинский писатель, филолог.

Академик АН Грузинской ССР (1944), народный по­эт Грузинской ССР (1959). Окон­чил Тиф­лис­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию. В 1951-1953 годах ру­ко­во­дил СП Грузинской ССР; в 1957-1966 годах ди­рек­тор Института грузинской литературы имени Ш. Рус­та­ве­ли АН Грузинской ССР в Тби­ли­си. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти как по­эт (1911). В 1918 году не­на­дол­го примк­нул к груп­пе грузинских сим­во­ли­стов «Го­лу­бые ро­ги» («Цис­пе­ри кан­це­би»).

В середине 1920-х годов соз­дал свои луч­шие про­из­ве­де­ния, про­ник­ну­тые па­фо­сом жиз­не­лю­бия и от­ли­чаю­щие­ся яр­ким, ме­та­фо­рич­ным язы­ком: стихотворение «Ни­ноц­минд­ская ночь» («Ни­ноц­мин­дис га­ме»), «Сви­да­ние кип­ча­га» («Кив­ча­гис па­эма­ни»), «Це­сар­ка» («Ци­ца­ри»), «Мкви­ра­ло­ба» и др. В конце 1920-х годов об­ра­тил­ся к реа­ли­ям советской Гру­зии: стихотворение «Ночь над За­гэ­сом» («За­ге­сис га­ме»), «У бе­ре­гов Ио­ри» («Ив­рис пи­рад») и др. С начала 1930-х годов ра­бо­тал в эс­те­ти­ке со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма: эпическая по­эма «Ста­лин» (1939; Государственная премия СССР, 1941; русский перевод 1942) о дет­ст­ве и от­ро­че­ст­ве во­ж­дя, ис­то­ри­ко-пат­рио­тической по­эмы «Сам­го­ри» (1947), «Бер­шо­ула» и «Пор­то­ха­ла» (обе 1951; Государственная премия СССР, 1952) и др.

Со­ав­тор сце­на­рия к филь­му «Щит Джур­гая» (совместно с С. До­лид­зе и Д. Рон­де­ли, 1944; Государственная премия СССР, 1950). Рас­ска­зы Леонидзе из сборника «Вол­шеб­ное де­ре­во. Вос­по­ми­на­ния дет­ских лет» (1962; русский перевод 1965) лег­ли в ос­но­ву филь­ма Т. Абу­лад­зе «Дре­во же­ла­ния». Сре­ди со­чи­не­ний Леонидзе - тру­ды по ис­то­рии грузинской литературы, пуш­ки­ни­сти­ке.

На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1979;

Из­бран­ные сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. Тб., 1986;

Ночь свя­той Ни­ны: Сти­хи. Тб., 1989 (на грузинском языке).