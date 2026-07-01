ЛЕОНИДОВ ИВАН ИЛЬИЧ
ЛЕОНИДОВ ИВАН ИЛЬИЧ - российский архитектор.
Учился во Вхутемасе (1921-1927 годы) на живописном, с 1922 года - на архитектурном отделении в мастерской А.А. Веснина. Один из самых последовательных сторонников новаторства в архитектуре, уже в дипломном проекте «Институт библиотековедения имени В.И. Ленина в Москве» (1927; композиция из параллелепипеда и шара, поднятого над землёй на ажурных металлических конструкциях) принципиально расширил формальный язык конструктивизма и наметил пути решения актуальной задачи - проектирования высотного здания, вписанного в контекст городской застройки; эта работа быстро получила мировую известность.
Член Общества современных архитекторов (ОСА) с момента его образования в 1925 году, активно участвовал в его мероприятиях (выступал с докладами, выполнял конкурсные проекты и т. д.). Наиболее интенсивно работал на рубеже 1920-1930-х годов.; создавал архитектурные проекты в духе «эстетики простоты», сочетая идеальные правильные формы со сложным функциональным замыслом. Для демонстрации своих идей Леонидов использовал оригинальную архитектурную графику, которая обладает самостоятельной художественной ценностью. Проекты Леонидова этого периода условно делятся на две группы: общественные здания - производственные, деловые и административные (кинофабрика «Мосфильм», 1927; Дом Центросоюза, 1928; Дом промышленности, 1929-1930 годы; Институт статистики, 1929, все - для Москвы; Дом правительства, для Алма-Аты, 1929; памятник X. Колумбу для Санто-Доминго, 1929) и градостроительные комплексы (Дворец культуры Пролетарского района, для Москвы, 1930; проект социалистического расселения при Магнитогорском химико-металлургическом комбинате, 1930).
С официальным поворотом советской архитектуры к неоклассике в начале 1930-х годов творческая деятельность Леонидова подверглась резкой критике, в ответ на которую он создал своё лучшее произведение 1930-х годов - проект здания Наркомтяжпрома (для Москвы, 1934): новое по формам, гигантское по масштабу, выразительное по силуэту здание органично включено в исторический ансамбль Кремля и Красной площади в русле принципов сочетания разновеликих объёмов, свойственных русской архитектуре.
В дальнейшем Леонидов был вынужден отказаться от активных выступлений в архитектуре. В 1934-1940 годах он работал в мастерской № 3 Моссовета и создал проекты жилого комплекса «Ключики» (для Нижнего Тагила, 1935-1936 годы), комбината газеты «Известия» (для Москвы, 1939-1940 годы), генплан пионерского лагеря «Большой Артек» в Крыму (1936-1937 годы) и др. В 1941-1943 годах в действующей армии. В 1950-е годы Леонидов работал над проектом города будущего - «Город Солнца», создавал эскизы к конкурсам на проект здания ООН в Нью-Йорке, Дворца Советов на Ленинских горах в Москве и др.
За свою жизнь Леонидов смог реализовать лишь один небольшой проект: комплекс парковых террас с лестницей (1937-1938 годы) в санатории имени Г.К. Орджоникидзе в Кисловодске. Тем не менее его творчество повлияло на российскую и мировую архитектуру XX века (использование крупных правильных геометрических объёмов, поверхностей сплошного застекления, принципов «информационной архитектуры»).