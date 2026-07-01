ЛЕОНИДОВ ИВАН ИЛЬИЧ

ЛЕОНИДОВ ИВАН ИЛЬИЧ - российский архитектор.

Учил­ся во Вху­те­ма­се (1921-1927 годы) на жи­во­пис­ном, с 1922 года - на ар­хитектурном от­де­ле­нии в мас­тер­ской А.А. Вес­ни­на. Один из са­мых по­сле­до­ва­тель­ных сто­рон­ни­ков но­ва­тор­ст­ва в ар­хи­тек­ту­ре, уже в ди­плом­ном про­ек­те «Ин­сти­тут биб­лио­те­ко­ве­де­ния имени В.И. Ле­ни­на в Мо­ск­ве» (1927; ком­по­зи­ция из па­рал­ле­ле­пи­пе­да и ша­ра, под­ня­то­го над зем­лёй на ажур­ных ме­тал­лических кон­ст­рук­ци­ях) прин­ци­пи­аль­но рас­ши­рил фор­маль­ный язык кон­ст­рук­ти­виз­ма и на­ме­тил пу­ти ре­ше­ния ак­ту­аль­ной за­да­чи - про­ек­ти­ро­ва­ния вы­сот­но­го зда­ния, впи­сан­но­го в кон­текст городской за­строй­ки; эта ра­бо­та бы­ст­ро по­лу­чи­ла ми­ро­вую из­вест­ность.

Член Об­ще­ст­ва со­вре­мен­ных ар­хи­тек­то­ров (ОСА) с мо­мен­та его об­ра­зо­ва­ния в 1925 году, ак­тив­но уча­ст­во­вал в его ме­ро­прия­ти­ях (вы­сту­пал с док­ла­да­ми, вы­пол­нял кон­курс­ные про­ек­ты и т. д.). Наи­бо­лее ин­тен­сив­но ра­бо­тал на ру­бе­же 1920-1930-х годов.; соз­да­вал ар­хитектурные про­ек­ты в ду­хе «эс­те­ти­ки про­сто­ты», со­четая иде­аль­ные пра­виль­ные фор­мы со слож­ным функ­цио­наль­ным за­мыс­лом. Для де­мон­ст­ра­ции сво­их идей Леонидов ис­поль­зо­вал ори­ги­наль­ную ар­хитектурную гра­фи­ку, ко­то­рая об­ла­да­ет са­мо­сто­ятельной ху­дожественной цен­но­стью. Про­ек­ты Леонидова это­го пе­рио­да ус­лов­но де­лят­ся на две груп­пы: об­щественные зда­ния - про­из­вод­ст­вен­ные, де­ло­вые и ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные (ки­но­фаб­ри­ка «Мос­фильм», 1927; Дом Цен­тро­сою­за, 1928; Дом про­мыш­лен­но­сти, 1929-1930 годы; Институт ста­ти­сти­ки, 1929, все - для Мо­ск­вы; Дом пра­ви­тель­ст­ва, для Ал­ма-Аты, 1929; па­мят­ник X. Ко­лум­бу для Сан­то-До­мин­го, 1929) и гра­до­стро­ительные ком­плек­сы (Дво­рец куль­ту­ры Про­ле­тар­ско­го района, для Мо­ск­вы, 1930; про­ект со­циа­ли­стического рас­се­ле­ния при Маг­ни­то­гор­ском хи­ми­ко-ме­тал­лур­гическом ком­би­на­те, 1930).

С официальным по­во­ро­том советской ар­хи­тек­ту­ры к не­оклас­си­ке в начале 1930-х годов творческая дея­тель­ность Леонидова под­вер­глась рез­кой кри­ти­ке, в от­вет на ко­то­рую он соз­дал своё луч­шее про­из­ве­де­ние 1930-х годов - про­ект зда­ния Нар­ком­тяж­про­ма (для Мо­ск­вы, 1934): но­вое по фор­мам, ги­гант­ское по мас­шта­бу, вы­ра­зи­тель­ное по си­лу­эту зда­ние ор­га­нич­но вклю­че­но в ис­то­рический ан­самбль Крем­ля и Крас­ной площади в рус­ле прин­ци­пов со­че­та­ния раз­но­ве­ли­ких объ­ёмов, свой­ст­вен­ных русской ар­хи­тек­ту­ре.

В даль­ней­шем Леонидов был вы­ну­ж­ден от­ка­зать­ся от ак­тив­ных вы­сту­п­ле­ний в ар­хи­тек­ту­ре. В 1934-1940 годах он ра­бо­тал в мас­тер­ской № 3 Мос­со­ве­та и соз­дал про­ек­ты жи­ло­го ком­плек­са «Клю­чи­ки» (для Ниж­не­го Та­ги­ла, 1935-1936 годы), ком­би­на­та газеты «Из­вес­тия» (для Мо­ск­вы, 1939-1940 годы), ген­план пио­нер­ско­го ла­ге­ря «Боль­шой Ар­тек» в Кры­му (1936-1937 годы) и др. В 1941-1943 годах в дей­ст­вую­щей ар­мии. В 1950-е годы Леонидов ра­бо­тал над про­ек­том го­ро­да бу­ду­ще­го - «Го­род Солн­ца», соз­да­вал эс­ки­зы к кон­кур­сам на про­ект зда­ния ООН в Нью-Йор­ке, Двор­ца Со­ве­тов на Ле­нин­ских го­рах в Мо­ск­ве и др.

За свою жизнь Леонидов смог реа­ли­зо­вать лишь один не­боль­шой про­ект: ком­плекс пар­ко­вых тер­рас с ле­ст­ни­цей (1937-1938 годы) в са­на­то­рии имени Г.К. Орд­жо­ни­кид­зе в Ки­сло­вод­ске. Тем не ме­нее его твор­че­ст­во по­влия­ло на российскую и ми­ро­вую ар­хи­тек­ту­ру XX века (ис­поль­зо­ва­ние круп­ных пра­виль­ных гео­мет­рических объ­ё­мов, по­верх­но­стей сплош­но­го за­стек­ле­ния, прин­ци­пов «ин­фор­ма­ци­он­ной ар­хи­тек­ту­ры»).