ЛЕОНИД ТАРЕНТСКИЙ

ЛЕОНИД ТАРЕНТСКИЙ - древнегреческий поэт III века до нашей эры.

Про­ис­хо­дил из Та­рен­та; был из­гнан, стран­ст­во­вал. По­этическое на­сле­дие Леонида Тарентского со­став­ля­ют около 100 эпи­грамм, со­хра­нив­ших­ся в со­ста­ве греческой ан­то­ло­гии. В сво­ём твор­че­ст­ве, пре­ж­де все­го в раз­ра­бот­ке бу­ко­лических мо­ти­вов, Леониду Тарентскому бли­зок к т. н. пе­ло­пон­нес­ской шко­ле по­этов, ос­но­ван­ной по­этес­сой Ани­той из Те­геи.

Леонид Тарентский ри­су­ет кар­ти­ны жиз­ни ры­ба­ков, пас­ту­хов и мел­ких ре­мес­лен­ни­ков, по за­ка­зу ко­то­рых он пи­сал мно­гие свои эпи­грам­мы (в фор­ме по­свя­ти­тель­ной над­пи­си на ору­ди­ях тру­да) и эпи­та­фии. Не­ко­то­рые учё­ные склон­ны ви­деть в сти­хах Леонида Тарентского про­по­ведь уте­ше­ния в бед­но­сти и тру­де и до­воль­ст­ва ма­лым, близ­кую фи­ло­со­фии ки­ни­ков, но в не­ко­то­рых эпи­грам­мах об­на­ру­жи­ва­ют­ся и на­смеш­ки над при­вер­жен­ца­ми ки­нического уче­ния. Но­ва­тор­ст­во Леонида Тарентского за­клю­ча­ет­ся в по­эти­за­ции ору­дий тру­да и жиз­ни про­стых лю­дей, в со­че­та­нии народного раз­го­вор­но­го язы­ка, «ра­бо­чей» лек­си­ки, изо­бре­та­тель­ных ост­рот и сен­тен­ций с тре­бо­ва­ния­ми учё­ной алек­сан­д­рий­ской по­эзии. Леонид Тарентский ока­зал боль­шое влия­ние на эпи­грам­ма­тическую тра­ди­цию по­сле­дую­щих ве­ков. Пи­сал так­же са­ти­рические сти­хо­тво­ре­ния.

Сочинения:

[Epigrammes]// Anthologia lyrica Grae­ca/ Ed. E. Diehl. 3rd ed. Lpz., 1949. Fasc. 1