ЛЕОНИД ТАРЕНТСКИЙ
ЛЕОНИД ТАРЕНТСКИЙ - древнегреческий поэт III века до нашей эры.
Происходил из Тарента; был изгнан, странствовал. Поэтическое наследие Леонида Тарентского составляют около 100 эпиграмм, сохранившихся в составе греческой антологии. В своём творчестве, прежде всего в разработке буколических мотивов, Леониду Тарентскому близок к т. н. пелопоннесской школе поэтов, основанной поэтессой Анитой из Тегеи.
Леонид Тарентский рисует картины жизни рыбаков, пастухов и мелких ремесленников, по заказу которых он писал многие свои эпиграммы (в форме посвятительной надписи на орудиях труда) и эпитафии. Некоторые учёные склонны видеть в стихах Леонида Тарентского проповедь утешения в бедности и труде и довольства малым, близкую философии киников, но в некоторых эпиграммах обнаруживаются и насмешки над приверженцами кинического учения. Новаторство Леонида Тарентского заключается в поэтизации орудий труда и жизни простых людей, в сочетании народного разговорного языка, «рабочей» лексики, изобретательных острот и сентенций с требованиями учёной александрийской поэзии. Леонид Тарентский оказал большое влияние на эпиграмматическую традицию последующих веков. Писал также сатирические стихотворения.
Сочинения:
[Epigrammes]// Anthologia lyrica Graeca/ Ed. E. Diehl. 3rd ed. Lpz., 1949. Fasc. 1