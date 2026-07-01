ЛЕОНИД ХУДОЖНИК

ЛЕОНИД ХУДОЖНИК (настоящие имя и фамилия Ле­о­нид Гус­та­во­вич Бер­ман) - российский и американский живописец.

Не­дол­го обу­чал­ся в пе­тербургской АХ. В 1918 году вы­ехал с ро­ди­те­ля­ми и бра­том (Э. Бер­ма­ном) в Фин­лян­дию, брал уро­ки у Н.К. Ре­ри­ха. В 1919 году прие­хал в Па­риж, обу­чал­ся (1919-1921 годы, вме­сте с бра­том) в ака­де­мии П. Ран­со­на у М. Де­ни, П. Се­рю­зье, Ф. Вал­лот­то­на, Э. Вюй­а­ра и П. Бон­на­ра. В 1922 году по­се­тил Ита­лию (вме­сте с бра­том и К. Бе­ра­ром). С 1923 года вы­став­лял кар­ти­ны в ду­хе нео­ро­ман­тиз­ма в Осен­нем са­ло­не и Са­ло­не не­за­ви­си­мых в Па­ри­же (за под­пи­сью «Ле­о­нид») - мор­ские пей­за­жи, ви­ды по­бе­ре­жья Юга Фран­ции, Нор­ман­дии, Бре­та­ни, Нор­ве­гии, Пор­ту­га­лии, Ита­лии; так­же сце­ны из жиз­ни ры­ба­ков. В 1930-е годы был дру­жен с К. Дио­ром. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны скры­вал­ся под чу­жим име­нем на Юге Фран­ции, 3 го­да ра­бо­тал на строи­тель­ст­ве обо­ро­нительных со­ору­же­ний «Ат­лан­ти­че­ско­го ва­ла». В 1947 году пе­ре­ехал в Нью-Йорк; мно­го пу­те­ше­ст­во­вал. Про­дол­жал пи­сать ма­ри­ны и ви­ды по­бе­ре­жья, не­ред­ко ис­поль­зуя сюр­реа­ли­стические приё­мы про­стран­ст­вен­ных по­строе­ний, не­обыч­ные ра­кур­сы (ви­ды с вы­со­ких хол­мов, ко­ло­ко­лен, с воздушного ша­ра и т. д.) и утон­чён­ные эф­фек­ты ос­ве­ще­ния.

Сочинения:

Тhe three worlds. N. Y., 1978