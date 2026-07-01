ЛЕОНИД ХУДОЖНИК
ЛЕОНИД ХУДОЖНИК (настоящие имя и фамилия Леонид Густавович Берман) - российский и американский живописец.
Недолго обучался в петербургской АХ. В 1918 году выехал с родителями и братом (Э. Берманом) в Финляндию, брал уроки у Н.К. Рериха. В 1919 году приехал в Париж, обучался (1919-1921 годы, вместе с братом) в академии П. Рансона у М. Дени, П. Серюзье, Ф. Валлоттона, Э. Вюйара и П. Боннара. В 1922 году посетил Италию (вместе с братом и К. Бераром). С 1923 года выставлял картины в духе неоромантизма в Осеннем салоне и Салоне независимых в Париже (за подписью «Леонид») - морские пейзажи, виды побережья Юга Франции, Нормандии, Бретани, Норвегии, Португалии, Италии; также сцены из жизни рыбаков. В 1930-е годы был дружен с К. Диором. В годы 2-й мировой войны скрывался под чужим именем на Юге Франции, 3 года работал на строительстве оборонительных сооружений «Атлантического вала». В 1947 году переехал в Нью-Йорк; много путешествовал. Продолжал писать марины и виды побережья, нередко используя сюрреалистические приёмы пространственных построений, необычные ракурсы (виды с высоких холмов, колоколен, с воздушного шара и т. д.) и утончённые эффекты освещения.
Сочинения:
Тhe three worlds. N. Y., 1978