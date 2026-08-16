ЛЕОНХАРДТ ГУСТАВ
ЛЕОНХАРДТ ГУСТАВ - нидерландский клавесинист, органист, дирижёр, педагог.
Один из крупнейших представителей аутентичного исполнительства. В 1950 году окончил «Схола канторум» в Базеле, где учился игре на органе и клавесине (класс Э. Мюллера). Как клавесинист дебютировал в 1950 году в Вене. Профессор по классу клавесина в Венской академии музыки (1952-1955 годы), в консерватории имени Я.П. Свелинка в Амстердаме (1954-1988 годы; продолжает проводить там мастер-классы). В 1969-1970 годах приглашённый профессоров Гарвардского университета. В 1959-1982 годах органист Валлонской церкви в Амстердаме. Основа сольного репертуара - музыка, созданная в эпоху барокко: сочинения английских вирджиналистов, Дж. Фрескобальди, И. Фробергера, Л. Куперена, Ж.Ф. Рамо, Я.П. Свелинка, И.С. Баха и др. В 1955 году основал и возглавил ансамбль старинной музыки «Леонхардт-консорт», с которым записал все кантаты И.С. Баха (1971-1990 годы; совместно с Н. Арнонкуром). Выступал в ансамбле с братьями Кёйкен, Ф. Брюггеном, Ф. Херревеге. Среди учеников: Б. ван Асперен, К. Хогвуд, П. Антай, Т. Копман. Сыграл главную роль (И.С. Бах) в фильме «Дневник Анны Магдалены Бах» (1968, режиссер Ж.М. Штрауб).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
The art of fugue: Bach’s last harpsichord work. The Hague, 1952.