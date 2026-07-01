ЛЕОНАРДО ДЕ АРХЕНСОЛА ЛУПЕРСИО
ЛЕОНАРДО ДЕ АРХЕНСОЛА ЛУПЕРСИО - испанский поэт, драматург, историк.
Обучался в университетах Уэски и Сарагосы. Посещал поэтические кружки в Мадриде; был секретарём Марии Габсбургской (с 1592 года), главным хронистом Арагонского королевства (с 1599 года), секретарём неаполитанского вице-короля (1610-1613 годы). Для поэзии Леонардо де Архенсолы характерно следование античным образцам, прежде всего Горацию, Марциалу, Ювеналу.
Леонардо де Архенсола негативно относился к театральным реформам, предложенным Лопе Ф. де Вегой Карпьо; трагедии «Филида» («Filis», не сохранилась), «Изабелла» («Isabela») и «Александра» («Alejandra»; обе - поставлены около 1585 года, изданы в 1772 году) стали попыткой утверждения принципов классицизма в испанском театре. В романе «Дон Кихот» М. де Сервантес упомянул об успехе пьес Леонардо де Архенсолы у современников. Известен трудами по арагонской истории (сохранились частично) и переводом «Анналов» Тацита. Сочинения Леонардо де Архенсолы изданы в 1634 году вместе с произведениями его младшего брата Б. Леонардо де Архенсолы.
Сочинения:
Obras. [Madrid], 1972;
Поэзия испанского Возрождения. М., 1990. С. 321-327;
Rimas. Dueñas, 2003