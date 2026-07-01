ЛЕОНАРДО ДЕ АРХЕНСОЛА ЛУПЕРСИО

ЛЕОНАРДО ДЕ АРХЕНСОЛА ЛУПЕРСИО - испанский поэт, драматург, историк.

Обу­чал­ся в университетах Уэ­ски и Са­ра­го­сы. По­се­щал по­этические круж­ки в Мад­ри­де; был сек­ре­та­рём Ма­рии Габс­бург­ской (с 1592 года), главным хро­ни­стом Ара­гон­ско­го ко­ро­лев­ст­ва (с 1599 года), сек­ре­та­рём не­апо­ли­тан­ско­го ви­це-ко­ро­ля (1610-1613 годы). Для по­эзии Леонардо де Архенсолы ха­рак­тер­но сле­до­ва­ние ан­тич­ным об­раз­цам, пре­ж­де все­го Го­ра­цию, Мар­циа­лу, Юве­на­лу.

Леонардо де Архенсола не­га­тив­но от­но­сил­ся к те­ат­раль­ным ре­фор­мам, пред­ло­жен­ным Ло­пе Ф. де Ве­гой Кар­пьо; тра­ге­дии «Фи­ли­да» («Filis», не сохранилась), «Иза­бел­ла» («Isabela») и «Алек­сан­д­ра» («Ale­jan­d­ra»; обе - поставлены около 1585 года, из­да­ны в 1772 году) ста­ли по­пыт­кой ут­вер­жде­ния прин­ци­пов клас­си­циз­ма в испанском те­ат­ре. В ро­ма­не «Дон Ки­хот» М. де Сер­ван­тес упо­мя­нул об ус­пе­хе пьес Леонардо де Архенсолы у со­вре­мен­ни­ков. Из­вес­тен тру­да­ми по ара­гон­ской ис­то­рии (со­хра­ни­лись час­тич­но) и пе­рево­дом «Ан­на­лов» Та­ци­та. Со­чи­не­ния Леонардо де Архенсолы из­да­ны в 1634 году вме­сте с про­из­ве­де­ния­ми его млад­ше­го бра­та Б. Ле­о­нар­до де Ар­хен­со­лы.

Сочинения:

Obras. [Madrid], 1972;

По­эзия ис­пан­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1990. С. 321-327;

Ri­mas. Dueñas, 2003