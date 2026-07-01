ЛЕОНАРДО ДЕ АРХЕНСОЛА БАРТОЛОМЕ

ЛЕОНАРДО ДЕ АРХЕНСОЛА БАРТОЛОМЕ - испанский поэт, историк.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в университетах Уэ­ски и Са­ла­ман­ки, где под влия­ни­ем Л. де Ле­о­на за­ин­те­ре­со­вал­ся ан­тич­ной клас­си­кой. Вме­сте со сво­им бра­том - Л. Ле­о­нар­до де Ар­хен­со­лой был при­бли­жен ко дво­ру. В 1584 году по­лу­чил сан свя­щен­ни­ка, с 1601 года ду­хов­ник Ма­рии Габс­бург­ской. По­сле смер­ти бра­та (1613) за­нял его долж­ность - главного хро­ни­ста Ара­гон­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, был ка­но­ни­ком со­бо­ра Са­ра­го­сы.

В по­эзии сле­до­вал Го­ра­цию (чьи оды он пе­ре­во­дил вме­сте с бра­том) и Мар­циа­лу, не уча­ст­вуя в спо­рах ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми кон­сеп­тиз­ма и куль­те­ра­низ­ма. Сре­ди ис­то­рических про­из­ве­де­ний: книга «За­вое­ва­ние Мо­лук­ских ост­ро­вов» («Conquista de las islas Malucas», 1609-1610 годы), со­чи­не­ния по ис­то­рии Ара­го­на и Са­ра­го­сы. Большая часть на­сле­дия Леонардо де Архенсолы из­да­на по­смерт­но.

Сочинения:

По­эзия ис­пан­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1990. С. 328-334; Rimas. Dueñas. 2003