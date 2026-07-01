ЛЕОНАРДО ДЕ АРХЕНСОЛА БАРТОЛОМЕ
ЛЕОНАРДО ДЕ АРХЕНСОЛА БАРТОЛОМЕ - испанский поэт, историк.
Получил образование в университетах Уэски и Саламанки, где под влиянием Л. де Леона заинтересовался античной классикой. Вместе со своим братом - Л. Леонардо де Архенсолой был приближен ко двору. В 1584 году получил сан священника, с 1601 года духовник Марии Габсбургской. После смерти брата (1613) занял его должность - главного хрониста Арагонского королевства, был каноником собора Сарагосы.
В поэзии следовал Горацию (чьи оды он переводил вместе с братом) и Марциалу, не участвуя в спорах между сторонниками консептизма и культеранизма. Среди исторических произведений: книга «Завоевание Молукских островов» («Conquista de las islas Malucas», 1609-1610 годы), сочинения по истории Арагона и Сарагосы. Большая часть наследия Леонардо де Архенсолы издана посмертно.
Сочинения:
Поэзия испанского Возрождения. М., 1990. С. 328-334; Rimas. Dueñas. 2003