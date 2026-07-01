ЛЕОН НИКАРАГУА
ЛЕОН НИКАРАГУА - Сантьяго-де-лос-Кабальерос-де-Леон, город в Никарагуа.
Административный центр департамента Леон. Население 145,2 тысяч человек (2010), второй по численности населения город страны после Манагуа. Расположен в северной части тихоокеанского побережья; в 30 км к северо-западу от Леона - вулкан Сан-Кристобаль (1745 м). Автомобильное и железнодорожное сообщение с Манагуа.
Основан в 1524 году испанским конкистадором Ф.Э. де Кордобой, в 1609 году разрушен землетрясением (руины Старого города включены в список Всемирного наследия; с 1960-х годов ведутся раскопки). В 1610 году отстроен заново (примерно в 30 км от первоначального места). С 1560 года столица провинции Никарагуа в составе генерал-капитанства Гватемала, с 1786 года административный центр одноименного интендантства, в 1812-1814 и 1820-1821 годах - провинции Никарагуа и Коста-Рика. В Леоне 11.10.1821 года было объявлено о независимости провинции Никарагуа и Коста-Рики от Испании. В середине - 2-й половине XIX века центр политического влияния либералов, в 1838-1852 годах (фактически до 1858 года) столица независимой Никарагуа. Сильно пострадал в 1978-1979 годах в ходе противоборства правительственных сил и сандинистов.
Сохранилась историческая застройка с сетью прямых улиц, 1-этажными домами с входами на углах, барочными порталами с килевидными арками, разорванными фронтонами. Кафедральный собор (1747-1780-е годы, архитекторы Д. де Поррес, П. де Авила, Ф. Гутьеррес; башни и западный фасад - около 1814-1824 годов; 5 нефов с купольными перекрытиями, купол над средокрестием; крестообразные пилоны; на боковых фасадах - контрфорсы в виде пилястр, фризы и обрамления окон из стука; интерьер XIX века, росписи А. Саррии, середина XX века; серебряная рака и статуи колониального времени; надгробие поэта Р. Дарио). Церкви: Сан-Хуан-Баутиста - Сутиаба (строилась в 1698-1710 годах; реконструкция начала XX века и 1994 года; деревянный потолок «артесонадо» на деревянных столбах, купол с 2 сводами по бокам, боковые капеллы; фасад со статуями в нишах), Сан-Франсиско (1639; фасад реконструирован в 1960-х годах), Ла-Мерсед (1685, П. де Сомарриба; перестроена в 1723 и 1820-1821 годах), Сан-Николас-де-Толентино-дель-Лаборио (XVII век; реконструкция конца XIX века), Эль-Кальварио (1-я половина XIX века; реконструкция начала XX века), Ла-Реколексьон (1786-1795 годы; 4-ярусный фасад и мощная башня), Сарагоса (между 1884 и 1886-1934 годами), Гваделупе (конец XIX века). Среди других архитектурных памятников - Дворец епископа (1679; восстановлен после частичного разрушения в 1935 году; с 1892 года - школа с капеллой Асунсьон), Каса-Салуд-Дебайле (1814; первоначально - здание частного банка, ныне Музей доколумбова искусства; реставрация 2001-2003 годов), Городской театр (1884-1885 годы; фасад реконструирован в 1913 году; восстановлен после пожара 1956 года).
Важный центр науки и образования. Среди научно-исследовательских учреждений - лаборатории: молекулярной генетики, биохимии, изучения почв и др. Национальный автономный университет Никарагуа (основан в 1812 году, открыт в 1816 году, современный статус с 1958 года) - один из крупнейших и старейших вузов страны; Христианский автономный университет Никарагуа (2001), Финансово-экономический университет.
Леон - второй по значению после Манагуа индустриальный центр страны. Важнейшие отрасли промышленности - кожевенная (предприятия компаний «Bataan S.A.», «Teneria Centroamericana S.A.», «Teneria El Aguila S.A.» и др.), текстильная и пищевая. Производство изделий из металла (в т. ч. медицинских столов, посуды, газовых плит), сельскохозяйственной техники (сеялки, культиваторы и др.), мыла и моющих средств.