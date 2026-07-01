ЛЕОН НИКАРАГУА

ЛЕОН НИКАРАГУА - Сантьяго-де-лос-Кабальерос-де-Леон, город в Никарагуа.

Административный центр департамента Ле­он. Население 145,2 тысяч человек (2010), вто­рой по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Ма­на­гуа. Рас­по­ло­жен в северной час­ти ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья; в 30 км к се­ве­ро-за­па­ду от Леона - вул­кан Сан-Кри­сто­баль (1745 м). Ав­то­мо­биль­ное и железнодорожное со­об­ще­ние с Ма­на­гуа.

Ос­но­ван в 1524 году испанским кон­ки­ста­до­ром Ф.Э. де Кор­до­бой, в 1609 году раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ни­ем (руи­ны Ста­ро­го го­ро­да вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия; с 1960-х годов ве­дут­ся рас­коп­ки). В 1610 году от­стро­ен за­но­во (при­мер­но в 30 км от пер­во­на­чаль­но­го мес­та). С 1560 года сто­ли­ца провинции Ни­ка­ра­гуа в со­ста­ве ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­ма­ла, с 1786 года административный центр од­но­именного ин­тен­дант­ст­ва, в 1812-1814 и 1820-1821 годах - провинции Ни­ка­ра­гуа и Кос­та-Ри­ка. В Ле­оне 11.10.1821 года бы­ло объ­яв­лено о не­за­ви­си­мо­сти провинции Ни­ка­ра­гуа и Кос­та-Ри­ки от Ис­па­нии. В середине - 2-й половине XIX века центр по­ли­тического влия­ния ли­бе­ра­лов, в 1838-1852 годах (фак­ти­че­ски до 1858 года) сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Ни­ка­ра­гуа. Силь­но по­стра­дал в 1978-1979 годах в хо­де про­ти­во­бор­ст­ва пра­ви­тельственных сил и сан­ди­ни­стов.

Со­хра­ни­лась ис­то­рическая за­строй­ка с се­тью пря­мых улиц, 1-этаж­ны­ми до­ма­ми с вхо­да­ми на уг­лах, ба­роч­ны­ми пор­та­ла­ми с ки­ле­вид­ны­ми ар­ка­ми, ра­зо­рван­ны­ми фрон­то­на­ми. Ка­фед­раль­ный со­бор (1747-1780-е годы, ар­хи­тек­то­ры Д. де Пор­рес, П. де Ави­ла, Ф. Гуть­ер­рес; баш­ни и западный фа­сад - около 1814-1824 годов; 5 не­фов с ку­поль­ны­ми пе­ре­кры­тия­ми, ку­пол над сре­док­ре­сти­ем; кре­сто­об­раз­ные пи­ло­ны; на бо­ко­вых фа­са­дах - контр­фор­сы в ви­де пи­лястр, фри­зы и об­рам­ле­ния окон из сту­ка; ин­терь­ер XIX века, рос­пи­си А. Сар­рии, середина XX века; се­реб­ря­ная ра­ка и ста­туи ко­ло­ни­аль­но­го вре­ме­ни; над­гро­бие по­эта Р. Да­рио). Церк­ви: Сан-Ху­ан-Бау­ти­ста - Су­тиа­ба (строи­лась в 1698-1710 годах; ре­кон­ст­рук­ция начала XX века и 1994 года; де­ревянный по­то­лок «ар­те­со­на­до» на де­ревянных стол­бах, ку­пол с 2 сво­да­ми по бо­кам, бо­ко­вые ка­пел­лы; фа­сад со ста­туями в ни­шах), Сан-Фран­си­ско (1639; фа­сад ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1960-х годах), Ла-Мер­сед (1685, П. де Со­мар­ри­ба; пе­ре­строе­на в 1723 и 1820-1821 годах), Сан-Ни­ко­лас-де-То­лен­ти­но-дель-Лаборио (XVII век; ре­кон­ст­рук­ция конца XIX века), Эль-Каль­ва­рио (1-я половина XIX века; ре­кон­ст­рук­ция начала XX века), Ла-Ре­ко­лек­сь­он (1786-1795 годы; 4-ярус­ный фа­сад и мощ­ная баш­ня), Са­ра­го­са (ме­ж­ду 1884 и 1886-1934 годами), Гва­де­лу­пе (конец XIX века). Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков - Дво­рец епи­ско­па (1679; вос­ста­нов­лен по­сле час­тич­но­го раз­ру­ше­ния в 1935 году; с 1892 года - шко­ла с ка­пел­лой Асун­сь­он), Ка­са-Са­луд-Де­бай­ле (1814; пер­во­на­чаль­но - зда­ние ча­ст­но­го бан­ка, ны­не Му­зей до­ко­лум­бо­ва искусства; рес­тав­ра­ция 2001-2003 годов), Городской те­атр (1884-1885 годы; фа­сад ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1913 году; вос­ста­нов­лен по­сле по­жа­ра 1956 года).

Важ­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний - ла­бо­ра­то­рии: мо­ле­ку­ляр­ной ге­не­ти­ки, био­хи­мии, изу­че­ния почв и др. Национальный ав­то­ном­ный университет Ни­ка­ра­гуа (ос­но­ван в 1812 году, от­крыт в 1816 году, современный ста­тус с 1958 года) - один из круп­ней­ших и ста­рей­ших ву­зов стра­ны; Хри­сти­ан­ский ав­то­ном­ный университет Ни­ка­ра­гуа (2001), Фи­нан­со­во-эко­но­ми­че­ский уни­вер­си­тет.

Ле­он - вто­рой по зна­че­нию по­сле Ма­на­гуа ин­ду­ст­ри­аль­ный центр стра­ны. Важ­ней­шие от­рас­ли промышленности - ко­же­вен­ная (пред­при­ятия ком­па­ний «Bataan S.A.», «Teneria Centroamericana S.A.», «Tene­ria El Aguila S.A.» и др.), тек­стиль­ная и пи­ще­вая. Про­изводство из­де­лий из ме­тал­ла (в т. ч. ме­ди­цин­ских сто­лов, по­су­ды, га­зо­вых плит), сельскохозяйственной тех­ни­ки (се­ял­ки, куль­ти­ва­то­ры и др.), мы­ла и мою­щих средств.

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