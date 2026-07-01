ЛЕОН ЛУИС ДЕ
ЛЕОН (Понсе де Леон) ЛУИС ДЕ - испанский писатель, богослов.
Родился в состоятельной семье придворного адвоката. Монах ордена августинцев-эримитов (1544). Учился в университетах Саламанки и Алькала-де-Энареса. В 1560 году стал магистром теологии Саламанкского университета. В 1561-1565 годах занимал кафедру Святого Фомы, в 1565-1572 годах - кафедру Дурандо, с 1579 года - кафедру Священного Писания в университете Саламанки. В 1572-1576 годах был заключён в тюрьму по обвинению в нарушении запрета Тридентского собора переводить Библию на национальные языки, а также в «иудаизации» Священного Писания (Леон считал, что Ветхий Завет нельзя адекватно интерпретировать без учёта раввинистической традиции). В 1591 году был поставлен во главе августинских монастырей Кастилии. В творчестве Леона сочетаются античная и испанские национальные традиции, восточная и западная мистика, неоплатонизм и неостоицизм, еврейская герменевтика и европейского схоластика. Стремясь вслед за Эразмом Роттердамским к возрождению раннехристианской духовности, Леон обратился к Священному Писанию как главному источнику нравственного исцеления. В комментариях к Библии, философских трактатах [«Имена Христовы» («De los Nombres de Cristo»), «Совершенная супруга» («La perfecta casada», оба 1583) и др.] размышлял о духовном совершенствовании личности, нацеленном не столько на мистическое слияние с Богом, сколько на уподобление Христу, выступающему в разных ролях (Добрый пастырь, Рыцарь, Художник, Возлюбленный, Мировой Владыка, Супруг). В поэзии (оды, канцоны, немногочисленные сонеты и др.), отмеченной сильным влиянием Г. де ла Веги, Леон почти полностью отказался от петраркизма и любовных мотивов, обратившись к космогоническим и натурфилософским темам. В оде «Жизнь в уединении» («Vida retirada», 1557), развивая мотивы Горация, воспел пасторальный идеал, находя в нём освобождение души от мирской суеты; ода «Ясная ночь» («Noche serena», 1571) стала ярким воплощением неоплатонического мировидения Леона с его стремлением обрести в просторах Вселенной свою утраченную духовную родину. Известная современникам в списках, лирика Леона была впервые издана Ф. де Кеведо-и-Вильегасом в 1631 году, который использовал её как образец классической точности и красоты в своей полемике со сторонниками гонгоризма. Автор переводов на испанский язык произведений Пиндара, Горация, Вергилия, Тибулла, книг Ветхого и Нового Завета (в т. ч. «Песни Песней», «Книги Иова»).
Сочинения:
Европейские поэты Возрождения. М., 1974. С. 568-576;
Obra mística / Ed. J.M. Becerra Hidalgo. Granada, 1986;
Поэзия испанского Возрождения. М., 1990. С. 131-146;
Poesías completas. Madrid, 2001