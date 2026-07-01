ЛЕОН ЛУИС ДЕ

ЛЕОН (Пон­се де Ле­он) ЛУИС ДЕ - испанский писатель , богослов.

Ро­дил­ся в со­стоя­тель­ной се­мье при­двор­но­го ад­во­ка­та . Мо­нах ор­де­на ав­гу­стин­цев-эри­ми­тов (1544). Учил­ся в университетах Са­ла­ман­ки и Аль­ка­ла-де-Эна­ре­са. В 1560 году стал ма­ги­ст­ром тео­ло­гии Са­ла­манк­ско­го университета. В 1561-1565 годах за­ни­мал ка­фед­ру Святого Фо­мы, в 1565-1572 годах - ка­фед­ру Ду­ран­до, с 1579 года - ка­фед­ру Свя­щен­но­го Пи­са­ния в университете Са­ла­ман­ки. В 1572-1576 годах был за­клю­чён в тюрь­му по об­ви­не­нию в на­ру­ше­нии за­пре­та Три­дент­ско­го со­бо­ра пе­ре­во­дить Биб­лию на национальные язы­ки, а так­же в «иу­даи­за­ции» Свя­щен­но­го Пи­са­ния (Леон счи­тал, что Вет­хий За­вет нель­зя аде­к­ват­но ин­тер­пре­ти­ро­вать без учё­та рав­ви­ни­стической тра­ди­ции). В 1591 году был по­став­лен во гла­ве ав­гу­стин­ских мо­на­сты­рей Кас­ти­лии. В твор­че­ст­ве Леона со­че­та­ют­ся ан­тич­ная и испанские национальные тра­ди­ции, восточная и западная мис­ти­ка, не­оп­ла­то­низм и не­ос­тои­цизм, еврейская гер­ме­нев­ти­ка и ев­ропейского схо­ла­сти­ка. Стре­мясь вслед за Эраз­мом Рот­тер­дам­ским к воз­ро­ж­де­нию ран­не­хри­сти­ан­ской ду­хов­но­сти, Леон об­ра­тил­ся к Свя­щен­но­му Пи­са­нию как главному ис­точ­ни­ку нравственного ис­це­ле­ния. В ком­мен­та­ри­ях к Биб­лии, фи­лософских трак­та­тах [«Име­на Хри­сто­вы» («De los Nombres de Cristo»), «Со­вер­шен­ная суп­ру­га» («La perfecta casada», оба 1583) и др.] раз­мыш­лял о ду­хов­ном со­вер­шен­ст­во­ва­нии лич­но­сти, на­це­лен­ном не столь­ко на мис­тическое слия­ние с Бо­гом, сколь­ко на упо­доб­ле­ние Хри­сту, вы­сту­паю­ще­му в раз­ных ро­лях (До­б­рый пас­тырь, Ры­царь, Ху­дож­ник, Воз­люб­лен­ный, Ми­ро­вой Вла­ды­ка, Суп­руг). В по­эзии (оды, кан­цо­ны, не­мно­го­чис­лен­ные со­не­ты и др.), от­ме­чен­ной силь­ным влия­ни­ем Г. де ла Ве­ги, Леон поч­ти пол­но­стью от­ка­зал­ся от пет­рар­киз­ма и лю­бов­ных мо­ти­вов, об­ра­тив­шись к кос­мо­го­ническим и на­тур­фи­ло­соф­ским те­мам. В оде «Жизнь в уе­ди­не­нии» («Vida retirada», 1557), раз­ви­вая мо­ти­вы Го­ра­ция, вос­пел пас­то­раль­ный иде­ал, на­хо­дя в нём ос­во­бо­ж­де­ние ду­ши от мир­ской суе­ты; ода «Яс­ная ночь» («Noche serena», 1571) ста­ла яр­ким во­пло­ще­ни­ем не­оп­ла­то­нического ми­ро­ви­де­ния Леона с его стрем­ле­ни­ем об­рес­ти в про­сто­рах Все­лен­ной свою ут­ра­чен­ную ду­хов­ную ро­ди­ну. Из­вест­ная со­вре­мен­ни­кам в спи­сках, ли­ри­ка Леона бы­ла впер­вые из­да­на Ф. де Ке­ве­до-и-Виль­е­га­сом в 1631 году, ко­то­рый ис­поль­зо­вал её как об­ра­зец клас­сической точ­но­сти и кра­со­ты в сво­ей по­ле­ми­ке со сто­рон­ни­ка­ми гон­го­риз­ма. Ав­тор пе­ре­во­дов на испанский язык про­из­ве­де­ний Пин­да­ра, Го­ра­ция, Вер­ги­лия, Ти­бул­ла, книг Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та (в т. ч. «Пес­ни Пес­ней», «Кни­ги Ио­ва»).

Сочинения:

Ев­ро­пей­ские по­эты Воз­ро­ж­де­ния. М., 1974. С. 568-576;

Obra mística / Ed. J.M. Be­cerra Hidalgo. Granada, 1986;

По­эзия ис­пан­ско­го Воз­ро­ж­де­ния. М., 1990. С. 131-146;

Poesías completas. Madrid, 2001