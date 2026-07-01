ЛЕОН ИСПАНИЯ
ЛЕОН ИСПАНИЯ - город на северо-западе Испании.
В автономном сообществе (области) Кастилия-Леон, административный центр провинции Леон. Население 139,1 тысяч человек (2010; с пригородами свыше 205 тысяч человек). Расположен в предгорьях Кантабрийских гор, при слиянии рек Бернесга и Торио. Через Леон проходит автомагистраль Хихон - Севилья. Важный железнодорожный узел (линии на Бильбао, Виго, Мадрид, Хихон, Барселону, Аликанте). Международный аэропорт.
Основан в I веке как лагерь римского легиона; с 68 года постоянное военное поселение римлян (название от латинского legio - легион). В VI веке при короле Леовигильде вошёл в состав Вестготского королевства. В начале VIII века захвачен мусульманами, впоследствии отвоёван христианами и включён в королевство Астурия. С IX века Леон - один из пунктов на пути паломников к гробнице святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела. С начала X века столица объединённого королевства Леон. В 987 году разрушен аль-Мансуром. В 1020 году получил фуэро. В 1188 году в Леоне собрались первые кортесы. С XVI века переживал период упадка. С конца XIX века центр горнодобывающей промышленности. С 1833 года столица одноименной провинции. В период Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов один из опорных пунктов франкистов. С 1983 года в составе автономного сообщества Кастилия-Леон.
Город частично сохранил прямоугольную планировку римского времени. В восточной части Леона - узкие улицы, жилые дома с кирпичными и оштукатуренными фасадами и примыкающими к 1-му этажу галереями на деревянных столбах. Руины городской стены с полукруглыми башнями (X век, на субструкциях укреплений римского времени). Кафедральный собор Святой Марии (3-нефный с широким поперечным трансептом, 5 круглыми апсидиальными капеллами; середина XIII - конец XIV веков, перестраивался в XV-XVI и XIX веках; Музей религиозного искусства) - в духе высокой французской готики; возведён по плану архитектора (мастера) Энрике на основании романского храма XI - начала XIII веков. С севера к собору примыкает большая крытая аркада (конец XIII - начало XIV веков; сводчатое перекрытие не ранее 1540 года, архитектор Х. де Бадахос младший), соединённая с собором в XIV веке посредством широких капелл. Обильное скульптурное убранство XIII-XVI и XIX веков стилистически близко декору собора в Бургосе; скульптура и рельефы хора - 1467-1574 годы (Х. де Малинас, Д. Копин, Х. Лопес, Б. Гутьеррес). В капеллах Кармен, Консепсьон (обе XIII век) и др. - живопись и витражи XIII-XVI веков (общая площадь около 1200 м2; мастера Д. де Сантильяна, Р. де Эррерас и др.; реставрация XIX века). Среди других архитектурных памятников: 3-нефная базилика Сан-Исидоро (XI-XII века, перестраивалась в XV-XVI веках; санктуарий и хор - не ранее 1513 года, архитектор Х. де Бадахос старший), к ней примыкает «Пантеон королей» (XI век, фрески - 1157-1188 годы, в т. ч. со сценами светской жизни). Церкви Сан-Марсело (XI-XII века, перестроена в 1588-1628 годах) и Сан-Мартин (XIII век, скульптура Г. Фернандеса); монастырь Сан-Маркос [1513-1549 годы; церковь (1541, достраивалась в XVIII веке; фасад в стиле платереско), сакристия (1549, архитектор Х. де Бадахос младший); Музей города Леон]. Среди гражданских построек - Каса-де-лос-Гусманес (1560, архитектор Р. Хиль де Онтаньон); Ратуша (1585, архитектор Х. Риверо); дворец графа де Луна (XVI век); многоквартирный дом Каса-де-Ботинес в стиле ар нуво (архитектор А. Гауди, 1892-1894 годы). В северо-западном районе Леона - новая застройка по радиально-кольцевому плану вокруг озеленённой площади.
Университет (1979), при нём - Высшая медицинская школа. Музеи: провинции Леон (1869), современного искусства Кастилии-Леона (2005), «Сьерра-Памблей» (2006, в здании 1848 года; создан на базе фонда, основанного леонским просветителем в 1887 году; собрание старинных книг, архив) и др. В Леоне проводятся международные выставка-ярмарка «Leer León» (с 2005 года; детские и юношеские книги) и музыкальный фестиваль органной музыки «Леонский собор» (с 1983 года).
С 1987 года проходят международные шахматные турниры «Сьюдад де Леон». Мужской гандбольный клуб «Адемар Леон» (основан в 1956 году) - один из ведущих в Испании; чемпион страны (2001), обладатель Кубка Испании (2002) и европейского Кубка кубков (1999 и 2005 годы). Мужской баскетбольный клуб «Леон» (1980) и женский баскетбольный клуб «Сан-Хосе» выступают во Дворце спорта (6,5 тысяч мест). Спортивные состязания по лёгкой атлетике и футболу проводятся на муниципальном стадионе (13,5 тысяч мест).
Основа экономики - сфера услуг (административные функции, торговля, туризм и связанные с ним гостиничный и ресторанный бизнес, информац. технологии и др.). Ежегодно Леон посещают около 1 миллиона иностранных туристов. Создана сеть крупных торговых центров (в т. ч. «Carrefour», «E. Leclerc», «Lidl», «El Corte Inglés»). Активно развиваются высокотехнологичные производства (предприятия американской корпорации IBM, испанской «Indra Sistemas S.A.», «Atos Origin S.A.»). Промышленные предприятия (большая часть средние и мелкие) с конца XX века выносятся за пределы городской черты (близ Леона - несколько многофункциональных индустриальных полигонов, в т. ч. «San Andrés del Rabanedo», «Villadangos del Páramo», «Polígono Industrial de Onzonilla»). Производство оборудования для металлургии, разнообразной химической продукции, стройматериалов, текстильных изделий. Пищевая, целлюлозно-бумажная, полиграфическая, фармацевтическая промышленность.