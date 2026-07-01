ЛЕОН ИСПАНИЯ

ЛЕОН ИСПАНИЯ - город на северо-западе Испании.

В ав­то­ном­ном со­об­ще­ст­ве (об­лас­ти) Кас­ти­лия-Ле­он, административный центр провинции Ле­он. Население 139,1 тысяч человек (2010; с при­горо­да­ми свыше 205 тысяч человек). Рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Кан­таб­рий­ских гор, при слия­нии рек Бер­нес­га и То­рио. Че­рез Ле­он про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль Хи­хон - Се­ви­лья. Важ­ный железнодорожный узел (ли­нии на Биль­бао, Ви­го, Мад­рид, Хи­хон, Бар­се­ло­ну, Али­кан­те). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт .

Осно­ван в I веке как ла­герь римского ле­гио­на; с 68 года по­сто­ян­ное во­енное по­се­ле­ние рим­лян (название от латинского legio - ле­ги­он). В VI веке при ко­ро­ле Ле­о­ви­гиль­де во­шёл в со­став Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В начале VIII века за­хва­чен му­суль­ма­на­ми, впо­след­ст­вии от­воё­ван хри­стиа­на­ми и вклю­чён в ко­ро­лев­ст­во Ас­ту­рия. С IX века Ле­он - один из пунк­тов на пу­ти па­лом­ников к гроб­ни­це святого Иа­ко­ва в Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла. С начала X века сто­ли­ца объ­е­ди­нён­но­го ко­ро­лев­ст­ва Ле­он. В 987 году раз­ру­шен аль-Ман­су­ром. В 1020 году по­лу­чил фу­эро. В 1188 году в Ле­оне со­бра­лись пер­вые кор­те­сы. С XVI века пе­ре­жи­вал пе­ри­од упад­ка. С конца XIX века центр гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности. С 1833 года сто­ли­ца од­ноименной про­вин­ции. В пе­ри­од Гражданской вой­ны в Ис­па­нии 1936-1939 годов один из опор­ных пунк­тов фран­ки­стов. С 1983 года в со­ста­ве ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва Кас­ти­лия-Ле­он.

Го­род час­тич­но со­хра­нил пря­мо­уголь­ную пла­ни­ров­ку римского вре­ме­ни. В восточной час­ти Ле­она - уз­кие ули­цы, жи­лые до­ма с кир­пич­ны­ми и ош­ту­ка­ту­рен­ны­ми фа­са­да­ми и при­мы­каю­щи­ми к 1-му эта­жу га­ле­рея­ми на де­ревянных стол­бах. Руи­ны городской сте­ны с по­лу­круг­лы­ми баш­ня­ми (X век, на суб­ст­рук­ци­ях ук­реп­ле­ний римского вре­ме­ни). Ка­фед­раль­ный со­бор Святой Ма­рии (3-не­фный с ши­ро­ким по­пе­реч­ным тран­сеп­том, 5 круг­лы­ми ап­си­ди­аль­ны­ми ка­пел­ла­ми; середина XIII - конец XIV веков, пе­ре­страи­вал­ся в XV-XVI и XIX веках; Му­зей ре­лигиозного искусства) - в ду­хе вы­со­кой французской го­ти­ки; воз­ве­дён по пла­ну архитектора (мас­те­ра) Эн­ри­ке на ос­но­ва­нии ро­ман­ско­го хра­ма XI - начала XIII веков. С се­ве­ра к со­бо­ру при­мы­ка­ет боль­шая кры­тая ар­ка­да (конец XIII - начало XIV веков; свод­ча­тое пе­ре­кры­тие не ра­нее 1540 года, архитектор Х. де Ба­да­хос млад­ший), со­еди­нён­ная с со­бо­ром в XIV веке по­сред­ст­вом ши­ро­ких ка­пелл. Обиль­ное скульп­тур­ное уб­ран­ст­во XIII-XVI и XIX веков сти­ли­сти­че­ски близ­ко де­ко­ру со­бо­ра в Бур­го­се; скульп­ту­ра и рель­е­фы хо­ра - 1467-1574 годы (Х. де Ма­ли­нас, Д. Ко­пин, Х. Ло­пес, Б. Гуть­ер­рес). В ка­пел­лах Кар­мен, Кон­сеп­сь­он (обе XIII век) и др. - жи­во­пись и вит­ра­жи XIII-XVI веков (об­щая площадь около 1200 м2; мас­те­ра Д. де Сан­тиль­я­на, Р. де Эр­ре­рас и др.; рес­тав­ра­ция XIX века). Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков: 3-не­фная ба­зи­ли­ка Сан-Иси­до­ро (XI-XII века, пе­ре­страи­ва­лась в XV-XVI веках; санк­туа­рий и хор - не ра­нее 1513 года, архитектор Х. де Ба­да­хос стар­ший), к ней при­мы­ка­ет «Пан­те­он ко­ро­лей» (XI век, фре­ски - 1157-1188 годы, в т. ч. со сце­на­ми свет­ской жиз­ни). Церк­ви Сан-Мар­се­ло (XI-XII века, пе­ре­строе­на в 1588-1628 годах) и Сан-Мар­тин (XIII век, скульп­ту­ра Г. Фер­нан­де­са); монастырь Сан-Мар­кос [1513-1549 годы; цер­ковь (1541, до­ст­раи­ва­лась в XVIII веке; фа­сад в сти­ле пла­те­ре­ско), сак­ри­стия (1549, архитектор Х. де Ба­да­хос млад­ший); Му­зей го­ро­да Ле­он]. Сре­ди гражданских по­стро­ек - Ка­са-де-лос-Гус­ма­нес (1560, архитектор Р. Хиль де Он­тань­он); Ра­ту­ша (1585, архитектор Х. Ри­ве­ро); дво­рец гра­фа де Лу­на (XVI век); мно­го­квар­тир­ный дом Ка­са-де-Бо­ти­нес в сти­ле ар ну­во (архитектор А. Гау­ди, 1892-1894 годы). В северо-западном рай­оне Ле­она - но­вая за­строй­ка по ра­ди­аль­но-коль­це­во­му пла­ну во­круг озе­ле­нён­ной пло­ща­ди.

Уни­вер­си­тет (1979), при нём - Выс­шая медицинская шко­ла. Му­зеи: провинции Ле­он (1869), современного искусства Кас­ти­лии-Ле­о­на (2005), «Сьер­ра-Памб­лей» (2006, в зда­нии 1848 года; соз­дан на ба­зе фон­да, ос­но­ван­но­го ле­он­ским про­све­ти­те­лем в 1887 году; со­б­ра­ние ста­рин­ных книг, ар­хив) и др. В Ле­оне про­во­дят­ся ме­ж­ду­на­род­ные вы­став­ка-яр­мар­ка «Leer León» (с 2005 года; дет­ские и юно­ше­ские кни­ги) и музыкальный фес­ти­валь ор­ган­ной му­зы­ки «Ле­он­ский со­бор» (с 1983 года).

С 1987 года про­хо­дят ме­ж­ду­народные шах­мат­ные тур­ни­ры «Сью­дад де Ле­он». Муж­ской ганд­боль­ный клуб «Аде­мар Ле­он» (ос­но­ван в 1956 году) - один из ве­ду­щих в Ис­па­нии; чем­пи­он стра­ны (2001), об­ла­да­тель Куб­ка Ис­па­нии (2002) и ев­ропейского Куб­ка куб­ков (1999 и 2005 годы). Муж­ской бас­кет­боль­ный клуб «Ле­он» (1980) и жен­ский бас­кет­боль­ный клуб «Сан-Хо­се» вы­сту­па­ют во Двор­це спор­та (6,5 тысяч мест). Спор­тив­ные со­стя­за­ния по лёг­кой ат­ле­ти­ке и фут­бо­лу про­во­дят­ся на му­ни­ци­паль­ном ста­дио­не (13,5 тысяч мест).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (административные функ­ции, тор­гов­ля, ту­ризм и свя­зан­ные с ним гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес, ин­фор­мац. тех­но­ло­гии и др.). Еже­год­но Ле­он по­се­ща­ют около 1 миллиона иностранных ту­ри­стов. Соз­да­на сеть круп­ных тор­го­вых цен­тров (в т. ч. «Carrefour», «E. Lec­lerc», «Lidl», «El Corte Inglés»). Ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­изводства (пред­при­ятия американской кор­по­ра­ции IBM, испанской «Indra Sistemas S.A.», «Atos Origin S.A.»). Промышленные пред­при­ятия (большая часть сред­ние и мел­кие) с конца XX века вы­но­сят­ся за пре­де­лы городской чер­ты (близ Ле­она - несколько мно­го­функ­цио­наль­ных ин­ду­ст­ри­аль­ных по­ли­го­нов, в т. ч. «San Andrés del Rabanedo», «Villadangos del Pára­mo», «Polígono Industrial de Onzonil­la»). Про­изводство обо­ру­до­ва­ния для ме­тал­лур­гии, раз­но­об­раз­ной хи­мической про­дук­ции, строй­ма­те­риа­лов, тек­стиль­ных из­де­лий. Пи­ще­вая, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная, по­ли­гра­фическая, фар­ма­цев­тическая про­мыш­лен­ность.

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