ЛЕОБЕН

ЛЕОБЕН - город на юго-востоке Австрии, земля Штирия.

Население 24,8 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен в Восточных Аль­пах, у под­но­жия гор­но­го мас­си­ва Низ­кий Тау­эрн, в до­ли­не реки Мур. Круп­ный транс­порт­ный узел: че­рез Леобен про­хо­дят ав­то­мо­биль­ные и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли, со­еди­няю­щие Ве­ну (че­рез Кла­ген­фурт и Фил­лах) с Ве­не­ци­ей, Бо­лонь­ей и др. го­ро­да­ми Ита­лии. От Леобена про­ло­же­ны железнодорожные ли­нии и ав­то­трас­сы в на­прав­ле­нии Гра­ца (да­лее в Сло­ве­нию, Хор­ва­тию, др. бал­кан­ские стра­ны), Зальц­бур­га (да­лее в Гер­ма­нию), Ин­сб­ру­ка (да­лее в Швей­ца­рию).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся под названием Лю­пи­на (Liupina) в 904 году. Около 1262 году чешский ко­роль Прже­мысл II Ото­кар да­ро­вал Леобену го­род­ское пра­во, с 1282 года под вла­стью Габс­бур­гов . К 1314 году от­но­сит­ся пер­вое упо­ми­на­ние о Леобене как о цен­тре тор­гов­ли же­ле­зом. В 1480 году под­верг­ся турецкой оса­де. По­сле 1524 года в Леобене про­шла Ре­фор­ма­ция, по­сле 1613 года - Контр­ре­фор­ма­ция. 18.4.1797 года в зам­ке Эг­ген­валь­де близ Леобена со­стоя­лась встре­ча На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та и австрийских по­слан­ни­ков, в хо­де ко­то­рой был под­пи­сан пре­ли­ми­нар­ный мир ме­ж­ду Французской рес­пуб­ли­кой и Австрийской им­пе­ри­ей (смотри Кам­по­фор­мий­ский мир 1797 года). В 1805 году не­на­дол­го ок­ку­пи­ро­ван французской ар­ми­ей. С 1919 года в со­ста­ве Ав­ст­рии. В конце XIX - начале XX веков Леобен стал зна­чительным цен­тром фаб­рич­но-за­вод­ской ин­ду­ст­рии. В 1891 году со­еди­нён железнодорожной ли­ни­ей с круп­ней­шим в Ав­ст­рии же­ле­зо­руд­ным ме­сто­ро­ж­де­ни­ем Эрц­берг (рай­он города Ай­зе­нэрц); в при­го­ро­де До­на­виц (с 1939 года в со­ста­ве Леобена) воз­ник ком­би­нат пол­но­го ме­тал­лур­гического цик­ла. Пре­кра­ще­ние в середине 1960-х годов уг­ле­до­бы­чи в рай­оне Леобена и рез­кое со­кра­ще­ние (с 1980-х годов) ме­тал­лур­гического про­изводства при­ве­ли к струк­тур­ной пе­ре­строй­ке городской эко­но­ми­ки.

В ис­то­рической час­ти Леобена - площадь Ха­уп­т­п­лац со зда­ни­ем Ста­рой ра­ту­ши (1485, пе­ре­строе­на в XVI-XVII веках; ны­не Кон­гресс-центр), Чум­ной ко­лон­ной (1718) и жи­лой за­строй­кой XVI-XVII веков (Хакк­ль­ха­ус, XVI век, скульп­тур­ный де­кор фа­са­да, 1660); баш­ня Швам­мерль­турм (Ма­ут­тор­турм; вхо­ди­ла в со­став не­со­хра­нив­ших­ся средневековых ук­ре­п­ле­ний; пе­ре­строе­на в XVI, XVII веках и в конце XVIII века) - сим­вол го­ро­да; церковь Святого Яко­ва (ос­но­ва­на в 1188 году, пе­ре­строе­на в сти­ле ба­рок­ко в XVI-XVII веках), руи­ны зам­ка Мас­сен­бург (XIII-XVI века), бывшая цер­ковь до­ми­ни­кан­ско­го мо­на­сты­ря (с XIII века; ны­не часть тор­го­во­го цен­тра «Leoben City Shopping»); ба­роч­ная церковь Святого Фран­ци­ска Кса­ве­рия (1660-1665 годы) и ком­плекс кол­ле­гии ие­зуи­тов (XVII век, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1995-1996 годах, архитектор Г. До­ме­ниг; ны­не Му­зей­ный центр), со­еди­нён­ный со зда­ни­ем Но­вой ра­ту­ши (1964-1973 годы, архитектор К. Торн­тон); городской те­атр в сти­ле ба­рок­ко (1790), цер­ковь и мо­на­стырь ре­дем­пто­ри­стов в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1846-1860 годы). В бывшем при­го­ро­де До­на­виц - го­тическая церковь Святой Ма­рии в Ва­зе­не (XII век, пе­ре­строе­на в XV веке, вит­ра­жи начала XV века, нео­го­тические фа­са­ды начала XX века), в бывшем при­го­ро­де Гёс (с 1939 года в городской чер­те Леобена) - бывший бе­не­дик­тин­ский мо­на­стырь с позд­не­го­тической цер­ко­вью (около 1520 года; ро­ман­ские крип­та и Епи­скоп­ская ка­пел­ла начала XI века, го­тическая ка­пел­ла Святого Ми­хаи­ла конца XIII века с фре­ска­ми конца XIII - XIV веков). Сре­ди по­стро­ек XX века - церковь Святого Ан­ге­ла-хра­ни­те­ля в бывшем при­го­ро­де Хин­тер­берг в фор­мах мо­дер­низ­ма (1965-1967 годы, архитектор Ф. Шус­тер), ис­сле­до­ва­тель­ский институт и вы­чис­лительный центр ком­па­нии «Voestalpine AG» (1969-1974 годы, ар­хи­тек­то­ры Г. До­ме­ниг, А. Хут), ком­плекс «Цен­тра юс­ти­ции Ле­о­бе­на» в ду­хе нео­мо­дер­низ­ма (2002-2004 годы, Й. Хо­эн­зинн).

Гор­ный университет (ос­но­ван в 1840 году как тех­ническое училище, современный ста­тус с 1975 года) - ве­ду­щий вуз стра­ны по под­го­тов­ке гор­ных ин­же­не­ров, ме­тал­лур­гов и спе­циа­ли­стов смеж­ных на­прав­ле­ний. Городской те­атр (1790; один из ста­рей­ших дей­ст­вую­щих те­ат­ров Ав­ст­рии). Му­зей­ный центр (2004), вклю­ча­ет Му­зей ис­то­рии Леобена (1883) и ху­дожественную га­ле­рею (1997). Еже­год­но в ок­тяб­ре про­хо­дит пив­ной фес­ти­валь-кар­на­вал «Gösser Kirtag».

Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг. Леобен - центр ло­ги­сти­ки национального зна­че­ния; фор­ми­ро­ва­ние ло­ги­стической ин­фра­струк­ту­ры свя­за­но с важ­ной ро­лью Леобена как уз­ла на пе­ре­се­че­нии центрально-ев­ропейских транс­порт­ных ма­ги­ст­ра­лей. В го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся ло­ги­стическая ком­па­ния «CVR Spedition & Lagerlogistik GmbH» и пред­при­ятия од­но­го из ве­ду­щих австрийских ло­ги­стических хол­дин­гов KNAPP (его до­чер­няя фир­ма «KNAPP Systemintegration GmbH» - круп­ный про­из­во­ди­тель про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, ис­поль­зуе­мо­го в ло­ги­стическом сек­то­ре). Зна­чительный центр оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли, бан­ков­ско-фи­нан­со­вых и стра­хо­вых опе­ра­ций, рек­лам­но­го биз­не­са, раз­но­об­раз­ных де­ло­вых ус­луг. Сре­ди объ­ек­тов ре­гио­наль­но­го зна­че­ния - городской тор­го­вый центр (от­крыт в 2007 году, площадь около 20 тысяч м2 - один из круп­ней­ших в Шти­рии), «Центр юс­ти­ции Ле­о­бе­на» (офи­сы зе­мель­ной про­ку­ра­ту­ры, зе­мель­но­го и городского су­дов; тюрь­ма и др.).

Леобен - один из двух ве­ду­щих (на­ря­ду с Лин­цем) цен­тров чёр­ной ме­тал­лур­гии Ав­ст­рии. Ком­би­нат «Voestalpine AG» в бывшем при­го­ро­де До­на­виц вы­пус­ка­ет сталь, не­ко­торые ви­ды про­ка­та, железнодорожные рель­сы. Ма­ши­но­стро­ительные пред­при­ятия ра­нее спе­циа­ли­зи­ро­ва­лись на вы­пус­ке ме­тал­ло­ём­кой про­дук­ции; в начале XXI века пе­ре­клю­чи­лись на вы­пуск нау­ко­ём­кой про­дук­ции (мик­ро­элек­тро­ни­ки, но­вей­ше­го тех­но­ло­гического обо­ру­до­ва­ния и др.). В бывшем при­го­ро­де Хин­тер­берг - го­лов­ное пред­при­ятие и штаб-квар­ти­ра австрийской ра­дио­элек­трон­ной и тех­но­ло­гической ком­па­нии AT&S («Austria Techno­lo­gie und Sys­temtechnik AG»), вы­пус­каю­щей элек­трон­ные ком­по­нен­ты для ав­то­мо­би­лей и средств мо­биль­ной свя­зи, ра­дио­элек­тро­ни­ку бы­то­во­го и про­из­водственного на­зна­че­ния, те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ное обо­ру­до­ва­ние, медицинскую тех­ни­ку. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты лес­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность (пред­при­ятия ос­но­ва­ны в XIX-XX веках ле­со­вла­дель­ца­ми Майр-Мельн­хоф); в бывшем при­го­ро­де Гёс дей­ст­ву­ет од­но из круп­ней­ших в стра­не ле­со­пиль­ных пред­при­ятий. Леобен - один из ста­рей­ших (с X-XI веков) и са­мых из­вест­ных австрийских цен­тров пи­во­ва­ре­ния. Ле­о­бен­ская ком­па­ния «Brau­e­rei Göss» (пер­вое пред­при­ятие ос­но­ва­но в 1459 году; ны­не в со­ста­ве хол­дин­га «Brau Union Österreich AG») - один из круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей пи­ва в стра­не (еже­год­но бо­лее 1 миллиона литров; главные брен­ды - «Gösser Märzen», «Gösser Gold», «Gösser Spezial», «Gös­ser Bock»).

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