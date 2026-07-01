ЛЕОБЕН
ЛЕОБЕН - город на юго-востоке Австрии, земля Штирия.
Население 24,8 тысяч человек (2010). Расположен в Восточных Альпах, у подножия горного массива Низкий Тауэрн, в долине реки Мур. Крупный транспортный узел: через Леобен проходят автомобильные и железнодорожные магистрали, соединяющие Вену (через Клагенфурт и Филлах) с Венецией, Болоньей и др. городами Италии. От Леобена проложены железнодорожные линии и автотрассы в направлении Граца (далее в Словению, Хорватию, др. балканские страны), Зальцбурга (далее в Германию), Инсбрука (далее в Швейцарию).
Впервые упоминается под названием Люпина (Liupina) в 904 году. Около 1262 году чешский король Пржемысл II Отокар даровал Леобену городское право, с 1282 года под властью Габсбургов. К 1314 году относится первое упоминание о Леобене как о центре торговли железом. В 1480 году подвергся турецкой осаде. После 1524 года в Леобене прошла Реформация, после 1613 года - Контрреформация. 18.4.1797 года в замке Эггенвальде близ Леобена состоялась встреча Наполеона Бонапарта и австрийских посланников, в ходе которой был подписан прелиминарный мир между Французской республикой и Австрийской империей (смотри Кампоформийский мир 1797 года). В 1805 году ненадолго оккупирован французской армией. С 1919 года в составе Австрии. В конце XIX - начале XX веков Леобен стал значительным центром фабрично-заводской индустрии. В 1891 году соединён железнодорожной линией с крупнейшим в Австрии железорудным месторождением Эрцберг (район города Айзенэрц); в пригороде Донавиц (с 1939 года в составе Леобена) возник комбинат полного металлургического цикла. Прекращение в середине 1960-х годов угледобычи в районе Леобена и резкое сокращение (с 1980-х годов) металлургического производства привели к структурной перестройке городской экономики.
В исторической части Леобена - площадь Хауптплац со зданием Старой ратуши (1485, перестроена в XVI-XVII веках; ныне Конгресс-центр), Чумной колонной (1718) и жилой застройкой XVI-XVII веков (Хаккльхаус, XVI век, скульптурный декор фасада, 1660); башня Шваммерльтурм (Мауттортурм; входила в состав несохранившихся средневековых укреплений; перестроена в XVI, XVII веках и в конце XVIII века) - символ города; церковь Святого Якова (основана в 1188 году, перестроена в стиле барокко в XVI-XVII веках), руины замка Массенбург (XIII-XVI века), бывшая церковь доминиканского монастыря (с XIII века; ныне часть торгового центра «Leoben City Shopping»); барочная церковь Святого Франциска Ксаверия (1660-1665 годы) и комплекс коллегии иезуитов (XVII век, реконструирован в 1995-1996 годах, архитектор Г. Домениг; ныне Музейный центр), соединённый со зданием Новой ратуши (1964-1973 годы, архитектор К. Торнтон); городской театр в стиле барокко (1790), церковь и монастырь редемптористов в русле эклектизма (1846-1860 годы). В бывшем пригороде Донавиц - готическая церковь Святой Марии в Вазене (XII век, перестроена в XV веке, витражи начала XV века, неоготические фасады начала XX века), в бывшем пригороде Гёс (с 1939 года в городской черте Леобена) - бывший бенедиктинский монастырь с позднеготической церковью (около 1520 года; романские крипта и Епископская капелла начала XI века, готическая капелла Святого Михаила конца XIII века с фресками конца XIII - XIV веков). Среди построек XX века - церковь Святого Ангела-хранителя в бывшем пригороде Хинтерберг в формах модернизма (1965-1967 годы, архитектор Ф. Шустер), исследовательский институт и вычислительный центр компании «Voestalpine AG» (1969-1974 годы, архитекторы Г. Домениг, А. Хут), комплекс «Центра юстиции Леобена» в духе неомодернизма (2002-2004 годы, Й. Хоэнзинн).
Горный университет (основан в 1840 году как техническое училище, современный статус с 1975 года) - ведущий вуз страны по подготовке горных инженеров, металлургов и специалистов смежных направлений. Городской театр (1790; один из старейших действующих театров Австрии). Музейный центр (2004), включает Музей истории Леобена (1883) и художественную галерею (1997). Ежегодно в октябре проходит пивной фестиваль-карнавал «Gösser Kirtag».
Большая часть работающих занята в сфере услуг. Леобен - центр логистики национального значения; формирование логистической инфраструктуры связано с важной ролью Леобена как узла на пересечении центрально-европейских транспортных магистралей. В городе размещаются логистическая компания «CVR Spedition & Lagerlogistik GmbH» и предприятия одного из ведущих австрийских логистических холдингов KNAPP (его дочерняя фирма «KNAPP Systemintegration GmbH» - крупный производитель программного обеспечения, используемого в логистическом секторе). Значительный центр оптовой и розничной торговли, банковско-финансовых и страховых операций, рекламного бизнеса, разнообразных деловых услуг. Среди объектов регионального значения - городской торговый центр (открыт в 2007 году, площадь около 20 тысяч м2 - один из крупнейших в Штирии), «Центр юстиции Леобена» (офисы земельной прокуратуры, земельного и городского судов; тюрьма и др.).
Леобен - один из двух ведущих (наряду с Линцем) центров чёрной металлургии Австрии. Комбинат «Voestalpine AG» в бывшем пригороде Донавиц выпускает сталь, некоторые виды проката, железнодорожные рельсы. Машиностроительные предприятия ранее специализировались на выпуске металлоёмкой продукции; в начале XXI века переключились на выпуск наукоёмкой продукции (микроэлектроники, новейшего технологического оборудования и др.). В бывшем пригороде Хинтерберг - головное предприятие и штаб-квартира австрийской радиоэлектронной и технологической компании AT&S («Austria Technologie und Systemtechnik AG»), выпускающей электронные компоненты для автомобилей и средств мобильной связи, радиоэлектронику бытового и производственного назначения, телекоммуникационное оборудование, медицинскую технику. Традиционно развиты лесная и деревообрабатывающая промышленность (предприятия основаны в XIX-XX веках лесовладельцами Майр-Мельнхоф); в бывшем пригороде Гёс действует одно из крупнейших в стране лесопильных предприятий. Леобен - один из старейших (с X-XI веков) и самых известных австрийских центров пивоварения. Леобенская компания «Brauerei Göss» (первое предприятие основано в 1459 году; ныне в составе холдинга «Brau Union Österreich AG») - один из крупнейших производителей пива в стране (ежегодно более 1 миллиона литров; главные бренды - «Gösser Märzen», «Gösser Gold», «Gösser Spezial», «Gösser Bock»).