ЛЬЕНВЬЕТ Льенвьет — вьетнамская патриотическая организация, основанная по инициативе коммунистов в мае 1946, в условиях возросшей вероятности войны с Францией.

Льенвьет — вьетнамская патриотическая организация, основанная по инициативе коммунистов в мае 1946, в условиях возросшей вероятности войны с Францией. Цель заключалась в вовлечении в Национальный фронт Вьетминь, ядром которого была компартия, тех слоев населения (включая правых националистов), которые стояли вне Вьетминя.

В Л. вошел Вьетминь, продолжавший существовать и как самостоятельный фронт, Всевьетнамская конфедерация труда, Социалистическая партия, Лига женщин Вьетнама, Союз молодежи Вьетнама, Общество по изучению марксизма-ленинизма (заменившее компартию, из тактических соображений объявившую о своем самороспуске в конце 1945), а также патриотически настроенная часть помещиков, бывшей феодальной бюрократии и т. д. В течение нескольких месяцев в состав Л. входили правые буржуазно-националистические партии — Национальная партия Вьетнама и Вьетнамский революционный союз (Донгминьхой).

В марте 1951 на конгрессе Вьетминя и Л. произошло их объединение, в результате был создан объединенный национальный фронт, сохранивший название Л. Тогда же в него официально вступила воссозданная компартия, получившая название Партия трудящихся Вьетнама .

Фронт сыграл большую роль в сплочении и мобилизации народных масс на борьбу с французскими колонизаторами в годы Войны за независимость Вьетнама 1945—1954. 10 сентября 1955 на общенациональном съезде фронта было принято решение о самороспуске Л. и создании на его базе Отечественного фронта Вьетнама, до сих пор выполняющего функции основной общественно-политической организации страны.

Почетным президентом Л. с июня 1946 по март 1951 был Хо Ши Мин , председателем с июня 1946 по март 1951 — Хюинь Тхук Кханг, с марта 1951 по сентябрь 1955 — Тон Дык Тханг.

Лит. : Вьетнам. Справочник. М., 1969; История Вьетнама в новейшее время (1917—1965). М., 1970. М. А. Сюннерберг.