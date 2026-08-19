ЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - российский актёр, режиссёр, педагог.
Сын князя П.И. Гагарина и певицы О. Вервициотти. С 1858 года воспитывался в доме актёра Малого театра К.Н. Полтавцева. На профессиональной сцене с 1865 года. Играл в провинции. С 1876 года в Малом театре (с 1907 года главный режиссёр), в 1882-1884 годах в Александринском театре. Утверждал на сцене принцип психологической подлинности, обладал исключительным обаянием, тонким юмором и изяществом.
Искусство Ленского отличалось остротой внешнего рисунка, вниманием к деталям, мастерством мимики и грима. Среди лучших ролей: Гамлет, Ричард III, Отелло, Бенедикт, Петруччио («Гамлет», «Ричард III», «Отелло», «Много шума из ничего», «Укрощение строптивой» У. Шекспира), Дон Жуан («Дон Жуан» Мольера), Чацкий, Фамусов («Горе от ума» А.С. Грибоедова), Кругосветлов («Плоды просвещения» Л.Н. Толстого). Около 30 ролей сыграл в пьесах А.Н. Островского: Глумов, Мамаев («На всякого мудреца довольно простоты»), Дульчин («Последняя жертва»), Паратов («Бесприданница»), Великатов («Таланты и поклонники»), Лыняев («Волки и овцы») и др. Стремясь к обновлению театра, Ленский боролся с дилетантизмом, придавая важнейшее значение воспитанию актёров.
С 1888 года преподавал на драматических курсах Московского театрального училища, с 1895 года ставил со своими учениками пьесы Островского. В 1898 году был одним из создателей Нового театра (филиала Большого и Малого театров), в котором до 1903 года возглавлял драматическую труппу молодых актёров. Среди постановок в Новом театре: «Ревизор», «Женитьба» Н.В. Гоголя (обе 1898 год), «Севильский цирюльник» (1898 год) и «Женитьба Фигаро» (1899 год) П. Бомарше, «Сон в летнюю ночь» Шекспира (1899 год), «Снегурочка» Островского (1900 год). Среди постановок в Малом театре: «Ромео и Джульетта» (1900 год), «Кориолан» (1902 год), «Буря» (1905 год) Шекспира, «Без вины виноватые» Островского (1908 год).
Ленский добивался ансамблевой игры актёров, гармонии всех элементов спектакля, подчиняя их общей идее, единому режиссёрскому замыслу. Большое значение придавал музыкальному и декоративному оформлению спектакля. Выступал и как театральный художник. Написал ряд статей об актёрском мастерстве, внёсших значительный вклад в развитие театральной эстетики. Среди учеников: В.Н. Пашенная, В.Н. Рыжова, Е.Д. Турчанинова, А.А. Остужев, П.М. Садовский.
Сочинения
Статьи. Письма. Записки. [2-е изд.]. М., 2002.