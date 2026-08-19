ЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

ЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - российский актёр, режиссёр, педагог.

Сын князя П.И. Га­га­ри­на и пе­ви­цы О. Вер­ви­ци­от­ти. С 1858 года вос­пи­ты­вал­ся в до­ме ак­тё­ра Ма­ло­го те­ат­ра К.Н. Пол­тав­це­ва. На профессиональной сце­не с 1865 года. Иг­рал в про­вин­ции. С 1876 года в Ма­лом те­ат­ре (с 1907 года главный режиссёр), в 1882-1884 годах в Алек­сан­д­рин­ском те­ат­ре. Ут­вер­ждал на сце­не прин­цип пси­хо­ло­гической под­лин­но­сти, об­ла­дал ис­клю­чительным обая­ни­ем, тон­ким юмо­ром и изя­ще­ст­вом.

Искусство Ленского от­ли­ча­лось ост­ро­той внеш­не­го ри­сун­ка, вни­ма­ни­ем к де­та­лям, мас­тер­ст­вом ми­ми­ки и гри­ма. Сре­ди луч­ших ро­лей: Гам­лет, Ри­чард III, Отел­ло, Бе­не­дикт, Пет­руч­чио («Гам­лет», «Ри­чард III», «Отел­ло», «Мно­го шу­ма из ни­че­го», «Ук­ро­ще­ние строп­ти­вой» У. Шек­спи­ра), Дон Жу­ан («Дон Жу­ан» Моль­е­ра), Чац­кий, Фа­му­сов («Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва), Кру­го­свет­лов («Пло­ды про­све­ще­ния» Л.Н. Тол­сто­го). Около 30 ро­лей сыг­рал в пье­сах А.Н. Ост­ров­ско­го: Глу­мов, Ма­ма­ев («На вся­ко­го муд­ре­ца до­воль­но про­сто­ты»), Дуль­чин («По­след­няя жерт­ва»), Па­ра­тов («Бес­при­дан­ни­ца»), Ве­ли­ка­тов («Та­лан­ты и по­клон­ни­ки»), Лы­ня­ев («Вол­ки и ов­цы») и др. Стре­мясь к об­нов­ле­нию те­ат­ра, Ленский бо­рол­ся с ди­ле­тан­тиз­мом, при­да­вая важ­ней­шее зна­че­ние вос­пи­та­нию ак­тё­ров.

С 1888 года пре­по­да­вал на дра­ма­тических кур­сах Московского те­ат­раль­но­го училища, с 1895 года ста­вил со свои­ми уче­ни­ка­ми пье­сы Ост­ров­ско­го . В 1898 году был од­ним из соз­да­те­лей Но­во­го те­ат­ра (фи­лиа­ла Боль­шо­го и Ма­ло­го те­ат­ров), в ко­то­ром до 1903 года воз­глав­лял дра­ма­тическую труп­пу мо­ло­дых ак­тё­ров. Сре­ди по­ста­но­вок в Но­вом те­ат­ре: «Ре­ви­зор», «Же­нить­ба» Н.В. Го­го­ля (обе 1898 год), «Се­виль­ский ци­рюль­ник» (1898 год) и «Же­нить­ба Фи­га­ро» (1899 год) П. Бо­мар­ше, «Сон в лет­нюю ночь» Шек­спи­ра (1899 год), «Сне­гу­роч­ка» Ост­ров­ско­го (1900 год). Сре­ди по­ста­но­вок в Ма­лом те­ат­ре: «Ро­мео и Джуль­ет­та» (1900 год), «Ко­рио­лан» (1902 год), «Бу­ря» (1905 год) Шек­спи­ра, «Без ви­ны ви­но­ва­тые» Ост­ров­ско­го (1908 год).

Ленский до­би­вал­ся ан­самб­ле­вой иг­ры ак­тё­ров, гар­мо­нии всех эле­мен­тов спек­так­ля, под­чи­няя их об­щей идее, еди­но­му ре­жис­сёр­ско­му за­мыс­лу. Боль­шое зна­че­ние при­да­вал му­зы­каль­но­му и де­ко­ра­тив­но­му оформ­ле­нию спек­так­ля. Вы­сту­пал и как те­ат­раль­ный ху­дож­ник. На­пи­сал ряд ста­тей об ак­тёр­ском мас­тер­ст­ве, внёс­ших зна­чительный вклад в раз­ви­тие те­ат­раль­ной эс­те­ти­ки. Сре­ди уче­ни­ков: В.Н. Па­шен­ная, В.Н. Ры­жо­ва, Е.Д. Тур­ча­ни­но­ва, А.А. Ос­ту­жев, П.М. Са­дов­ский.

Сочинения

Ста­тьи. Пись­ма. За­пис­ки. [2-е изд.]. М., 2002.