ЛЕНОТР АНДРЕ

ЛЕНОТР АНДРЕ - французский ландшафтный архитектор.

По­том­ст­вен­ный са­дов­ник, Ленотр обу­чал­ся жи­во­пи­си у С. Вуэ и ар­хи­тек­ту­ре у Ф. Ман­са­ра, был зна­ком с трак­та­та­ми по оп­ти­ке. В 1637 году унас­ле­до­вал от от­ца зва­ние «пер­во­го са­дов­ни­ка ко­ро­ля» Боль­ших са­дов Тю­иль­ри (ко­то­рые пе­ре­пла­ни­ро­вал в 1660-х годов). В 1635-1660 годах са­дов­ник гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го.

По­лу­чил из­вест­ность по­сле строи­тель­ст­ва зам­ка Во-ле-Ви­конт (1656-1661 годы), где сфор­ми­ро­ва­лась его кон­цеп­ция пар­ка как об­рам­ле­ния ар­хи­тек­ту­ры. Ленотр пред­ло­жил ре­гу­ляр­ный план, центральная ось ко­то­ро­го сов­па­да­ла с подъ­езд­ной до­ро­гой и центральном по­ме­ще­ни­ем двор­ца и про­дол­жа­лась в пар­ке, уда­ля­ясь за го­ри­зонт. По­пе­реч­ные оси, пе­ре­се­каю­щие глав­ную под пря­мым уг­лом, со­став­ля­ют дорож­ки, ка­на­лы, во­до­ёмы. Ис­поль­зуя прин­цип оп­тической ил­лю­зии, Ленотр раз­бил парк с учё­том различных то­чек зре­ния: из двор­ца про­тя­жён­ные ви­до­вые пер­спек­ти­вы пред­став­ля­ют­ся гео­мет­ри­че­ски яс­ны­ми и пло­ски­ми, од­на­ко гу­ляю­ще­му от­кры­ва­ют­ся мно­го­численные де­та­ли - ле­ст­ни­цы, во­до­ёмы, фон­та­ны, скульп­ту­ра, так­же пе­ре­па­ды рель­е­фа, за­став­ляю­щие вос­при­ни­мать парк по-ино­му. Про­стран­ст­во пар­ка яв­ля­ет­ся ло­гическим про­дол­же­ни­ем ар­хитектурного про­стран­ст­ва; пар­те­ры, ок­ру­жаю­щие за­мок, под­чёр­ки­ва­ют его объ­ём.

Эти пла­ни­ро­воч­ные прин­ци­пы Ленотр раз­вил на ко­ро­лев­ской служ­бе, соз­да­вая Боль­шие ко­ро­лев­ские са­ды в Фон­тенб­ло и в осо­бен­но­сти парк в Вер­са­ле (1661-1688 годы, в со­труд­ни­че­ст­ве с Л. Ле­во и Ж. Ар­ду­эн-Ман­са­ром). В Вер­саль­ском пар­ке идеи клас­си­ци­стического ра­цио­на­лиз­ма, раз­ра­бо­тан­ные в Во-ле-Ви­конт, со­че­та­ют­ся с про­стран­ст­вен­ным раз­ма­хом ба­рок­ко , при­об­ре­тая не­ви­дан­ный пре­ж­де мо­ну­мен­таль­ный мас­штаб. Взаи­мо­дей­ст­вие ближ­них и даль­них ви­дов, объ­ек­ты, от­кры­ваю­щие­ся зри­те­лю на ка­ж­дом по­во­ро­те, ар­хи­тек­ту­ра бос­ке­тов, об­ра­зую­щих ла­би­рин­ты и при­ни­маю­щих фор­му пи­ра­мид, ко­лон­над, ста­туй и т.д; сим­мет­рич­ные пар­те­ры, во­до­ёмы с не­под­виж­ной гла­дью во­ды («во­дя­ные зер­ка­ла»), фон­та­ны, кас­ка­ды, скульп­ту­ра, узор­ные га­зо­ны и цве­ты вно­сят раз­но­об­ра­зие в об­щую цен­траль­но-осе­вую и стро­го ре­гу­ляр­ную схе­му ар­хи­тек­тур­но-пар­ко­во­го ан­самб­ля. В Вер­са­ле Ленотр раз­бил так­же сад Фар­фо­ро­во­го Триа­но­на (1670 год), из­ме­нён­ный при строи­тель­ст­ве Боль­шо­го Триа­но­на.

В по­сле­дую­щие го­ды Ленотр уча­ст­во­вал в соз­да­нии двор­цово-парковых ансамблей для мар­ки­зы де Мон­тес­пан в Кла­ньи (1674-1676 годы, совместно с Ж. Ар­ду­эн-Ман­са­ром), Фи­лип­па I, гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го, в Сен- Клу (1665-1678 годы), прин­ца Кон­де в Шан­тийи (1663-1688 годы) и др., а так­же раз­би­вал са­ды в па­риж­ских ре­зи­ден­ци­ях (Па­ле-Ро­яль, 1674 год). С 1666 год со­вет­ник ко­ро­ля, со­вет­ник и ге­не­раль­ный кон­тро­лёр по­стро­ек Его Ве­ли­че­ст­ва. Член Ко­ро­лев­ской ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры (1681 год).

Ленотр до­вёл до со­вер­шен­ст­ва мо­дель ре­гу­ляр­но­го («фран­цуз­ско­го») пар­ка эпо­хи клас­си­циз­ма , ба­зи­рую­щую­ся на прин­ци­пе «при­ну­ж­де­ния [об­ла­го­ра­жи­ва­ния] при­ро­ды», ко­то­рая гос­под­ство­ва­ла в ев­ропейской ланд­шафт­ной ар­хи­тек­ту­ре до середины XVIII века. Уче­ни­ка­ми Ленотра (вклю­чая его пле­мян­ни­ка К. Де­го) осу­ще­ст­в­ля­лись мно­го­численные про­ек­ты Ленотра за пре­де­ла­ми Фран­ции: Грин­вич­ско­го, Сент-Джеймс­ско­го в Лон­до­не (оба 1662 год) и Винд­зор­ско­го (1698 год) пар­ков в Анг­лии, са­дов в Гер­ма­нии, Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Шве­ции (парк двор­ца в Дрот­нинг­холь­ме).