ЛЕНОТР АНДРЕ
ЛЕНОТР АНДРЕ - французский ландшафтный архитектор.
Потомственный садовник, Ленотр обучался живописи у С. Вуэ и архитектуре у Ф. Мансара, был знаком с трактатами по оптике. В 1637 году унаследовал от отца звание «первого садовника короля» Больших садов Тюильри (которые перепланировал в 1660-х годов). В 1635-1660 годах садовник герцога Орлеанского.
Получил известность после строительства замка Во-ле-Виконт (1656-1661 годы), где сформировалась его концепция парка как обрамления архитектуры. Ленотр предложил регулярный план, центральная ось которого совпадала с подъездной дорогой и центральном помещением дворца и продолжалась в парке, удаляясь за горизонт. Поперечные оси, пересекающие главную под прямым углом, составляют дорожки, каналы, водоёмы. Используя принцип оптической иллюзии, Ленотр разбил парк с учётом различных точек зрения: из дворца протяжённые видовые перспективы представляются геометрически ясными и плоскими, однако гуляющему открываются многочисленные детали - лестницы, водоёмы, фонтаны, скульптура, также перепады рельефа, заставляющие воспринимать парк по-иному. Пространство парка является логическим продолжением архитектурного пространства; партеры, окружающие замок, подчёркивают его объём.
Эти планировочные принципы Ленотр развил на королевской службе, создавая Большие королевские сады в Фонтенбло и в особенности парк в Версале (1661-1688 годы, в сотрудничестве с Л. Лево и Ж. Ардуэн-Мансаром). В Версальском парке идеи классицистического рационализма, разработанные в Во-ле-Виконт, сочетаются с пространственным размахом барокко, приобретая невиданный прежде монументальный масштаб. Взаимодействие ближних и дальних видов, объекты, открывающиеся зрителю на каждом повороте, архитектура боскетов, образующих лабиринты и принимающих форму пирамид, колоннад, статуй и т.д; симметричные партеры, водоёмы с неподвижной гладью воды («водяные зеркала»), фонтаны, каскады, скульптура, узорные газоны и цветы вносят разнообразие в общую центрально-осевую и строго регулярную схему архитектурно-паркового ансамбля. В Версале Ленотр разбил также сад Фарфорового Трианона (1670 год), изменённый при строительстве Большого Трианона.
В последующие годы Ленотр участвовал в создании дворцово-парковых ансамблей для маркизы де Монтеспан в Кланьи (1674-1676 годы, совместно с Ж. Ардуэн-Мансаром), Филиппа I, герцога Орлеанского, в Сен- Клу (1665-1678 годы), принца Конде в Шантийи (1663-1688 годы) и др., а также разбивал сады в парижских резиденциях (Пале-Рояль, 1674 год). С 1666 год советник короля, советник и генеральный контролёр построек Его Величества. Член Королевской академии архитектуры (1681 год).
Ленотр довёл до совершенства модель регулярного («французского») парка эпохи классицизма, базирующуюся на принципе «принуждения [облагораживания] природы», которая господствовала в европейской ландшафтной архитектуре до середины XVIII века. Учениками Ленотра (включая его племянника К. Дего) осуществлялись многочисленные проекты Ленотра за пределами Франции: Гринвичского, Сент-Джеймсского в Лондоне (оба 1662 год) и Виндзорского (1698 год) парков в Англии, садов в Германии, Испании, Португалии, Швеции (парк дворца в Дротнингхольме).