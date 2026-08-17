ЛЕННЕП ЯКОБ ВАН
ЛЕННЕП ЯКОБ ВАН - нидерландский писатель.
Сын профессора филологии. Окончил Лейденский университет (1824 год). С 1829 года государственый адвокат; в 1853-1856 годах депутат Генеральных штатов.
Печатался с 1826 года. Получил известность как автор исторических романов в духе В. Скотта: «Приёмыш» («De pleegzoon», сочинение 1827 года, опубликовано в 1833 году; частичный русский перевод 1836 года), «Декамская роза» («De roos van Dekama», 1836 год, русский перевод 1841 года), «Элизабет Мюс» («Elizabeth Musch», 1850-1851 годы) и др. Наибольшей популярностью пользовался авантюрный роман «Приключения Фердинанда Хёйка» («De lotgevallen van Ferdinand Huyck», 1840 год), действие которого разворачивается в XVIII веке.
Среди других сочинений: цикл новелл в 5 частях «Наши предки» («Onze voorouders», dl 1–5, 1838-1845 годы); пьесы на исторические темы: «Наместница Гертруда» («Ruwaardes Geertruida», 1846 год), «Основание Батавии» («De Stichting van Batavia», 1858 год), «Мальчик из Амстердама, или Пороховой заговор 1622 года» («Een Amsterdamsche jongen, of het duskruit verraad in 1622», 1859 год); переводы сочинений У. Шекспира, Дж. Байрона, Мольера, Ж. Расина; «Словарь моряка» («Zeemans woordenboek», 1856 од); оперные либретто.
Леннеп - редактор академического собрания сочинений Й. ван ден Вондела (1855-1869 годы).