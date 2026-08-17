ЛЕННЕП ЯКОБ ВАН

ЛЕННЕП ЯКОБ ВАН - нидерландский писатель.

Сын про­фес­со­ра фи­ло­ло­гии. Окон­чил Лей­ден­ский университет (1824 год). С 1829 года государственый ад­во­кат; в 1853-1856 годах депутат Ге­не­раль­ных шта­тов.

Пе­ча­тал­ся с 1826 года. По­лу­чил из­вест­ность как ав­тор ис­то­рических ро­ма­нов в ду­хе В. Скот­та: «Приё­мыш» («De pleegzoon», сочинение 1827 года, опубликовано в 1833 году; час­тич­ный русский перевод 1836 года), «Де­кам­ская ро­за» («De roos van Dekama», 1836 год, русский перевод 1841 года), «Эли­за­бет Мюс» («Elizabeth Musch», 1850-1851 годы) и др. Наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зо­вал­ся аван­тюр­ный ро­ман «При­клю­че­ния Фер­ди­нан­да Хёй­ка» («De lotgevallen van Ferdinand Huyck», 1840 год), дей­ст­вие ко­то­ро­го раз­во­ра­чи­ва­ет­ся в XVIII веке.

Сре­ди других со­чи­не­ний: цикл но­велл в 5 час­тях «На­ши пред­ки» («Onze voorouders», dl 1–5, 1838-1845 годы); пье­сы на ис­то­рические те­мы: «На­ме­ст­ни­ца Гер­тру­да» («Ruwaardes Geertruida», 1846 год), «Ос­но­ва­ние Ба­та­вии» («De Stichting van Ba­ta­via», 1858 год), «Маль­чик из Ам­стер­да­ма, или По­ро­хо­вой за­го­вор 1622 го­да» («Een Amsterdamsche jongen, of het duskruit ver­raad in 1622», 1859 год); пе­ре­во­ды со­чи­не­ний У. Шек­спи­ра, Дж. Бай­ро­на, Моль­е­ра, Ж. Ра­си­на; «Сло­варь мо­ря­ка» («Zeemans woordenboek», 1856 од); опер­ные либ­рет­то.

Леннеп - ре­дак­тор ака­де­мического со­б­ра­ния со­чи­не­ний Й. ван ден Вон­де­ла (1855-1869 годы).