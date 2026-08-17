ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ - город в России, в западной части Кемеровской области , центр Ленинск-Кузнецкого района.

Население 104,8 тысяч человек (2009 год), 4-й по чис­лу жи­те­лей го­род об­лас­ти. Рас­по­ло­жен в Куз­нец­кой кот­ло­ви­не, на реке Иня. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1763 года как деревня Коль­чу­ги­но (с конца XIX века по­сё­лок). В 1883 года близ неё от­кры­та шах­та «Ус­пех» (пер­вая из шахт Коль­чу­гин­ских ко­пей Ал­тай­ско­го гор­но­го окр.). В 1896-1899 годов ко­пи сда­ва­лись в арен­ду «Об­ще­ст­ву вос­точ­носи­бир­ских чу­гу­но­пла­виль­ных, же­ле­зо­де­ла­тель­ных и ме­ха­ни­че­ских за­во­дов» С.И. Ма­мон­то­ва, с 1912 года - ак­цио­нер­но­му обществу Куз­нец­ких ка­мен­но­уголь­ных ко­пей «Ко­пи­куз». В 1915 году от­кры­то дви­же­ние по Коль­чу­гин­ской железной дороге (от станции Юр­га Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли до Коль­чу­гин­ско­го руд­ни­ка); во­шла в строй шах­та «Ка­пи­таль­ная».

16 января 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В ию­не 1918 года Кольчугино за­ня­то бе­лы­ми вой­ска­ми в хо­де Че­хосло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года. 16 декабря 1919 года руд­ник за­нят пар­ти­за­на­ми из отряда Г.Ф. Ро­го­ва, 26 декабря - час­тя­ми 5-й ар­мии РККА в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов. В 1922 году по­сё­лок пе­ре­име­но­ван в Ле­ни­но, центр Коль­чу­гин­ско­го уезда Том­ской губернии (1924-1925 годы). В 1925 году пре­об­ра­зо­ван в го­род Ленинск-Кузнецкий. Центр Куз­нец­ко­го округа (март - июнь 1926 года), рай­он­ный центр Си­бир­ско­го края (1926-1930 годы), За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1930-1937 годы), Но­во­си­бир­ской (1937-1943 годы), Ке­ме­ров­ской (с 1943 года) об­лас­тей. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в Ленинске-Кузнецком бы­ло эва­куи­ро­ва­но обо­ру­до­ва­ние харь­ков­ско­го за­во­да «Крас­ный Ок­тябрь», московского за­во­да № 220 «Мо­сэ­ле­мент» (ны­не «Куз­бас­сэ­ле­мент») и др. Во 2-й половине XX века строи­тель­ст­во шахт наи­бо­лее ак­тив­но ве­лось в южной час­ти Ленинска-Кузнецкого, в том числе в рай­оне современного города По­лы­сае­во.

Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - По­кров­ский жен­ский монастырь (1992 год; церковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, 1987-1991 годы, на мес­те раз­ру­шен­ной церк­ви XIX века), ц. Но­во­му­че­ни­ков и Ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских (1995-1996 годы), церковь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (2006 год), цер­ковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов» (2007 год), храм Рас­пя­тия Гос­под­ня (2009 го; по­стро­ен в ви­де хол­ма по об­ра­зу хра­ма Гро­ба Гос­под­ня в Ие­ру­са­ли­ме), ча­сов­ни - ико­ны «Всех скор­бя­щих Ра­дость» (1999-2000 годы), Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца.

Куз­бас­ский об­ла­ст­ной пе­да­го­гический институт. Фи­лиа­лы Том­ско­го государственного ар­хи­тек­тур­но-стро­ительного университета, Том­ско­го государственного университета сис­тем управ­ле­ния и ра­дио­элек­тро­ни­ки, пред­ста­ви­тель­ст­ва Том­ско­го государственного пе­да­го­гического университета, Ке­ме­ров­ско­го тех­но­ло­гического института пи­ще­вой промышленности. На­учно-кли­нический центр ох­ра­ны здо­ро­вья шах­тё­ров (1993 год, современное название с 2002 года). Крае­ведческий му­зей (1934 год).

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