ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ - город в России, в западной части Кемеровской области, центр Ленинск-Кузнецкого района.
Население 104,8 тысяч человек (2009 год), 4-й по числу жителей город области. Расположен в Кузнецкой котловине, на реке Иня. Узел железных и автомобильных дорог.
Впервые упоминается в 1763 года как деревня Кольчугино (с конца XIX века посёлок). В 1883 года близ неё открыта шахта «Успех» (первая из шахт Кольчугинских копей Алтайского горного окр.). В 1896-1899 годов копи сдавались в аренду «Обществу восточносибирских чугуноплавильных, железоделательных и механических заводов» С.И. Мамонтова, с 1912 года - акционерному обществу Кузнецких каменноугольных копей «Копикуз». В 1915 году открыто движение по Кольчугинской железной дороге (от станции Юрга Транссибирской магистрали до Кольчугинского рудника); вошла в строй шахта «Капитальная».
16 января 1918 года установлена советская власть. В июне 1918 года Кольчугино занято белыми войсками в ходе Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. 16 декабря 1919 года рудник занят партизанами из отряда Г.Ф. Рогова, 26 декабря - частями 5-й армии РККА в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. В 1922 году посёлок переименован в Ленино, центр Кольчугинского уезда Томской губернии (1924-1925 годы). В 1925 году преобразован в город Ленинск-Кузнецкий. Центр Кузнецкого округа (март - июнь 1926 года), районный центр Сибирского края (1926-1930 годы), Западно-Сибирского края (1930-1937 годы), Новосибирской (1937-1943 годы), Кемеровской (с 1943 года) областей. Во время Великой Отечественной войны в Ленинске-Кузнецком было эвакуировано оборудование харьковского завода «Красный Октябрь», московского завода № 220 «Мосэлемент» (ныне «Кузбассэлемент») и др. Во 2-й половине XX века строительство шахт наиболее активно велось в южной части Ленинска-Кузнецкого, в том числе в районе современного города Полысаево.
Среди архитектурных достопримечательностей - Покровский женский монастырь (1992 год; церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1987-1991 годы, на месте разрушенной церкви XIX века), ц. Новомучеников и Исповедников Российских (1995-1996 годы), церковь Воскресения Христова (2006 год), церковь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (2007 год), храм Распятия Господня (2009 го; построен в виде холма по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме), часовни - иконы «Всех скорбящих Радость» (1999-2000 годы), Святого Георгия Победоносца.
Кузбасский областной педагогический институт. Филиалы Томского государственного архитектурно-строительного университета, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, представительства Томского государственного педагогического университета, Кемеровского технологического института пищевой промышленности. Научно-клинический центр охраны здоровья шахтёров (1993 год, современное название с 2002 года). Краеведческий музей (1934 год).