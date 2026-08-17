ЛЕНИНСК
ЛЕНИНСК - город в России, в юго-восточной части Волгоградской облаласти, центр Ленинского района.
Население 15,5 тысяч человек (2009 год). Расположен на Прикаспийской низменности, на левом берегу реки Ахтуба, в 4 км от одноимённой железнодорожной станции.
Основан как село Пришиб в 1774 году. Первые поселенцы жили на правах экономических крестьян Ахтубинского казённого шёлкового завода и подчинялись смотрителю завода. В 1813 году после фактического закрытия завода большая часть жителей села стали возчиками соли с озера Эльтон, в 1819 году они переведены в звание казённых крестьян. К конца XIX века Пришиб превратился в крупное торговое село (в 1897 году около 14 тысяч жителей); здесь проводились 2 ярмарки в год.
В 1919 переименовано в Ленинск. Уездный центр Царицынской (с 1925 года Сталинградская) губернии (1919-1928 годы), районный центр Нижневолжского (1928-1934 годы), Сталинградского (1934-1936 годы) краёв, Сталинградской (с 1961 года Волгоградская) области (1936-1963 годы, с 1965 года).
Во время Великой Отечественной войны в Ленинске размещались 24 эвакогоспиталя. В ходе Сталинградской битвы 1942-1943 годов село было важной продовольственной базой Сталинграда и местом концентрации резервов Красной Армии. С 1958 года посёлок городского типа, с 1963 года город. Сохранилась застройка конца XIX - начала XX веков, в том числе бывший дом купцов Конягиных (ныне здание городской администрации).