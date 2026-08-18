ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ЛИНГВИСТИКИ ИНСТИТУТ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И ЛИНГВИСТИКИ ИНСТИТУТ - высшее учебное заведение в СССР.
Образован в 1930-1931 годах как Ленинградский историко-лингвистический институт (ЛИЛИ) в результате выделения из состава ЛГУ историко-лингвистического факультета. Институт имел историко-литературное, музейно-краеведческие и редакционно-издательское отделения. После создания философского отделения (1933 год) переименован в ЛИФЛИ. В 1934 году отделения реорганизованы в лингвистический, литературный, исторический, философский факультеты, при них создана аспирантура. В 1936/1937 году философские и исторические факультеты объединены с воссозданным в 1934 году историческим факультетом ЛГУ, на базе двух других факультетов ЛИФЛИ образован филологический факультет ЛГУ.
Готовил «вооружённых марксистско-ленинской методологией» педагогов и научных работников для высшей школы, НИИ, старших классов средней школы. Обязательными дисциплинами являлись политэкономия, диалектический и исторический материализм. В институте созданы кафедра классической филологии (1932 год), на которой возобновлено прекратившееся к концу 1920-х годов преподавание античных языков и литературы, кафедры истории западноевропейской литературы (1933 год), фольклора (1934 год). В институте преподавали И.М. Гревс, Б.Д. Греков, В.Ф. Шишмарёв, В.М. Жирмунский, М.П. Алексеев, И.И. Мещанинов, В.В. Струве, Е.В. Тарле, И.А. Орбели, Н.С. Державин, С.П. Обнорский, Н.Я. Марр и др.