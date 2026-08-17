ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА - в Великую Отечественную вой­ну со­во­куп­ность обо­ро­нительных и на­сту­пательных опе­ра­ций советских войск, про­ве­дён­ных 10 июня 1941 - 9 августа 1944 годов на северо-западном стра­те­гическом на­прав­ле­нии.

В це­лях обо­ро­ны Ле­нин­гра­да (ны­не Санкт-Пе­тер­бург) и раз­гро­ма германской груп­пы ар­мий «Се­вер» и финских войск ме­ж­ду Онеж­ским и Ла­дож­ским озё­ра­ми и на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке. В ленинградской битве в раз­ное вре­мя уча­ст­во­ва­ли вой­ска Се­вер­но­го, Се­ве­ро-За­пад­но­го, Ле­нин­град­ско­го, Вол­хов­ско­го, Ка­рель­ско­го и 2-го При­бал­тий­ско­го фрон­тов, со­еди­не­ния Авиа­ции даль­не­го дей­ст­вия (АДД) и Войск ПВО тер­ри­то­рии стра­ны, Балтийский флот (БФ), Чуд­ская, Ла­дож­ская и Онеж­ская во­енные фло­ти­лии, фор­ми­ро­ва­ния пар­ти­зан, а так­же жи­те­ли Ле­нин­гра­да и Ле­нинградской об­лас­ти.

Пред­при­ни­мая на­па­де­ние на СССР, ру­ко­во­дство Гер­ма­нии при­да­ва­ло ис­клю­чительное зна­че­ние за­хва­ту Ле­нин­гра­да. По за­мыс­лу про­тив­ни­ка груп­па ар­мий «Се­вер» (ко­ман­дую­щий - генерал-фельдмаршал В. фон Ле­еб) в со­ста­ве 16-й и 18-й по­ле­вых ар­мий и 4-й тан­ко­вой груп­пы долж­на бы­ла пра­вым кры­лом (4-я тан­ко­вая груп­па) от­ре­зать Ле­нин­град с вос­то­ка и юго-вос­то­ка. За­кре­п­ле­ние ус­пе­ха воз­ла­га­лось на 16-ю ар­мию. Со­еди­не­ния 18-й ар­мии по­лу­чи­ли за­да­чу от­сечь и унич­то­жить советские вой­ска в Эс­то­нии. Фин­ским ар­ми­ям - Ка­рель­ской и Юго-Вос­точ­ной - пред­стоя­ло пе­рей­ти в на­сту­п­ле­ние на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке, а так­же ме­ж­ду Онеж­ским и Ла­дож­ским озё­ра­ми, что­бы со­еди­нить­ся с германскими вой­ска­ми в рай­оне Ле­нин­гра­да и за­хва­тить го­род. На­сту­п­ле­ние груп­пы ар­мий «Се­вер» под­дер­жи­вал германский 1-й воздушный флот, а дей­ст­вия войск про­тив­ни­ка, со­сре­до­то­чен­ных в Фин­лян­дии, - часть сил германского 5-го воздушного фло­та и финских ВВС.

К 10 июля 1941 года на даль­них юго-западных и северо-западных под­сту­пах к Ле­нин­гра­ду ко­ман­до­ва­ние про­тив­ни­ка име­ло 38 ди­ви­зий (32 пехотных, 3 тан­ко­вые и 3 мо­то­ри­зо­ван­ные), 1 ка­ва­ле­рий­скую и 2 пехотные бри­га­ды (все­го около 810 тысяч человек, 440 тан­ков и штур­мо­вых ору­дий, около 5,3 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, около 1,2 тысячи са­мо­лё­тов). Германским и финским вой­скам про­ти­во­стоя­ли Северный фронт (генерал-лейтенант М.М. По­пов) в со­ста­ве 7-й и 23-й об­ще­вой­ско­вых ар­мий (все­го 8 ди­ви­зий) и Северо-Западный фронт (генерал-майор П.П. Со­бен­ни­ков) в со­ста­ве 8, 11 и 27-й об­ще­вой­ско­вых ар­мий (31 ди­ви­зия и 2 бри­га­ды). Все­го к на­ча­лу ленинградской битвы в вой­сках Северного и Северо-Западного фрон­тов и на БФ (ви­це-адмирал В.Ф. Три­буц) на­счи­ты­ва­лось около 540 тысяч человек, около 700 тан­ков, около 5 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, 235 бое­вых са­мо­лё­тов и 19 бое­вых ко­раб­лей. Для улуч­ше­ния стра­те­гического ру­ко­во­дства вой­ска­ми ГКО СССР 10 июля 1941 об­ра­зо­вал Главное ко­ман­до­ва­ние Северо-Западного на­прав­ле­ния (Мар­шал Советского Сою­за К.Е. Во­ро­ши­лов ), под­чи­нив ему Северный и Северо-Западный фрон­ты, Северный и Балтийский фло­ты. На даль­них и ближ­них под­сту­пах к го­ро­ду со­вме­ст­ны­ми си­ла­ми войск и на­се­ле­ния строи­лись обо­ро­нительные ру­бе­жи (об­щая про­тя­жён­ность около 900 км), бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны 10 ди­ви­зий народного опол­че­ния (около 160 тысяч человек) и де­сят­ки пар­ти­зан­ских от­ря­дов. Из го­ро­да бы­ли эва­куи­ро­ва­ны де­ти, часть промышленного обо­ру­до­ва­ния и куль­тур­ных цен­но­стей. Ос­тав­шая­ся в го­ро­де промышленность пе­ре­страи­ва­лась на про­изводство бое­вой тех­ни­ки, воо­ру­же­ния и бо­е­при­па­сов.

С 10 июля 1941 года раз­вер­ну­лось на­сту­п­ле­ние германских войск на юго-западных и северо-западных под­сту­пах к Ле­нин­гра­ду. Поч­ти од­но­вре­мен­но враг на­нёс уда­ры на луж­ском, нов­го­род­ском и ста­ро­рус­ском на­прав­ле­ни­ях, в Эс­то­нии, на пет­ро­за­вод­ском и оло­нец­ком на­прав­ле­ни­ях. В кон­це ию­ля про­тив­ник вы­шел на ру­беж рек Нар­ва, Лу­га и Мша­га, где пе­ре­шёл к обо­ро­не и про­вёл пе­ре­груп­пи­ров­ку. На Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке с 31 ию­ля советские вой­ска ве­ли бои с на­сту­паю­щи­ми финскими вой­ска­ми и к 1 сентября ос­та­но­ви­ли их на ру­бе­же государственной гра­ни­цы 1939 года. На оло­нец­ком, пет­ро­за­вод­ском и свир­ском на­прав­ле­ни­ях вой­ска РККА при под­держ­ке Ла­дож­ской во­ен­ной фло­ти­лии, ве­дя с 10 ию­ля упор­ные бои, к кон­цу сен­тяб­ря ос­та­но­ви­ли про­тив­ни­ка на ру­бе­же реки Свирь. В ав­гу­сте раз­вер­ну­лись бои на ближ­них под­сту­пах к Ле­нин­гра­ду. С 8 августа германские вой­ска пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние на крас­но­гвар­дей­ском на­прав­ле­нии и 16 августа за­хва­ти­ли Кин­ги­сепп, а к 21 августа вы­шли к Крас­но­гвар­дей­ско­му ук­ре­п­лён­но­му рай­ону, пы­та­ясь обой­ти его с юго-вос­то­ка и во­рвать­ся в Ле­нин­град. С 22 августа по 7 сентября шли ожес­то­чён­ные бои на ора­ни­ен­ба­умском на­прав­ле­нии. На нов­го­род­ско-чу­дов­ском на­прав­ле­нии, где про­тив­ник на­но­сил главный удар, советские вой­ска пы­та­лись контр­ата­ко­вать, но су­ще­ст­вен­ных ре­зуль­та­тов не до­би­лись и 19 августа ос­та­ви­ли Нов­го­род, а 20 августа - Чу­до­во. Соз­да­лась опас­ность ок­ру­же­ния Ле­нин­гра­да.

ГКО СССР 21 августа на­пра­вил в Ле­нин­град ко­мис­сию (Н.Н. Во­ро­нов, П.Ф. Жи­га­рев, А.Н. Ко­сы­гин, Н.Г. Куз­не­цов, Г.М. Ма­лен­ков, В.М. Мо­ло­тов ), ко­то­рая при­зна­ла це­ле­со­об­раз­ным ли­к­ви­ди­ро­вать Главное ко­ман­до­ва­ние Северо-Западного на­прав­ле­ния. Став­ка Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (ВГК) 23 августа раз­де­ли­ла Северный фронт на Ка­рель­ский (ко­мандующий - генерал-лейтенант В.А. Фро­лов) и Ле­нин­град­ский (М.М. По­пов, с 5 сентября К.Е. Во­ро­ши­лов, с 12 сентября генерал ар­мии Г.К. Жу­ков) фрон­ты; 27 августа ГКО СССР рас­фор­ми­ро­вал Главное ко­ман­до­ва­ние Северо-Западного на­прав­ле­ния, а Ка­рель­ский, Ле­нин­град­ский и Се­ве­ро-За­пад­ный (с 23 августа генерал-лейтенант П.А. Ку­роч­кин) фрон­ты под­чи­нил не­по­сред­ст­вен­но Став­ке ВГК.

Об­ста­нов­ка под Ле­нин­гра­дом ос­та­ва­лась чрез­вы­чай­но на­пря­жён­ной. Германские вой­ска во­зоб­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние вдоль шос­се Мо­ск­ва - Ле­нин­град и 25 августа за­хва­ти­ли Лю­бань, 29 августа - Тос­но, а 30 августа вы­шли на реку Не­ва и пе­ре­ре­за­ли железнодорожное со­об­ще­ние Ле­нин­гра­да со стра­ной. 30 августа - 9 сентября про­тив­ник вёл ожес­то­чён­ные бои в рай­оне Крас­но­гвар­дей­ска, но его ата­ки бы­ли от­би­ты. Од­на­ко 8 сентября германские вой­ска про­рва­лись че­рез станцию Мга на Шлис­сель­бург и от­ре­за­ли Ле­нин­град с су­ши, на­ча­лась Ле­нин­гра­да бло­ка­да 1941-1944 годов. С 4 сентября про­тив­ник на­чал артиллерийские об­стре­лы го­ро­да и сис­те­ма­тические на­лё­ты авиа­ции. Вы­ход германских со­еди­не­ний к Крас­но­гвар­дей­ску и Кол­пи­но вы­ну­дил советские вой­ска, обо­ро­няв­шие­ся в рай­оне Лу­ги, отой­ти на се­вер. 9 сентября германские вой­ска на­нес­ли главный удар из рай­она за­пад­нее Крас­но­гвар­дей­ска, про­рва­ли обо­ро­ну советских войск в рай­оне Крас­но­го Се­ла и от­тес­ни­ли их к юго-западным ок­ра­и­нам Ле­нин­гра­да.

Во­енный со­вет Ле­нинградского фрон­та 17 сентября из­дал при­каз, в ко­то­ром по­тре­бо­вал: «Ни ша­гу на­зад с за­ни­мае­мо­го ру­бе­жа!» Советские вой­ска су­ме­ли ос­та­но­вить про­тив­ни­ка. На ис­ход обо­ро­нительного сра­же­ния под Крас­но­гвар­дей­ском и Кол­пи­но ока­за­ло влия­ние на­чав­шее­ся 10 сентября по ука­за­нию Став­ки ВГК на­сту­п­ле­ние советских войск из рай­она Вол­хо­ва на Мгу и Си­ня­ви­но, ско­вав­шее зна­чительные си­лы про­тив­ни­ка. Од­но­вре­мен­но с пра­во­го бе­ре­га Не­вы в на­прав­ле­нии Си­няви­на, Мга пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние вой­ска Нев­ской опе­ра­тив­ной груп­пы, ко­то­рые к 26 сентября фор­си­ро­ва­ли Не­ву и за­хва­ти­ли не­боль­шой плац­дарм в рай­оне Московской Дуб­ров­ки (так называемый Нев­ский пя­та­чок). В се­ре­ди­не сен­тяб­ря германские вой­ска вы­шли к Фин­ско­му заливу в рай­оне Стрель­ны и от­ре­за­ли на­хо­див­шие­ся за­пад­нее советские вой­ска, ко­то­рым, бла­го­да­ря под­держ­ке БФ, уда­лось удер­жать При­мор­ский (Ора­ниен­ба­ум­ский) плац­дарм. Все по­пыт­ки про­тив­ни­ка про­рвать­ся че­рез Не­ву на­встре­чу финским вой­скам, а так­же про­дви­нуть­ся вдоль шос­се Мо­ск­ва - Ле­нин­град и штур­мом взять го­род ока­за­лись без­ус­пеш­ны­ми. Не дос­тиг­ли сво­ей це­ли и мас­си­ро­ван­ные уда­ры германской авиа­ции по ко­раб­лям БФ и Крон­штад­ту, на­не­сён­ные 21-23 сен­тяб­ря. В кон­це сен­тяб­ря ли­ния фрон­та под Ле­нин­гра­дом ста­би­ли­зи­ро­ва­лась. План германского ко­ман­до­ва­ния по за­хва­ту го­ро­да с хо­ду по­тер­пел крах, что по­влек­ло за со­бой и срыв на­ме­ре­ний про­тив­ни­ка по­вер­нуть основной си­лы груп­пы ар­мий «Се­вер» для на­сту­п­ле­ния на Мо­ск­ву.

В октябре 1941 года с це­лью де­бло­ки­ро­вать Ле­нин­град си­ла­ми Ле­нинградского фрон­та бы­ла на­ча­та Си­ня­вин­ская на­сту­пательная опе­ра­ция. Од­на­ко за­вер­шить её не уда­лось, так как советское ВГК бы­ло вы­ну­ж­де­но пе­ре­бро­сить часть войск [8 ди­ви­зий с Ле­нин­град­ско­го (с 11 октября ко­мандующий - генерал-майор И.И. Фе­дю­нин­ский; с 27 октября - генерал-лейтенант М.С. Хо­зин; с 10 июня 1942 года - генерал-лейтенант ар­тил­ле­рии, с 15 января 1943 года генерал-полковник, с 17 ноября 1943 года генерал ар­мии, с 18 июня 1944 года Мар­шал Советского Сою­за Л.А. Го­во­ров), Северо-За­пад­но­го (с 5 октября 1942 года Мар­шал Советского Сою­за С.К. Ти­мо­шен­ко) фрон­тов и из ре­зер­ва Став­ки ВГК] на тих­вин­ское на­прав­ле­ние, где про­тив­ник раз­вер­нул на­сту­п­ле­ние с це­лью вый­ти к реке Свирь и со­еди­нить­ся здесь с финскими вой­ска­ми для бо­лее на­дёж­ной бло­ка­ды Ле­нин­гра­да. Не­смот­ря на со­про­тив­ле­ние советских войск, 8 но­ября про­тив­ник за­хва­тил Тих­вин и пе­ре­ре­зал по­след­нюю же­лез­ную до­ро­гу, по ко­то­рой к Ла­дож­ско­му озеру дос­тав­ля­лись гру­зы для оса­ж­дён­но­го го­ро­да, но про­рвать­ся к реке Свирь ему не уда­лось. Советские вой­ска пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние, 20 но­ября ов­ла­де­ли Ма­лой Ви­ше­рой, 9 декабря - Тих­ви­ном и от­бро­си­ли вра­га за реку Вол­хов.

Од­на­ко по­ло­же­ние Ле­нин­гра­да про­дол­жа­ло ос­та­вать­ся тя­жё­лым. За­па­сы сы­рья бы­ли очень ог­рани­чен­ны, про­до­воль­ст­вие и то­п­ли­во на ис­хо­де. В го­ро­де на­чал­ся го­лод. Кро­ме то­го, германское ко­ман­до­ва­ние пы­та­лось сло­мить со­про­тив­ле­ние за­щит­ни­ков Ле­нин­гра­да бом­бар­ди­ров­ка­ми с воз­ду­ха и об­стре­лом тя­жё­лой ар­тил­ле­ри­ей. Для про­ти­во­дей­ст­вия германской даль­но­бой­ной ар­тил­ле­рии на Ле­нинградском фрон­те бы­ла соз­да­на специальная фрон­то­вая контр­ба­та­рей­ная груп­па. С ле­та 1942 года ста­ли пла­ни­ро­вать­ся и осу­ще­ст­в­лять­ся ар­тил­ле­рий­ские (а за­тем и артиллерийско-авиационные) уда­ры по ба­та­ре­ям, об­стре­ли­вав­шим Ле­нин­град. В ию­не об­стре­лы го­ро­да рез­ко со­кра­ти­лись, а к ок­тяб­рю их ин­тен­сив­ность умень­ши­лась в 3-4 раза. Под Ле­нин­гра­дом за­ро­ди­лось мас­со­вое снай­пер­ское дви­же­ние (ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 6 февраля 1942 де­ся­ти луч­шим снай­пе­рам Ле­нинградского фрон­та при­свое­но зва­ние Ге­роя Советского Сою­за, а 130 на­гра­ж­де­ны ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми), ак­тив­ную борь­бу ве­ли пар­ти­за­ны, от­вле­кая зна­чительные си­лы вра­га с фрон­та. По­пыт­ки де­бло­ка­ды Ле­нин­гра­да в 1942 году (на­сту­п­ле­ния на лю­бан­ском на­прав­ле­нии в ян­ва­ре-ап­ре­ле и на си­ня­вин­ском на­прав­ле­нии в ав­гу­сте-ок­тяб­ре) из-за не­дос­тат­ка сил и средств, не­до­чё­тов в ор­га­ни­за­ции ус­пе­ха не име­ли, од­на­ко эти ак­тив­ные дей­ст­вия советских войск со­рва­ли го­то­вив­ший­ся но­вый штурм го­ро­да. Контр­на­сту­п­ле­ние советских войск в хо­де Ста­лин­град­ской бит­вы 1942-1943 годов вы­ну­ди­ло германское ко­ман­до­ва­ние пе­ре­бро­сить часть войск из рай­она Ле­нин­гра­да, что соз­да­ло бла­го­при­ят­ную об­ста­нов­ку для его де­бло­ка­ды

Вой­ска 67-й ар­мии Ле­нинградского фрон­та, 2-й удар­ной ар­мии и час­ти сил 8-й ар­мии Вол­хов­ско­го фрон­та (соз­дан 17 декабря 1941 года; ко­мандующий - генерал ар­мии К.А. Ме­рец­ков) при под­держ­ке АДД, ар­тил­ле­рии и авиа­ции БФ 12-30 января 1943 года встреч­ны­ми уда­ра­ми в уз­ком вы­сту­пе ме­ж­ду Шлис­сель­бур­гом и Си­ня­ви­ном (юж­нее Ла­дож­ско­го озера) ра­зо­рва­ли коль­цо бло­ка­ды и вос­ста­но­ви­ли су­хо­пут­ную связь Ле­нин­гра­да со стра­ной. Че­рез об­ра­зо­вав­ший­ся ко­ри­дор (ши­ри­ной 8-11 км) в те­че­ние 17 суток бы­ли про­ло­же­ны же­лез­ная до­ро­га и ав­то­мо­биль­ная трас­са, под­вер­гав­шие­ся по­сто­ян­ным об­стре­лам германской ар­тил­ле­рии. По­пыт­ки рас­ши­рить су­хо­пут­ные ком­му­ни­ка­ции (на­сту­п­ле­ние в феврале-мар­те 1943 года на Мгу и Си­ня­ви­но) не до­стиг­ли це­ли. В ию­ле-августе 1943 года на Мгин­ском вы­сту­пе советские вой­ска на­нес­ли по­ра­же­ние вой­скам германской 18-й ар­мии и не до­пус­ти­ли пе­ре­бро­ски войск про­тив­ни­ка на другие фрон­ты. Бои под Ле­нин­гра­дом ско­ва­ли около 30 вра­же­ских ди­визий, что не по­зво­ли­ло германскому ко­ман­дова­нию уси­ли­вать вой­ска, пе­ре­шед­шие в мар­те 1943 года в контр­на­сту­п­ле­ние в рай­оне Харь­ко­ва, а так­же в хо­де Кур­ской бит­вы 1943 года. В сен­тяб­ре советские вой­ска ов­ла­де­ли мощ­ным уз­лом обо­ро­ны Си­ня­ви­но, а в ок­тяб­ре про­тив­ник от­вёл свои час­ти на реке Вол­хов. В январе-мар­те 1944 года советское ко­ман­до­ва­ние про­ве­ло Ле­нин­град­ско-Нов­го­род­скую опе­ра­цию 1944 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рой бы­ло на­не­се­но по­ра­же­ние германской груп­пе ар­мий «Се­вер», ос­во­бо­ж­де­ны поч­ти вся Ле­нинградская область и часть Ка­ли­нин­ской области. Советские вой­ска всту­пи­ли в пре­де­лы Эс­то­нии, сло­жи­лись бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для раз­гро­ма про­тив­ни­ка в При­бал­ти­ке и к се­ве­ру от Ле­нин­гра­да. Ле­том 1944 года вой­ска Ле­нинградского и Ка­рель­ско­го фрон­тов в хо­де Вы­борг­ско-Пет­ро­за­вод­ской опе­ра­ции 1944 года на­нес­ли по­ра­же­ние вой­скам про­тив­ни­ка, обо­ро­няв­шим­ся на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке и в Южной Ка­ре­лии, что под­го­то­ви­ло ус­ло­вия для ос­во­бо­ж­де­ния За­по­ля­рья и вы­во­да из вой­ны Фин­лян­дии.

Ленинградская битва име­ла боль­шое по­ли­тическое и во­енно-стра­те­гическое зна­че­ние, ока­за­ла влия­ние на ход бое­вых дей­ст­вий на других на­прав­ле­ни­ях советско-германского фрон­та. Советские вой­ска под Ле­нин­гра­дом от­тя­ну­ли на се­бя около 20% германских войск на восточном фрон­те и всю финскую ар­мию, раз­гро­ми­ли до 50 ди­ви­зий про­тив­ни­ка. Германское ко­ман­до­ва­ние не мог­ло пе­ре­бра­сы­вать из-под Ле­нин­гра­да круп­ные си­лы на другие уча­ст­ки фрон­та (под Мо­ск­ву, Ста­лин­град, Курск). С окон­ча­ни­ем ленинградской битвы северное кры­ло стра­те­гического фрон­та германских войск ока­за­лось на гра­ни раз­ва­ла. По­те­ри советских войск в хо­де ленинградской битвы со­ста­ви­ли: без­воз­врат­ные –- около 980 тысяч человек, са­ни­тар­ные - около 1,95 миллионов человек. Многие час­ти и со­еди­не­ния бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в гвар­дей­ские, на­гра­ж­де­ны ор­де­на­ми, по­лу­чи­ли почётное на­име­но­ва­ние «Ле­нин­град­ских». Свыше 350 тысяч вои­нов Ле­нинградского фрон­та бы­ли на­гра­ж­де­ны ор­де­на­ми и ме­да­ля­ми, 226 из них при­свое­но зва­ние Ге­роя Советского Сою­за. Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 22 декабря 1942 года уч­ре­ж­де­на ме­даль «За обо­ро­ну Ле­нин­гра­да» (все­го на­гра­ж­де­но около 1,5 миллионов человек), 26 января 1945 года го­род на­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на. Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 8 мая 1965 года Ле­нин­град на­гра­ж­дён ме­да­лью «Зо­ло­тая Звез­да» и ему при­свое­но зва­ние «Го­род-ге­рой».

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