ЛЕНИНГРАДА ОБОРОНА

Битва за Ленинград против вооружённых сил Германии и Финляндии во время Великой Отечественной войны Советского Союза.

С первых дней Великой Отечественной войны Ленинград оказался между двух огней. С юго-запада, через Прибалтику, к городу устремилась немецкая группа армий «Север» (командующий — генерал-фельдмаршал В. Лееб). С севера и северо-запада на город нацелилась совместно с немецкими войсками финская армия (командующий — маршал К. Маннергейм). Согласно плану «Барбаросса» захват Ленинграда должен был предшествовать взятию Москвы. Битва за Ленинград, самая продолжительная в войне, длилась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. С противником вели борьбу в различное время войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, Красно-знаменного Балтийского флота, Ладожской и Онежской флотилий, авиационные части и соединения, жители Ленинграда. На стороне противника действовали испанская дивизия, норвежские и шведские «добровольцы». Непосредственная угроза Ленинграду возникла уже 9 июля после захвата немецкими войсками Пскова. Одновременно с тяжелыми боями на Лужском оборонительном рубеже сильный удар по советским войскам северо-западнее города наносила финская армия. Вокруг Ленинграда на дальних и ближних подступах развернулось строительство нескольких полос обороны. Начавшаяся эвакуация из города гражданского населения протекала достаточно вяло, поскольку его руководство считало, что врага удастся остановить довольно скоро. Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования, Комиссия по вопросам обороны Ленинграда (председатель — А. Жданов) своими организационными решениями (создание Ленинградского и Карельского фронтов, смена командования и др.) стремились укрепить положение города. Для его защиты начали формироваться дивизии народного ополчения. Однако несмотря на все предпринимаемые командованием меры, героическое сопротивление советских наземных, морских и воздушных сил, противник упрямо продвигался вперед. Наступление немецко-фашистских войск непосредственно на Ленинград началось 10 июля. 19 августа советские войска оставили Новгород, на другой день — Чудово. Финская армия прорвалась к Карельскому перешейку. Вражеские клещи все больше сжимали город. 31 августа была перерезана дорога Москва — Ленинград, и 8 сентября город был окружен. В кольце блокады оказались более 2,5 млн гражданского населения, войска Ленинградского фронта. С этого дня сообщение с городом стало возможно только по Ладожскому озеру и по воздуху. Каждый день Ленинград стал подвергаться артиллерийскому обстрелу и каждую ночь — воздушным налетам. Блокада грозила еще одной страшной трагедией — голодом. В результате бомбежки были уничтожены большие запасы продовольствия, в частности Бадаевские продовольственные склады. 30 августа правительство приняло постановление о транспортировке в Ленинград военных грузов и продовольствия, но осуществить это было крайне трудно. Направленная в город специальная комиссия ГКО во главе с В. Молотовым приняла решение о замене руководства обороной Ленинграда. Сталин отозвал из-под Ельни генерала армии Г. Жукова и сообщил ему: «Вам придется лететь в Ленинград и принять от Ворошилова командование фронтом и Балтфлотом». Приезд Жукова и принятые им меры укрепили оборону города, но прорвать блокаду не удалось. Еще 2 сентября пришлось усилить режим экономии продуктов питания. Рабочие и инженеры получали по 600 г хлеба в день, служащие — 400 г, иждивенцы и дети — 300. 11 сентября эту норму вновь уменьшили. Хлеб стали выпекать с различными примесями — солодом, жмыхом и т. п. В это время немецкие войска уже находились на расстоянии от 2 до 30 км от черты города, но взять Ленинград с ходу им не удалось. В создавшейся обстановке германскому командованию не оставалось ничего другого, как перейти к его осаде. 17 сентября из-под Ленинграда на московское направление была переброшена 4-я танковая группа. «Немцев остановили,— пишет в своей драматической книге, посвященной блокаде Ленинграда, известный американский журналист Г. Солсбери.— Некоторые немецкие дивизии потеряли две трети личного состава. Но эти потери были несравнимы с потерями тех призрачных дивизий, которые им противостояли. Советские части были обескровлены». 22 сентября Гитлер принял решение «стереть город Петербург с лица земли». В подписанной им директиве говорилось: «После разгрома Советской России существование этого огромного города не будет иметь никакого смысла. Финляндия также сообщила нам, что она не заинтересована в дальнейшем существовании города рядом с ее новыми границами... Предлагается плотно блокировать город и сровнять его с землей с помощью артиллерии всех калибров и непрерывных бомбардировок с воздуха. Если в результате создавшейся в городе обстановки, последуют заявления о сдаче города, они должны быть отклонены». Практически ежедневно ленинградцы испытывали на себе ужас артиллерийских обстрелов и бомбежек. Но наиболее тяжелым испытанием стал голод. С 20 ноября 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим и инженерно-техническим работникам — 250 г, служащим, иждивенцам и детям — 125 г. Частям первой линии обороны и морякам боевых кораблей — 500 г, летнотехническому составу ВВС — 500 г, всем остальным воинским частям — 300 г. Началась массовая гибель населения. Физическое перенапряжение, холод, отсутствие электричества, отопления, воды, канализации и других элементарных бытовых условий еще более понижали способность людей сопротивляться голодной смерти. В декабре умерло 53 тыс. человек, в январе 1942 г.— более 100 тыс., в феврале — более 100 тыс. Ленинградцы за укупоркой ручных гранат Ф-1 в марте — более 95 тыс. человек. Никого не оставляют равнодушным сохранившиеся страницы дневника маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв. ...Дядя Алеша 10 мая... Мама 13 мая в 7.30 утра... Умерли все. Осталась одна Таня». Всего в Ленинграде за время блокады погибло до 1 млн человек. Горе пришло в каждую семью. На глазах у матерей и отцов умирали их сыновья и дочери, дети оставались без родителей. Спасением для сотен тысяч осажденных стала «Дорога жизни» — проложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с 21 ноября в город доставлялись продовольствие и боеприпасы, а на обратном пути эвакуировалось гражданское население, главным образом женщины и дети. Для транспортировки нефтепродуктов по дну Ладожского озера был проложен трубопровод. Несмотря на то, что город находился в жесточайших условиях блокады, его промышленность продолжала снабжать необходимым вооружением и снаряжением войска Ленинградского фронта. Важнейшие оборонные предприятия в отсутствии электроэнергии стали устанавливать собственные двигатели внутреннего сгорания и блокстанции. Там, где это было невозможно, переходили на ручной труд. Обессиленные голодом и тяжело больные рабочие выполняли срочные фронтовые задания, ремонтировали корабли, танки и артиллерию. Сотрудники Всесоюзного института растениеводства сохранили ценнейшую коллекцию зерновых культур. Зимой 1941 г. 28 сотрудников института умерли от голода, но ни один ящик с зерном не был тронут. Беспримерное самопожертвование помогло ленинградцам не просто отстоять свой любимый город, оно показало всему миру, где находится предел возможностей фашистской Германии и ее союзников. И в материальном, и в духовном плане блокированный город не был одинок в своей борьбе. Взоры всего советского народа, всех свободолюбивых людей планеты были прикованы к его героической обороне. При всех ошибках, просчетах и волюнтаристских решениях советское командование принимало максимум мер для снабжения Ленинграда и скорейшего прорыва его блокады. Были предприняты четыре попытки разорвать вражеское кольцо. Первая — в сентябре 1941 г., на третий день после того, как гитлеровские войска перерезали сухопутные коммуникации с городом; вторая — в октябре 1941 г., несмотря на критическое положение, сложившееся на подступах к Москве; третья — в январе 1942 г., в ходе общего контрнаступления, которое лишь частично достигло своих целей; четвертая — в августе-сентябре 1942 г. Основными причинами неудач являлся недостаток сил и средств, выделенных для прорыва обороны противника. И только в январе 1943 г., когда основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана (операция «Искра»). На узкой, шириной 8-11 км, полосе южного берега Ладожского озера удалось восстановить сухопутную связь со страной. В течение последующих 17 суток по этому коридору была проложена железная и автомобильная дороги. Январь 1943 г. стал переломным моментом в Ленинградской битве. Положение Ленинграда значительно улучшилось, но непосредственная угроза городу продолжала оставаться. Чтобы окончательно ликвидировать блокаду, необходимо было отбросить врага за пределы Ленинградской области и выйти к границам прибалтийских республик. Замысел такой операции был выработан Ставкой ВГК в кон. 1943 г. и обсужден с участием командующих Ленинградским (генерал Л. Говоров), Волховским (генерал К. Мерецков) и 2-м Прибалтийским (генерал М. Попов) фронтами. Силами этих фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом (адмирал В. Трибуц), Ладожской и Онежской флотилиями, авиацией дальнего действия (маршал авиации А. Голованов) и партизанскими соединениями была проведена Ленинградско-Новгородская операция. Советские войска перешли в наступление 14 января 1944 г. и уже 20 января освободили Новгород. 21 января противник начал отходить из района Мга — Тосно, с участка перерезанной им железнодорожной магистрали Ленинград — Москва. 27 января в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней, прогремел праздничный салют. Немецкая группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение. В результате Ленинградско-Новгородской операции были освобождены почти вся Ленинградская область, часть Калининской области, советские войска вышли на границы Латвии и Эстонии. Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, политическое и моральное значение. Защитники города оттянули на себя крупные силы немецко-фашистских войск и финской армии. Гитлеровское командование лишилось возможности наиболее эффективного маневра стратегическими резервами, переброски войск на другие направления. Особое значение это имело в критический период битвы под Москвой осенью 1941 г. Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и признательность государств Антигитлеровской коалиции. В 1942 г. советским правительством была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой удостоены ок. 1,5 млн защитников города. Эта медаль и сегодня остается в памяти народа одной из самых почетных наград Великой Отечественной войны.

Исторические источники:

900 героических дней. Сборник документов и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941—1944 гг. М.— Л., 1966;

Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. М-СПб., 2005;

Блокадные дневники и документы. Изд. 2. СПб., 2007.

Автор статьи: Ржешевский О. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015