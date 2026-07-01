ОБОРОНА
ОБОРОНА - вид боевых действий войск (сил), ведущихся в целях отражения наступления (ударов) противника, удержания (прикрытия) намеченных направлений (рубежей, районов, объектов), экономии сил и средств на одних направлениях и создания превосходства над противником на других, нанесения наступающим группировкам противника поражения и создания условий для перехода своих войск в контрнаступление (наступление).
Оборона по масштабам может быть тактической, оперативной и стратегической, применяться вынужденно или преднамеренно. В зависимости от обстановки может применяться позиционная или манёвренная оборона, а также их сочетание. Специфическими видами обороны являются: общевойсковая, противовоздушная, противоракетная, противодесантная, противолодочная, противотанковая, космическая.
Сущность общевойсковой обороны заключается в поражении группировок противника при выдвижении и занятии ими исходного положения, во время атаки переднего края и в ходе боевых действий за удержание оборонительных рубежей. Это достигается нанесением по ним массированных ударов различными видами оружия, проведением контрподготовки, упорным удержанием ключевых позиций и районов обороны, решительными контрударами (контратаками) с целью разгромить противника вклинившегося или прорвавшегося в глубину обороны. В оперативном и стратегическом масштабах ведение обороны включает ряд взаимосвязанных одновременных и последовательных оборонительных сражений, огневых ударов, воздушных, противовоздушных и морских сражений.
Подготовка обороны осуществляется: в стратегическом масштабе - под руководством Генерального штаба, оперативная оборона - командующих и штабов соответствующих общевойсковых объединений, тактическая оборона - командиров и штабов соединений, частей и подразделений. Подготовка обороны проводится заблаговременно в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии с учётом предполагаемых вариантов вторжения противника. Взгляды на место и роль обороны в действиях войск развивались вместе с совершенствованием военного искусства.
В современных условиях основным требованием к обороне является способность обеспечить: ведение борьбы с системами высокоточного оружия; отражение не только фронтальных, но и охватывающих ударов бронетанковых группировок противника, массированных ударов его авиации, ракет; ведение борьбы с десантно-диверсионными силами; осуществление широкого манёвра войсками, силами и средствами, нанесение мощных контратак и контрударов при сочетании позиционной и манёвренной обороны. Действия войск в обороне приобретают всё более оборонительно-наступательный характер с созданием условий для перехода обороняющихся в решительное контрнаступление.