ЛЕНГТОН СТЕФАН

Ле́нгтон (Лангтон, Лэнгтон, англ . Langton) , Стефан (ок. 1150, Ленгтон, Линкольншир — 09.07.1228, Слиндон, Сассекс) — архиепископ Кентерберийский (с 17 июня 1207), теолог. Сын мелкого землевладельца, учился в Париже и в 1180-х преподавал там теологию. Благодаря знакомству с папой Иннокентием III в 1206 был назначен кардиналом-пресвитером. К концу 1206 при поддержке Иннокентия был избран архиепископом Кентерберийским. Английский король Иоанн Безземельный не признал назначение Л., так как тот не был известен при дворе и провел много времени во Франции; мнение короля при избрании не было учтено. Тем не менее 17 июня 1207 Л. был рукоположен папой в Витербо. Узнав об этом, король Иоанн изгнал монахов из соборного приората в Кентербери; в ответ папа наложил интердикт на Англию (24 марта 1208) и отлучил короля от церкви (ноябрь 1209). Пока велись переговоры о принятии Л. в Англии (1208—1211), он жил в цистерцианском монастыре Понтиньи (Франция). Король требовал, чтобы папа признал его право участвовать в назначении архиепископа, а Л. и его сторонники хотели компенсации нанесенного им ущерба. В 1213 король Иоанн согласился повиноваться папе, принять архиепископа, других изгнанных прелатов и кентерберийских монахов, передать Л. церковные владения и компенсировать ущерб. 9 июля Л. прибыл в Англию и 20 июля снял отлучение с короля.Во время выступлений баронов против короля Иоанна Л., разделявший некоторые цели баронов, пытался выступить посредником между ними и королем, но лишился доверия как короля, так и папы Римского. Отношения Л. с королем ухудшились из-за разногласий по поводу компенсаций изгнанным клирикам и замещения вакантных кафедр. Папа велел ему сохранять лояльность королю, настаивая на сохранении мира и порядка в Англии. Однако Л. отказался выполнить требование папы и отлучить от церкви мятежных баронов; за это епископ Винчестера временно отстранил его от занимаемой должности, и папа 4 ноября 1215 подтвердил это решение. Л. отправился в Рим для участия в

Во время выступлений баронов против короля Иоанна Л., разделявший некоторые цели баронов, пытался выступить посредником между ними и королем, но лишился доверия как короля, так и папы Римского. Отношения Л. с королем ухудшились из-за разногласий по поводу компенсаций изгнанным клирикам и замещения вакантных кафедр. Папа велел ему сохранять лояльность королю, настаивая на сохранении мира и порядка в Англии. Однако Л. отказался выполнить требование папы и отлучить от церкви мятежных баронов; за это епископ Винчестера временно отстранил его от занимаемой должности, и папа 4 ноября 1215 подтвердил это решение. Л. отправился в Рим для участия в IV Латеранском соборе и вернулся в Англию лишь в мае 1218 с разрешения нового папы, Гонория III (часть решений Латеранского собора вошла в состав 60 канонов, изданных по указанию Л. на провинциальном соборе в Оксфорде в 1222). В 1219 Л. расследовал чудеса св. Гуго, епископа Линкольнского; в 1220 участвовал во 2-й коронации Генриха III в Вестминстере (17 мая) и в перенесении мощей св. Фомы Бекета в кентерберийском соборе; в 1221 способствовал отзыву из Англии папского нунция Пандульфа.Пока король Генрих

Пока король Генрих III не достиг совершеннолетия, Л. управлял страной вместе с юстициарием Хьюбертом де Бургом и Питером де Рошесом. В январе 1223 он добился от короля устного подтверждения Великой хартии вольностей , в 1225 — письменного подтверждения. В 1227 из-за преклонного возраста отошел от дел. Похоронен в Кентерберийском соборе.Исследователи обычно рассматривали Л. в первую очередь как политического деятеля, указывая, в частности, на его роль в событиях, связанных с принятием Великой хартии вольностей. Со временем больше внимания стали уделять его деятельности как богослова и ученого. Л. составил комментарии к Ветхому и Новому Завету (кроме псалмов), основанные на Glossa ordinaria и на толкованиях Андрея и Гуго Сен-Викторских, Петра Ломбардского. Деление текста Библии на главы, введенное Л., получило повсеместное распространение. Сохранилось более 600 проповедей Л. (из них 122 — в нескольких версиях) на латинском языке, в основном адресованных клирикам. Л. часто ссылался на иудейские толкования Библии; неизвестно, знал ли он древнееврейский язык, так как обычно он опирался на мнения гебраистов, например Петра Коместора, Петра Кантора, Андрея Сен-Викторского. Из Отцов Церкви он уделял особое внимание Августину, Григорию Великому и Иерониму. Для иллюстрации своих аргументов Л. приводил примеры не только из Священного Писания, но и из современной ему жизни.

Исследователи обычно рассматривали Л. в первую очередь как политического деятеля, указывая, в частности, на его роль в событиях, связанных с принятием Великой хартии вольностей. Со временем больше внимания стали уделять его деятельности как богослова и ученого. Л. составил комментарии к Ветхому и Новому Завету (кроме псалмов), основанные на Glossa ordinaria и на толкованиях Андрея и Гуго Сен-Викторских, Петра Ломбардского. Деление текста Библии на главы, введенное Л., получило повсеместное распространение. Сохранилось более 600 проповедей Л. (из них 122 — в нескольких версиях) на латинском языке, в основном адресованных клирикам. Л. часто ссылался на иудейские толкования Библии; неизвестно, знал ли он древнееврейский язык, так как обычно он опирался на мнения гебраистов, например Петра Коместора, Петра Кантора, Андрея Сен-Викторского. Из Отцов Церкви он уделял особое внимание Августину, Григорию Великому и Иерониму. Для иллюстрации своих аргументов Л. приводил примеры не только из Священного Писания, но и из современной ему жизни.

Соч .: Acta Stephani Langton, AD 1207—1228 / Ed. K. Major. Oxford, 1950; Stephen Langton: Commentary on the Book of Chronicles / Ed. A. Saltman. Ramat-Gan, 1978.

Ист. : Selected Letters of Pope Innocent III concerning England, 1198—1216 / Ed. C. R. Cheney, W. H. Semple. London, 1953.

Лит. : Powicke F. M. Stephen Langton. Oxford, 1928; Lacombe G., Smalley B. Studies on the Commentaries of Cardinal Stephen Langton // Archives d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age. Vol. 5 (1930); Smalley B. Stephen Langton and the Four Sen