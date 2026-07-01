ЛЭНГ ЭНДРЮ
ЛЭНГ (Lang) ЭНДРЮ - шотландский писатель, журналист, историк религии, фольклорист.
По окончании Баллиол-колледжа в Оксфорде (1868) профессор Мертон-колледжа в Оксфорде. Занимался многосторонней литературной и научной деятельностью. Ведущий литературный критик и эссеист газет «Daily News» и «Morning Post», редактор журнала «Longman’s Magazine». Автор нескольких сборников стихов (1872, 1880, 1882, 1884, 1888, 1894, 1905; характерны эксперименты со стихотворными формами баллады, триолета, рондо), приключенческих романов (в т. ч. в соавторстве с Г. Хаггардом: «Всемирное желание» - «The world’s desire», 1890) и др.
Наиболее известен как издатель фольклора: в 1889-1910 годы им выпущены 12 сборников волшебных и литературных сказок европейских и неевропейских народов: «Голубая книга сказок», «Красная книга сказок», «Зелёная книга сказок» и т. д. Автор пересказов мифов для детей, «Тысячи и одной ночи» (1898), прозаических переводов греческой поэзии эпохи эллинизма (Феокрита, Биона, Мосха, 1880), «Одиссеи» (1879, совместно с С. Батчером), «Илиады» (1883, совместно с Э. Майерс и У. Лифом) и гомеровских гимнов (1899), исследований гомеровского эпоса («Гомер и эпос» - «Homer and the epic», 1893; «Гомер и его время» - «Homer and his age», 1906; «Мир Гомера» - «The world of Homer», 1910). В ранних работах по теории религии и фольклора («Обычай и миф» - «Custom and myth», 1884; «Миф, ритуал и религия» - «Myth, ritual and religion», vol. 1-2, 1887) выступал с эволюционистских позиций, критиковал мифологическую школу (в особенности М. Мюллера) и теорию заимствований; опираясь на идеи Э. Тайлора, Лэнг призывал к широким сравнительным исследованиям в фольклористике. С 1894 года резко сменил свои позиции, поставил под сомнение теорию анимизма Тайлора, противопоставив ей «духовную теорию религии, согласно которой религия не эволюционирует, а на всех этапах своей истории представляет собой набор одних и тех же элементов». Интересовался парапсихологией и спиритизмом. В 1878 году стал одним из основателей Фольклорного общества (президент в 1889-1891 годы), президент (1911) Общества психологических исследований.
Автор трудов о «Политике» Аристотеля («The "politics" of Aristotle. Introductory essays», 1886), по истории Шотландии (в т. ч. 4-томной «Истории Шотландии» - «A History of Scotland - from the Roman occupation», 1900-1907), о В. Скотте («Sir W. Scott», 1906; «Sir W. Scott and the Border minstrelsy», 1910), Жанне д’Арк («The story of Joan of Arc», 1906), по «шекспировскому вопросу» («Shakespeare, Bacon, and the great unknown», 1912).
Сочинения:
Cock Lane and common-sense. L., 1894. N. Y., 1970;
The making of religion. L., 1898. Fairfield, 2007;
Magic and religion. L. a. o., 1901. N. Y., 2005;
The secret of the totem. L. a. o., 1905. N. Y., 1970;
The origins of religion. L., 1908.