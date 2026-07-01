ЛЭНГ ЭНДРЮ

ЛЭНГ (Lang) ЭНДРЮ - шотландский пи­са­тель, жур­на­лист, ис­то­рик ре­ли­гии, фольк­ло­рист .

По окон­ча­нии Бал­ли­ол-кол­лед­жа в Окс­фор­де (1868) профессор Мер­тон-кол­лед­жа в Окс­фор­де. За­ни­мал­ся мно­го­сто­рон­ней литературной и на­учной дея­тель­но­стью. Ве­ду­щий литературный кри­тик и эс­се­ист га­зет «Da­i­ly News» и «Mor­ning Post», редактор журнала «Long­man’s Maga­zine». Ав­тор не­сколь­ких сборников сти­хов (1872, 1880, 1882, 1884, 1888, 1894, 1905; ха­рак­тер­ны экс­пе­ри­мен­ты со сти­хотворными фор­мами бал­ла­ды, трио­ле­та, рон­до), при­клю­ченческих ро­ма­нов (в т. ч. в со­ав­тор­ст­ве с Г. Хаг­гар­дом: «Все­мир­ное же­ла­ние» - «The world’s desire», 1890) и др.

Наи­бо­лее из­вес­тен как из­да­тель фоль­кло­ра: в 1889-1910 годы им вы­пу­ще­ны 12 сборников вол­шеб­ных и литературных ска­зок ев­ро­пей­ских и не­ев­ро­пей­ских на­ро­дов: «Го­лу­бая кни­га ска­зок», «Крас­ная кни­га ска­зок», «Зе­лё­ная кни­га ска­зок» и т. д. Ав­тор пе­ре­ска­зов ми­фов для де­тей, «Ты­ся­чи и од­ной но­чи» (1898), про­за­ических пе­ре­во­дов греческой по­эзии эпо­хи эл­ли­низ­ма ( Фео­крита , Био­на, Мос­ха, 1880), «Одис­сеи» (1879, совместно с С. Бат­че­ром), «Илиа­ды» (1883, совместно с Э. Май­ерс и У. Ли­фом) и го­ме­ров­ских гим­нов (1899), ис­сле­до­ва­ний го­ме­ров­ско­го эпо­са («Го­мер и эпос» - «Homer and the epic», 1893; «Го­мер и его вре­мя» - «Homer and his age», 1906; «Мир Го­ме­ра» - «The world of Homer», 1910). В ран­них ра­бо­тах по тео­рии ре­ли­гии и фольк­ло­ра («Обы­чай и миф» - «Custom and myth», 1884; «Миф, ри­ту­ал и ре­ли­гия» - «Myth, ritual and reli­gion», vol. 1-2, 1887) вы­сту­пал с эво­лю­цио­нист­ских по­зи­ций, кри­ти­ко­вал ми­фо­ло­ги­че­скую шко­лу (в осо­бен­но­сти М. Мюл­ле­ра) и тео­рию за­им­ст­во­ва­ний; опи­ра­ясь на идеи Э. Тай­ло­ра, Лэнг при­зы­вал к ши­ро­ким срав­нительным ис­сле­до­ва­ни­ям в фоль­кло­ри­сти­ке. С 1894 года рез­ко сме­нил свои по­зи­ции, по­ста­вил под со­мне­ние тео­рию ани­миз­ма Тай­ло­ра, про­ти­во­пос­та­вив ей «ду­хов­ную тео­рию ре­ли­гии, со­глас­но ко­то­рой ре­ли­гия не эво­лю­цио­ни­ру­ет, а на всех эта­пах сво­ей ис­то­рии пред­став­ля­ет со­бой на­бор од­них и тех же эле­мен­тов». Ин­те­ре­со­вал­ся па­ра­пси­хо­ло­ги­ей и спи­ри­тиз­мом. В 1878 году стал од­ним из ос­но­вате­лей Фольк­лор­но­го общества (пре­зи­дент в 1889-1891 годы), президент (1911) Общества пси­хо­ло­гических ис­сле­до­ва­ний.

Ав­тор тру­дов о «По­ли­ти­ке» Ари­сто­те­ля («The "politics" of Aristotle. Intro­duc­tory essays», 1886), по ис­то­рии Шот­лан­дии (в т. ч. 4-том­ной «Ис­то­рии Шот­лан­дии» - «A History of Scotland - from the Roman occupation», 1900-1907), о В. Скот­те («Sir W. Scott», 1906; «Sir W. Scott and the Border minstrelsy», 1910), Жан­не д’Арк («The story of Joan of Arc», 1906), по «шек­спи­ров­ско­му во­про­су» («Shakespeare, Bacon, and the great un­known», 1912).

Сочинения:

Cock Lane and common-sense. L., 1894. N. Y., 1970;

The making of religion. L., 1898. Fairfield, 2007;

Magic and religion. L. a. o., 1901. N. Y., 2005;

The secret of the totem. L. a. o., 1905. N. Y., 1970;

The origins of religion. L., 1908.