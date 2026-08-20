ЛЕНЕИ (др.-греч. Λήναια)

Одно из празднеств в честь бога Диониса в Афинах, которое справлялось в двенадцатый день аттического месяца гамелион (январь–февраль; в других ионийских городах назывался ленайон: название происходит о греч. менада).

В церемонии принимал участие архонт-басилевс, а также жрецы и должностные лица, связанные с Элевсинскими мистериями . Процессия и ритуал Леней составляют сюжет изображений на т.н. Ленейских вазах. Фестиваль включал в себя драматические представления, возможно, уже с первой половины V в. до н.э. Около 440 г. до н.э. на Ленеях были организованы драматические состязания авторов трагедий (два автора, с двумя трагедиями каждый) и комедиографов (три автора, каждый с одной трагедией). Ленеи проводились в разгар зимы, и в комедиях, поставленных на Ленеях, неоднократно встречаются упоминания холодов, морозов, снега. В отличие от Дионисий , на Ленейских состязаниях присутствовали только афинские граждане. Театральные состязания на Ленеях считались менее престижными, чем дионисийские. Неоднократным победителем состязаний комедиографов на Ленеях в последние десятилетия V в. становился Аристофан.

Иллюстрация :

Стамнос краснофигурный с изображением праздника Леней. Аттика, середина V в. до н.э. ГМИИ.

Автор статьи: С.Г. Карпюк