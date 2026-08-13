ЛЕНЕ ПАСКАЛЬ
ЛЕНЕ ПАСКАЛЬ - французский писатель.
Окончил Высшую нормальную школу в Сен-Клу. Преподавал в коллежах и лицеях, в том числе в лицее Людовика Великого в Париже. Активно сотрудничает с прессой, выступает на телевидении и радио.
Ранняя проза Лене отразила влияние экзистенциализма, прежде всего творчества А. Камю, Ж. П. Сартра, а также философии М. Хайдеггера: в романах «В как Варрава» («B comme Barabbas», 1967 год), «Ирреволюция» («L’irrévolution», 1971 год), «Кружевница» («La dentellière», 1974 год), «Нежные кузины» («Tendres cousines», 1979 год; экранизация Д. Гамильтона, 1981 год), «Диалоги желания» («Dialogues du désir», 1992 год) доминируют темы поиска человеком собственной идентичности, его затерянности в мироздании, тотальной разобщённости людей, доходящей до полного непонимания и отчуждения.
Для интеллектуальной прозы Лене характерно стремление придать онтологической роблематике глубоко личное звучание. В историческом романе «Государева Жанна» («Jeanne du bon plaisir», 1984 год) Лене описал французское общество эпохи Столетней войны 1337-1453 годов. Автор детективных романов «Сударь, Вы забыли свой труп» («Monsieur, vous oubliez votre cadavre», 1986 год), «Убийца-легенда» («L’assassin est une légende», 1987 год); многочисленных эссе и др.
Сочинения
Ирреволюция. Кружевница. Нежные кузины. М., 2002.