ЛЕНДУ
ЛЕНДУ - народ в Экваториальной Африке.
Живут в основном к северо-западу от озера Альберта - на северо-востоке Демократической Республики Конго (восток провинции Итури - свыше 1 миллиона человек; 2009 год, оценка) и на северо-западе Уганды (юго-запад Северной провинции - около 10 тысяч человек). К ленду близки нгети, нгити, бинди, или южные ленду, живущие к юго-западу от озера Альберта (170 тысяч человек), и бенди, живущие к северо-западу от ленду (свыше 50 тысяч человек). Говорят на языке ленду восточной группы центральносуданских языков. Диалекты: джада (джида), тада, пида, драло, ньджавло. Письменность на джада на основе латинской графики. Говорят также на суахили. Язык ленду распространён также среди соседних народов (алур, сев. хема и др.). В основном христиане (католики и протестанты - баптисты, методисты, лютеране).
Традиционная культура типична для народов Экваториальной Африки. Основные занятия - тропическое ручное подсечно-огневое земледелие (просо, ямс, таро, кунжут, бобовые, кукуруза), разведение мелкого рогатого скота, рыболовство и собирательство. Ремёсла - изготовление деревянной и глиняной посуды (кубки с геометрическим орнаментом в виде стилизованных голов или фигур человека), плетение циновок и корзин из волокон пальмы рафии с геометрическим рисунком. Преобладают разбросанные поселения. Жилище ульеобразное или круглое с конической крышей. Традиционная одежда - набедренная повязка у мужчин, передник у женщин. Основу традиционной социальной организации составляют деревенские и большесемейные общины и локализованные патрилиниджи. Брак вирилокальный. Система терминов родства генерационного типа; сиблинги делятся по полу. Сохраняются культы духов природы, предков, магия и колдовство, фольклор. В Уганде участвуют в повстанческом движении, в Демократической Республике Конго во время 2-й конголезской войны (1999-2007 годы) были вовлечены в конфликт со скотоводами хема, аналогичный конфликту хуту и тутси.