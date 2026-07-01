ЛЕНДУ

ЛЕНДУ - народ в Экваториальной Африке.

Жи­вут в основном к се­ве­ро-за­па­ду от озера Аль­бер­та - на се­ве­ро-вос­то­ке Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Кон­го (вос­ток провинции Иту­ри - свыше 1 миллиона человек; 2009 год, оцен­ка) и на се­ве­ро-за­па­де Уган­ды (юго-за­пад Северной провинции - около 10 тысяч человек). К ленду близ­ки нге­ти, нги­ти, бин­ди, или южные ленду, жи­ву­щие к юго-за­па­ду от озера Аль­бер­та (170 тысяч человек), и бен­ди, жи­ву­щие к се­ве­ро-за­па­ду от ленду (свыше 50 тысяч человек). Го­во­рят на языке лен­ду восточной груп­пы цен­траль­но­су­дан­ских язы­ков. Диа­лек­ты: джа­да (джи­да), та­да, пи­да, дра­ло, ньджа­вло. Пись­мен­ность на джа­да на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Го­во­рят так­же на суа­хи­ли. Язык лен­ду рас­про­стра­нён так­же сре­ди со­сед­них на­ро­дов (алур, сев. хе­ма и др.). В основном хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты - бап­ти­сты, ме­то­ди­сты, лю­те­ра­не).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки. Основные за­ня­тия - тро­пическое руч­ное под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (про­со, ямс, та­ро, кун­жут, бо­бо­вые, ку­ку­ру­за), раз­ве­де­ние мел­ко­го ро­га­то­го ско­та, ры­бо­лов­ст­во и со­бира­тель­ст­во. Ре­мёс­ла - из­го­тов­ле­ние де­ре­вян­ной и гли­ня­ной по­су­ды (куб­ки с гео­мет­рическим ор­на­мен­том в ви­де сти­ли­зо­ван­ных го­лов или фи­гур че­ло­ве­ка), пле­те­ние ци­но­вок и кор­зин из во­ло­кон паль­мы ра­фии с гео­мет­рическим ри­сун­ком. Пре­об­ла­да­ют раз­бро­сан­ные по­се­ле­ния. Жи­ли­ще улье­об­раз­ное или круг­лое с ко­нической кры­шей. Тра­диционная оде­ж­да - на­бед­рен­ная по­вяз­ка у муж­чин, пе­ред­ник у жен­щин. Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ют де­ре­вен­ские и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны и ло­ка­ли­зо­ван­ные пат­ри­ли­нид­жи. Брак ви­ри­ло­каль­ный. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ге­не­ра­ци­он­но­го ти­па; сиб­лин­ги де­лят­ся по по­лу. Со­хра­ня­ют­ся куль­ты ду­хов при­ро­ды, пред­ков, ма­гия и кол­дов­ст­во, фольк­лор . В Уган­де уча­ст­ву­ют в по­в­станческом дви­же­нии, в Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ке Кон­го во вре­мя 2-й кон­го­лез­ской вой­ны (1999-2007 годы) бы­ли вов­ле­че­ны в кон­фликт со ско­то­во­да­ми хе­ма, ана­ло­гич­ный кон­флик­ту ху­ту и тут­си.

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