ЛЕНДЛОРДИЗМ
ЛЕНДЛОРДИЗМ - система землевладения в Великобритании.
Основана на монопольной собственности аристократии (лендлордов; смотри в статье Лорд) на крупные земельные участки, большая часть которых передаётся в аренду фермерам и предпринимателям (под строительство шахт, рудников, жилых помещений и пр.).
Лендлордизм начал складываться в Англии в XIV-XV веках в ходе разложения вотчинной (манориальной; смотри в статье Манор) системы землевладения. Окончательно оформился в результате Английской революции XVII века и аграрного переворота XVI-XVIII веков. До середины XIX века лендлорды играли ведущую роль в политической жизни Англии - являлись членами парламента, назначались на посты шерифов, бейлифов и мировых судей в регионах. С завершением в Великобритании промышленной революции позиции лендлордов несколько ослабли (в результате реформ 1832 и 1867 годов были ограничены их привилегии, в 1846 году отменены хлебные законы), началось сращивание лендлордов с промышленно-финансовой буржуазией, что, однако, не привело к ликвидации системы лендлордизма.
Сохранение аристократией монопольных прав на находящиеся в её владении земли подтверждено актами британского парламента в 1927 и 1954 годах.