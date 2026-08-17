ЛЕНДЛОРДИЗМ

ЛЕНДЛОРДИЗМ - система землевладения в Великобритании .

Ос­но­ва­на на мо­но­поль­ной соб­ст­вен­но­сти ари­сто­кра­тии (ленд­лор­дов; смотри в статье Лорд) на круп­ные зе­мель­ные уча­ст­ки, большая часть ко­то­рых пе­ре­да­ёт­ся в арен­ду фер­ме­рам и пред­при­ни­ма­те­лям (под строи­тель­ст­во шахт, руд­ни­ков, жи­лых по­ме­ще­ний и пр.).

Лендлордизм на­чал скла­ды­вать­ся в Анг­лии в XIV-XV веках в хо­де раз­ло­же­ния вот­чин­ной (ма­но­ри­аль­ной; смотри в статье Ма­нор) сис­те­мы зем­ле­вла­де­ния. Окон­ча­тель­но офор­мил­ся в ре­зуль­та­те Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века и аг­рар­но­го пе­ре­во­ро­та XVI-XVIII веков. До середины XIX века ленд­лор­ды иг­ра­ли ве­ду­щую роль в по­ли­тической жиз­ни Анг­лии - яв­ля­лись чле­на­ми пар­ла­мен­та, на­зна­ча­лись на по­сты ше­ри­фов, бей­ли­фов и ми­ро­вых су­дей в ре­гио­нах. С за­вер­ше­ни­ем в Ве­ли­ко­бри­та­нии про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции по­зи­ции ленд­лор­дов не­сколь­ко ос­лаб­ли (в ре­зуль­та­те ре­форм 1832 и 1867 годов бы­ли ог­ра­ни­че­ны их при­ви­ле­гии, в 1846 году от­ме­не­ны хлеб­ные за­ко­ны), на­ча­лось сра­щи­ва­ние ленд­лор­дов с про­мыш­лен­но-фи­нан­со­вой бур­жуа­зией, что, од­на­ко, не при­ве­ло к ли­к­ви­да­ции сис­те­мы лендлордизма.

Со­хра­не­ние ари­сто­кра­ти­ей мо­но­поль­ных прав на на­хо­дя­щие­ся в её вла­де­нии зем­ли под­твер­жде­но ак­та­ми британского пар­ла­мен­та в 1927 и 1954 годах.

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