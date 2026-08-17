ЛЕНДЛЕР

ЛЕНДЛЕР - австро-немецкий народный парный танец; музыкальный жанр.

Раз­мер или (в ран­них об­раз­цах), темп уме­рен­ный или бы­ст­рый, дви­же­ния с прыж­ка­ми. Рас­про­стра­нён в Ав­ст­рии (осо­бен­но в Шти­рии), Южной Гер­ма­нии (Ба­ва­рии) и Швей­ца­рии. Под названием «лендлер» к началу XIX века объ­е­ди­ни­лись многие раз­но­вид­но­сти народных австрийских и немецких тан­цев, из­вест­ных по хо­рео­гра­фическим опи­са­ни­ям с XVI века.

Лендлер как жанр профессиональной му­зы­ки при­об­рёл по­пу­ляр­ность во 2-й половине XVIII века у вен­ских клас­си­ков («6 ленд­ле­ров» для 2 скри­пок и ба­са KV 606 В.А. Мо­цар­та); час­то фи­гу­ри­ру­ет под назв. «не­мец­кий та­нец» (у Л. ван Бет­хо­ве­на). Ха­рак­тер­на про­стая 2-ча­ст­ная без­ре­приз­ная фор­ма с по­вто­ре­ни­ем час­тей. В се­ри­ях тан­цев Ф. Шу­бер­та на­ме­тил­ся пе­ре­ход от энер­гич­но­го, бод­ро­го лендлера к бо­лее ли­рич­но­му, плав­но­му и гиб­ко­му по ме­ло­дическому ри­сун­ку валь­су XIX века.

Те­мы в ха­рак­те­ре лендера встре­ча­ют­ся у Р. Шу­ма­на, И. Брам­са, А. Брук­не­ра, Г. Ма­ле­ра (обыч­но в скер­цо сим­фо­ний).

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