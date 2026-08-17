ЛЕНДЛЕР
ЛЕНДЛЕР - австро-немецкий народный парный танец; музыкальный жанр.
Размер или (в ранних образцах), темп умеренный или быстрый, движения с прыжками. Распространён в Австрии (особенно в Штирии), Южной Германии (Баварии) и Швейцарии. Под названием «лендлер» к началу XIX века объединились многие разновидности народных австрийских и немецких танцев, известных по хореографическим описаниям с XVI века.
Лендлер как жанр профессиональной музыки приобрёл популярность во 2-й половине XVIII века у венских классиков («6 лендлеров» для 2 скрипок и баса KV 606 В.А. Моцарта); часто фигурирует под назв. «немецкий танец» (у Л. ван Бетховена). Характерна простая 2-частная безрепризная форма с повторением частей. В сериях танцев Ф. Шуберта наметился переход от энергичного, бодрого лендлера к более лиричному, плавному и гибкому по мелодическому рисунку вальсу XIX века.
Темы в характере лендера встречаются у Р. Шумана, И. Брамса, А. Брукнера, Г. Малера (обычно в скерцо симфоний).