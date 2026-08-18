ЛЕНДЬЕЛЬ

ЛЕНДЬЕЛЬ - археологическая культура позднего неолита - среднего энеолита в Центральной Европе.

Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки за­ни­ма­ют Верх­нее По­ду­на­вье и пра­во­бе­ре­жье Среднего По­ду­на­вья (на тер­ри­то­рии современной Мо­ра­вии и Западной Сло­ва­кии лендьель на­зы­ва­ют так­же куль­ту­рой мо­рав­ской рас­пис­ной ке­ра­ми­ки), на юге из­вест­ны до ниж­не­го те­че­ния Са­вы, а на се­ве­ре - до вер­ховь­ев Оде­ра и Вис­лы. В пе­ри­од наи­боль­ше­го рас­про­стра­не­ния (с середины V тысячелетия до нашей эры) дос­ти­га­ют сред­не­го тече­ния Вис­лы и Оде­ра на се­ве­ре, ниж­не­го и сред­не­го те­че­ния Рей­на на за­па­де. На­зва­на по по­се­ле­нию и мо­гиль­ни­ку , ко­то­рые в 1882-1888 годах ис­сле­до­вал ав­ст­ро-венгерский ар­хео­лог М. Во­шин­ский в об­лас­ти Толь­на, на юге современной Венг­рии .

Опи­ра­ясь на ана­лиз ор­на­мен­ти­ки по­суды, вы­де­ля­ют от 3 до 5 фаз; с учётом ка­либ­ро­ван­ных ра­дио­уг­ле­род­ных дат не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли пред­по­чи­та­ют опе­ри­ро­вать по­ня­тия­ми ран­ний (5200-4600 годы до нашей эры) и позд­ний (4600-3600 годы до нашей эры) Л. Круп­ные (20-25 гектар) по­се­ле­ния (в том числе ок­ру­жён­ные рва­ми и ча­сто­ко­ла­ми), не­ко­то­рые вклю­ча­ют до 1000 по­стро­ек. Длин­ные до­ма стол­бо­вой кон­ст­рук­ции (от 5-7 × 4-5 м до 16-23 × 6-8 м); су­дя по мо­де­лям из гли­ны, с двух­скат­ной кры­шей. Фик­си­ру­ют внутренние пе­ре­го­род­ки и оча­ги вдоль центральной оси. Из­вест­ны по­лу­зем­лян­ки (25-40 м2), ок­руг­лые или оваль­ные в пла­не; в позд­нем лендьеле есть на­зем­ные до­ма (около 100 м2) с «ап­си­дой».

Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки. В основном тру­по­по­ло­же­ния скор­чен­ные на бо­ку; ре­же - тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не с по­ме­ще­ни­ем пра­ха в ям­ку. В мо­ги­лы по­ме­ща­ли со­су­ды, ук­ра­ше­ния; в муж­ских по­гре­бе­ни­ях встре­ча­ют­ся ка­мен­ные свер­лё­ные по­ли­ро­ван­ные то­по­ры. Ве­ду­щие ке­ра­мические фор­мы: тюль­па­но­вид­ные и би­ко­ни­че­ские куб­ки, кув­ши­но­об­раз­ные со­су­ды с вы­со­ким гор­лом, ча­ши, в том числе на вы­со­ких под­до­нах (рисунок), ост­ро­рё­бер­ные мис­ки. Ке­ра­ми­ку ук­ра­ша­ли рос­пи­сью или врез­ным ор­на­мен­том, на мес­те наи­боль­ше­го диа­мет­ра со­су­дов не­ред­ко при­сут­ст­ву­ют сим­мет­рич­но рас­пре­де­лён­ные по пе­ри­мет­ру не­боль­шие вы­пук­ли­ны.

Са­мая ран­няя рос­пись - крас­ная, на­но­си­лась по­сле об­жи­га; по­кры­ва­ла со­суд це­ли­ком или про­кра­ши­вал­ся за­ра­нее на­не­сён­ный врез­ной ор­на­мент. Крас­ная крас­ка ис­поль­зо­ва­лась и в ка­че­ст­ве ос­но­вы для бе­лой или жёл­той рос­пи­си. Основные мо­ти­вы - тре­уголь­ни­ки, фес­то­ны, спи­ра­ли. Для кон­ца лендьеля рос­пись не ха­рак­тер­на. Ка­мен­ные мо­ты­ги с от­вер­сти­ем для ру­ко­яти под пря­мым уг­лом к ра­бо­че­му краю, ко­лод­ко­об­раз­ные тёс­ла, пло­ские шли­фо­ван­ные то­по­ры, от­бой­ни­ки, ку­ран­ты, зер­но­тёр­ки; но­же­вид­ные пла­сти­ны, скреб­ки, свёр­ла и др. из крем­ня и об­си­диа­на. Ши­лья, муф­ты для то­по­ров, ло­щи­ла и др. из кос­ти и ро­га, ук­ра­ше­ния из клы­ков ка­ба­на. Есть сви­де­тель­ст­ва пря­де­ния и тка­че­ст­ва (гру­зи­ки гру­ше­вид­ной фор­мы для ткац­ко­го ста­на, ни­ти в бу­си­нах). До­воль­но мно­го из­де­лий из ме­ди - ши­лья, бу­сы, коль­ца, под­вес­ки, брас­ле­ты. Па­мят­ни­ки при­уро­че­ны к при­год­ным для зем­ле­де­лия лёс­со­вым ни­зи­нам и пой­мам. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (пше­ни­ца-спель­та, дву­ряд­ный яч­мень) и жи­вот­но­вод­ст­во (в основном круп­ный ро­га­тый скот).

Про­ис­хо­ж­де­ние лендьеля свя­зы­ва­ют с ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­рой и куль­ту­рой Вин­ча. Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ники лендьеля со­от­вет­ст­ву­ют Вин­че С. На мно­гих тер­ри­то­ри­ях лендьель сме­ня­ет ба­ден­ская куль­ту­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)