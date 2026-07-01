ЛЕНЦ ЯКОБ МИХАЭЛЬ РЕЙНХОЛЬД

ЛЕНЦ ЯКОБ МИХАЭЛЬ РЕЙНХОЛЬД - немецкий писатель .

Сын пас­то­ра. Изу­чал тео­ло­гию в Кё­нигс­бер­ге (1768-1771 годы). С 1771 года жил в Страс­бур­ге, где по­зна­ко­мил­ся с И.В. Гё­те и И.Г. Гер­де­ром; примк­нул к круж­ку «бур­ных ге­ни­ев». Вёл ски­таль­че­скую жизнь; с 1781 года в Мо­ск­ве, сбли­зил­ся с круж­ком Н.И. Но­ви­ко­ва и Н.М. Ка­рам­зи­ным.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти ре­лигиозными сти­хо­тво­ре­ния­ми в 1766 году. В 1774 году опуб­ли­ко­вал пье­сы «Гу­вер­нёр» («Der Hofmeister») и «Но­вый Ме­но­за» («Der neue Meno­za»). В статье «За­ме­ча­ния о те­ат­ре» («An­mer­kun­gen übers Theater», 1774) Ленц под­верг кри­ти­ке клас­си­ци­стический те­атр и сфор­му­ли­ро­вал прин­ци­пы дра­ма­тур­гии литературного дви­же­ния «Бу­ря и на­тиск», про­ти­во­пос­та­вив ан­тич­ной тра­ге­дии с её все­вла­сти­ем ро­ка но­вую дра­му, в ко­то­рой «сам ге­рой - ключ к соб­ст­вен­ной судь­бе».

Сре­ди про­из­ве­де­ний Ленца: по­вес­ти «Цер­бин, или Но­вая фи­ло­со­фия» («Zerbin, oder die neue­re Philosophie», 1776), «Сель­ский про­по­вед­ник» («Der Landprediger», 1777), ко­ме­дия «Сол­да­ты» («Die Solda­ten», 1776), дра­ма «Фи­ло­соф по ми­ло­сти дру­зей» («Die Freunde machen den Philoso­phen», 1776). В дра­мах Ленца вслед за У. Ше­кс­пи­ром ис­поль­зу­ет сво­бод­ную ком­по­зи­цию; по­сред­ст­вом язы­ко­вых оши­бок и ого­во­рок де­мон­ст­ри­ру­ет про­ти­во­ре­чи­вость че­ло­ве­че­ско­го соз­на­ния. Лич­ность Ленца при­влек­ла вни­ма­ние Г. Бюх­не­ра (по­весть «Ленц», 1839) и немецкого ком­по­зи­то­ра В. Ри­ма (опе­ра «Якоб Ленц», 1978).

Сочинения:

Gesammelte Schriften / Hrsg. F. Blei. Münch.; Lpz., 1909-1913. Bd 1-5;

Werke / Hrsg. C. Weiß. St. Ingbert, 2001. Bd 1-12