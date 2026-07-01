ЛЕНЦ ЯКОБ МИХАЭЛЬ РЕЙНХОЛЬД
ЛЕНЦ ЯКОБ МИХАЭЛЬ РЕЙНХОЛЬД - немецкий писатель.
Сын пастора. Изучал теологию в Кёнигсберге (1768-1771 годы). С 1771 года жил в Страсбурге, где познакомился с И.В. Гёте и И.Г. Гердером; примкнул к кружку «бурных гениев». Вёл скитальческую жизнь; с 1781 года в Москве, сблизился с кружком Н.И. Новикова и Н.М. Карамзиным.
Дебютировал в печати религиозными стихотворениями в 1766 году. В 1774 году опубликовал пьесы «Гувернёр» («Der Hofmeister») и «Новый Меноза» («Der neue Menoza»). В статье «Замечания о театре» («Anmerkungen übers Theater», 1774) Ленц подверг критике классицистический театр и сформулировал принципы драматургии литературного движения «Буря и натиск», противопоставив античной трагедии с её всевластием рока новую драму, в которой «сам герой - ключ к собственной судьбе».
Среди произведений Ленца: повести «Цербин, или Новая философия» («Zerbin, oder die neuere Philosophie», 1776), «Сельский проповедник» («Der Landprediger», 1777), комедия «Солдаты» («Die Soldaten», 1776), драма «Философ по милости друзей» («Die Freunde machen den Philosophen», 1776). В драмах Ленца вслед за У. Шекспиром использует свободную композицию; посредством языковых ошибок и оговорок демонстрирует противоречивость человеческого сознания. Личность Ленца привлекла внимание Г. Бюхнера (повесть «Ленц», 1839) и немецкого композитора В. Рима (опера «Якоб Ленц», 1978).
Сочинения:
Gesammelte Schriften / Hrsg. F. Blei. Münch.; Lpz., 1909-1913. Bd 1-5;
Werke / Hrsg. C. Weiß. St. Ingbert, 2001. Bd 1-12