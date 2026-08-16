ЛЕНБАХ ФРАНЦ

ЛЕНБАХ ФРАНЦ - немецкий живописец.

Сын строи­те­ля-под­ряд­чи­ка. Учил­ся в Мюн­хе­не - в скульп­тур­ной мас­тер­ской А. Зи­кин­ге­ра (с 1851 года), в АХ (1854-1859 годы) у К.Т. фон Пи­ло­ти, вме­сте с ко­то­рым впер­вые со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие по Ита­лии (1858 год). Позд­нее по­се­тил Па­риж (1859 год), Рим (1863-1864 годы, 1883 год), где по­зна­ко­мил­ся с А. Фейер­ба­хом, Х. фон Ма­ре и А. Бёк­ли­ном, а так­же Фло­рен­цию (1865 год), Мад­рид (1867 год), Лон­дон (1881 год); пу­те­ше­ст­во­вал по Ма­рок­ко (1868 год) и Егип­ту (1875-1876 годы, вме­сте с Х. Ма­кар­том). В 1868-1874 годах ра­бо­тал в Мюн­хе­не, Ве­не, Бер­ли­не. В ран­них пей­за­жах Ленбаха («Крас­ный зон­тик», 1860 год, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург; «Аль­гам­бра, Гра­на­да», 1868 год, га­ле­рея Ша­ка, Мюн­хен, и др.) про­яви­лись его ис­ка­ния в об­лас­ти пле­нэр­ной жи­во­пи­си. В 1862-1868 годах пре­имущественно ко­пи­ро­вал ста­рых мас­те­ров в различных со­б­ра­ни­ях, пе­ре­ни­мая их ко­ло­ри­стические приё­мы и тща­тель­ную жи­во­пис­ную тех­ни­ку

Пред­ста­ви­тель са­лон­но­го ака­де­миз­ма, Ленбах счи­тал­ся од­ним из ве­ду­щих немецких порт­ре­ти­стов сво­его вре­ме­ни. В его ог­ром­ном на­сле­дии (около 4 тысяч ра­бот) - порт­ре­ты ис­то­рических дея­те­лей, в том числе ко­ро­ля Ба­ва­рии Люд­ви­га I (1866 год, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен), императора Фран­ца Ио­си­фа I (1873 год, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на), канц­ле­ра О. фон Бис­мар­ка (с 1878 года соз­дал около 80 его порт­ре­тов - Эр­ми­таж , Санкт-Пе­тер­бург; Му­зей ис­то­рии ис­кус­ст­ва, Ве­на; Лен­бах­ха­ус, Мюн­хен, и другие со­б­ра­ния), па­пы Льва XIII (1885 год, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен), императора Виль­гель­ма I (1886-1887 годы, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Лейп­циг, и Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен), так­же дея­те­лей ев­ропейской куль­ту­ры - А.Ф. фон Ша­ка (1870 год, га­ле­рея Ша­ка, Мюн­хен), Т. Мом­мзе­на (Государственные му­зеи, Бер­лин), Р. Ваг­не­ра (там же; 1872 год, Му­зей Р. Ваг­не­ра, Бай­рёйт; смотри иллюстрацию в статье Р. Ваг­нер), В. Бу­ша (1870-е годы, Эр­ми­таж; ва­риант - КГ, Дрез­ден), Ф. Лис­та (1884 год, Кун­ст­хал­ле, Гам­бург) и др.; ряд ав­то­порт­ре­тов. На­гра­ж­дён зо­ло­той ме­да­лью Все­мир­ной вы­став­ки 1867 года в Па­ри­же. В 1887-1891 годах совместно с архитектором Г. фон Зайд­лем за­ни­мал­ся про­ек­том сво­ей мюн­хен­ской вил­лы в сти­ле фло­рен­тий­ско­го Воз­ро­ж­де­ния (ны­не Городская га­ле­рея Лен­бах­ха­ус).