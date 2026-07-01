ЛЕМОНЬЕ КАМИЛЬ
ЛЕМОНЬЕ КАМИЛЬ - бельгийский писатель.
Писал на французском языке. Учился в Брюссельском университете. В 1872-1879 годах главный редактор ж. «L’Art Universel». Печатался с 1863 года как художественный критик [«Художественный салон в Брюсселе» («Le Salon de Bruxelles»)], отстаивал принципы реалистического искусства. Очерк «Художественный салон в Париже» («Le Salon de Paris», 1870 год) получил одобрение художников барбизонской школы.
Известность пришла к Лемонье после выхода романа «Седан» [«Sedan», 1871 год, переиздан в Париже под названием «Гора трупов», «Les Charniers», 1881 год; русский перевод под названием «На поле брани (Седан)» - 1915 год], в котором отразились впечатления автора от событий франко-прусской войны 1870-1871 годов. В духе натурализма написаны романы: «Самец» («Un Mâle», 1881 год, русский перевод 1910 года) о страстной любви браконьера к деревенской девушке (роман снискал высокую оценку Э. Золя), а также «Госпожа Люпар» («Madame Lupar», 1888) и «Кровопийца» («Happe-Chair», 1886 год, русский перевод под названием «Завод» - 1922 год). В романах «Конец буржуа» («La fin des bourgeois», 1892 год, русский перевод 1911 года) и «Одержимый» («Le Possédé», 1890 год) ощущается влияние декаданса.
В центре романов «Люди земли» («Ceux de la glèbe», 1889 год, русский перевод 1927 года), «Адам и Ева» («Adam et Ève», 1899 год, русский перевод 1911 года), «В прохладной чаще леса» («Au cœur frais de la forêt», 1900 год), «Аллали» («L’Hallali», 1906 год, русский перевод 1930 года) - гармоничность патриархального деревенского быта и природы, противопоставленная деградации города.
Среди других сочинений: сборники новелл «Фламандские и валлонские рассказы» («Contes flamands et wallons», 1873 год) и «За портьерой» («Derrière le rideau», 1875 год); монографии о творчестве Г. Курбе и Ф. Ропса.
Сочинения
Собр. соч.: В 4 т. М., 1910–1911; Une vie d’écrivain. P., 1997.