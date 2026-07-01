ЛЕМОНЬЕ КАМИЛЬ

ЛЕМОНЬЕ КАМИЛЬ - бельгийский писатель.

Пи­сал на французском языке. Учил­ся в Брюс­сель­ском университете. В 1872-1879 годах главный ре­дак­тор ж. «L’Art Universel». Пе­ча­тал­ся с 1863 года как ху­дожественный кри­тик [«Ху­до­же­ст­вен­ный са­лон в Брюс­се­ле» («Le Salon de Bruxelles»)], от­стаи­вал прин­ци­пы реа­ли­стического искусства. Очерк «Ху­до­же­ст­вен­ный са­лон в Па­ри­же» («Le Salon de Paris», 1870 год) по­лу­чил одоб­ре­ние ху­дож­ни­ков бар­би­зон­ской шко­лы.

Из­вест­ность при­шла к Лемонье по­сле вы­хо­да ро­ма­на «Се­дан» [«Sedan», 1871 год, пе­ре­из­дан в Па­ри­же под названием «Го­ра тру­пов», «Les Charniers», 1881 год; русский перевод под названием «На по­ле бра­ни (Се­дан)» - 1915 год], в ко­то­ром от­ра­зи­лись впе­чат­ле­ния ав­то­ра от со­бы­тий фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов. В ду­хе на­ту­ра­лиз­ма на­пи­са­ны ро­ма­ны: «Са­мец» («Un Mâle», 1881 год, русский перевод 1910 года) о стра­ст­ной люб­ви бра­конь­е­ра к де­ре­вен­ской де­вуш­ке (ро­ман сни­скал вы­со­кую оцен­ку Э. Зо­ля ), а так­же «Гос­пожа Лю­пар» («Madame Lupar», 1888) и «Кро­во­пий­ца» («Happe-Chair», 1886 год, русский перевод под названием «За­вод» - 1922 год). В ро­ма­нах «Ко­нец бур­жуа» («La fin des bourgeois», 1892 год, русский перевод 1911 года) и «Одер­жи­мый» («Le Possédé», 1890 год) ощу­ща­ет­ся влия­ние де­ка­дан­са.

В цен­тре ро­ма­нов «Лю­ди зем­ли» («Ceux de la glèbe», 1889 год, русский перевод 1927 года), «Адам и Ева» («Adam et Ève», 1899 год, русский перевод 1911 года), «В про­хлад­ной ча­ще ле­са» («Au cœur frais de la forêt», 1900 год), «Ал­ла­ли» («L’Hallali», 1906 год, русский перевод 1930 года) - гар­мо­нич­ность пат­ри­ар­халь­но­го де­ре­вен­ско­го бы­та и при­ро­ды, про­ти­во­пос­тав­лен­ная де­гра­да­ции го­ро­да.

Сре­ди других со­чи­не­ний: сборники но­велл «Фла­манд­ские и вал­лон­ские рас­ска­зы» («Contes flamands et wal­lons», 1873 год) и «За пор­ть­е­рой» («Derrière le rideau», 1875 год); мо­но­гра­фии о твор­че­ст­ве Г. Кур­бе и Ф. Роп­са.

Сочинения

Собр. соч.: В 4 т. М., 1910–1911; Une vie d’écrivain. P., 1997.