ЛЕМНОС (др.-греч. Λῆμνος, Λᾶμνος; лат. Lemnos)

Остров в северной части Эгейского моря .

Площадь острова составляет 477 кв. км, высшая точка – 430 м. Лемнос имел вулканическое происхождение, часто страдал от землетрясений, там было много горячих источников, поэтому остров был посвящен Гефесту (Вулкану); считалось, что там находилась кузница бога. Лемнос был богат хлебом, хлопком, оливками и шелком. Особое значение имели месторождения сурика (μίλτος, terra sigillata), который употреблялся как краска и как лекарство. Лемнос упоминается в «Илиаде»: там из-за укуса змеи остался Филоктет, владеющий луком Геракла . Одиссей его увез под Трою, где его вылечил Махаон (по другим версиям, Подалирий или сам Асклепий). С островом связана легенда о том, что некогда все женщины Лемноса убили своих мужей; в таком виде его застали аргонавты, которые задержались там на два года.

Раннее население Лемноса было негреческим (синтийцы, карийцы, минийцы, пеласги). Еще в VI в. до н.э. лемносцы говорили на своем неиндоевропейском языке, его образец сохранился на стеле с частично расшифрованной надписью (IG 12. 8. 1). Лингвисты считают, что этот язык имеет сходство с этрусским. К древнейшему периоду истории Лемноса относится поселение на территории Полиохни (был обитаем до 1600 г. до н.э.). Позже возникают два других города – Гефестии и Мирны. В VI-V вв. до н.э. Лемнос оказывается под властью персов, позже, ок. 450 г. до н.э., на острове основывают клерухию афиняне во главе с Мильтиадом Младшим. Они свергли гефстийского тирана Гермона. После краткого периода владычества спартанцев (404-393 гг. до н.э.) Лемнос снова вернулся в орбиту афинского влияния, являясь передовой базой флота в Северной Эгеиде. В период эллинизма остров по преимуществу был так же под контролем афинян. После битвы при Пидне (167 г. до н.э.) Рим в качестве награды за лояльность подтвердил власть Афин над Лемносом.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев