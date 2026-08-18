ЛЕММОН ДЖЕК

ЛЕММОН ДЖЕК - американский актёр.

В 1947 году окон­чил Гар­вард­ский университет . Ра­бо­тал на те­ле­ви­де­нии, сни­мал­ся в се­риа­лах. В 1953 году де­бю­ти­ро­вал на Брод­вее. В ки­но с 1954 года («Это долж­но бы­ло слу­чить­ся с ва­ми»). В 1955 году сыг­рал роль вто­ро­го пла­на в фильме «Мис­тер Ро­бертс» Дж. Фор­да (премия «Ос­кар»).

Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность и ми­ро­вую из­вест­ность Леммону при­нес­ло уча­стие в двух ко­меди­ях Б. Уайл­де­ра - «Не­ко­то­рые лю­бят по­го­ря­чее» (в отечественном про­ка­те «В джа­зе толь­ко де­вуш­ки», 1959 год) и «Квар­ти­ра» (1960 год), где Леммон рас­крыл­ся как ха­рак­тер­ный ак­тёр, ор­га­нич­но со­че­тав­ший ко­мические и дра­ма­тические эле­мен­ты. Его на­зы­ва­ли «аме­ри­кан­ским Ар­ле­ки­ном» (под­виж­ное ли­цо, вы­ра­зи­тель­ная ми­ми­ка, до­вер­чи­вый взгляд). Леммон был рав­но убе­ди­те­лен как в ро­ли зло­дея про­фес­со­ра Фей­та («Боль­шие гон­ки»), так и в ро­ли тра­гического не­удач­ни­ка Темп­л­то­на («Че­ст­во­ва­ние», приз Мкф в Западном Бер­ли­не).

Сре­ди др. филь­мов: «Дни ви­на и роз» (премия Мкф в Сан-Се­ба­сть­я­не), «Спа­си­те ти­гра» (премия «Ос­кар»), «Ки­тай­ский син­дром» и «Про­пав­ший без вес­ти» (оба - премия Мкф в Кан­не), «Глен­герри Глен Росс» (в отечественном про­ка­те «Аме­ри­кан­цы», премия Мкф в Ве­не­ции). В 1990-е годы сни­мал­ся пре­имущественно в ко­ме­ди­ях. По­ста­вил фильм «Котч» (1971). В 2000 году вёл пе­ре­да­чи на ТВ («Аме­ри­кан­ские мас­те­ра о Кью­ко­ре», «Сто лет, сто улы­бок: са­мые смеш­ные аме­ри­кан­ские филь­мы»). В 1988 году Американский институт ки­но вы­пус­тил до­ку­мен­таль­ный т/ф «При­вет Дже­ку Лем­мо­ну». Премия Мкф в Бер­ли­не за вклад в раз­ви­тие ми­ро­во­го ки­но­ис­кус­ст­ва (1996 год).