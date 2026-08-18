ЛЕММОН ДЖЕК
ЛЕММОН ДЖЕК - американский актёр.
В 1947 году окончил Гарвардский университет. Работал на телевидении, снимался в сериалах. В 1953 году дебютировал на Бродвее. В кино с 1954 года («Это должно было случиться с вами»). В 1955 году сыграл роль второго плана в фильме «Мистер Робертс» Дж. Форда (премия «Оскар»).
Широкую популярность и мировую известность Леммону принесло участие в двух комедиях Б. Уайлдера - «Некоторые любят погорячее» (в отечественном прокате «В джазе только девушки», 1959 год) и «Квартира» (1960 год), где Леммон раскрылся как характерный актёр, органично сочетавший комические и драматические элементы. Его называли «американским Арлекином» (подвижное лицо, выразительная мимика, доверчивый взгляд). Леммон был равно убедителен как в роли злодея профессора Фейта («Большие гонки»), так и в роли трагического неудачника Темплтона («Чествование», приз Мкф в Западном Берлине).
Среди др. фильмов: «Дни вина и роз» (премия Мкф в Сан-Себастьяне), «Спасите тигра» (премия «Оскар»), «Китайский синдром» и «Пропавший без вести» (оба - премия Мкф в Канне), «Гленгерри Глен Росс» (в отечественном прокате «Американцы», премия Мкф в Венеции). В 1990-е годы снимался преимущественно в комедиях. Поставил фильм «Котч» (1971). В 2000 году вёл передачи на ТВ («Американские мастера о Кьюкоре», «Сто лет, сто улыбок: самые смешные американские фильмы»). В 1988 году Американский институт кино выпустил документальный т/ф «Привет Джеку Леммону». Премия Мкф в Берлине за вклад в развитие мирового киноискусства (1996 год).