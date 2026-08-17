ЛЕМЕРСЬЕ ЖАК

ЛЕМЕРСЬЕ ЖАК - французский архитектор, гравёр .

Учил­ся у сво­его от­ца-ка­мен­щи­ка Ни­ко­ла Ле­мер­сье (1541-1637 годы). В 1607-1612 годах пре­бы­вал в Ри­ме, воз­мож­но, обу­чал­ся ар­хи­тек­ту­ре у Р. Ро­за­ти. За­ри­сов­ки и гра­вю­ры римских по­стро­ек, как древ­них, так и но­вых, в даль­ней­шем слу­жи­ли Лемерсье ис­точ­ни­ком ар­хитектурных идей. По воз­вра­ще­нии во Фран­цию ра­бо­тал в ка­че­ст­ве ин­же­не­ра и ар­хи­тек­то­ра (церковь Ора­то­ри­ан­цев в Па­ри­же, 1616 год). По за­ка­зам кар­ди­на­ла Ри­ше­льё воз­вёл Па­ле-Кар­ди­наль в Па­ри­же (1624-1636 годы, позд­нее Па­ле-Ро­яль; со­хра­нил­ся час­тич­но, из­вес­тен по ри­сун­кам и гра­вю­рам), го­род Ри­ше­льё (департамент Эндр и Луа­ра, со­хра­ни­лась сеть улиц, ре­зи­ден­ция кар­ди­на­ла - Ша­то-Ри­ше­льё; цер­ковь).

По­сту­пив на ко­ро­лев­скую служ­бу (1618 год), в конце 1630-х гг. воз­гла­вил строи­тель­ст­во Лув­ра : до­вер­шил западный фа­сад Квад­рат­но­го дво­ра, при­стро­ив к кры­лу П. Лес­ко ещё од­но, в точ­но­сти по­вто­ряю­щее пер­вое, и раз­де­лив их Па­виль­о­ном Ча­сов с 3-ча­ст­ным фрон­то­ном, под­дер­жи­вае­мым ка­риа­ти­да­ми. Римское влия­ние силь­нее все­го ска­за­лось в па­риж­ской церкви Сор­бон­ны (1635-1648 годы): по­лу­сфе­рический ку­пол на ок­та­го­наль­ном ба­ра­ба­не (но­вый мо­тив в па­риж­ской ар­хи­тек­ту­ре то­го вре­ме­ни) воз­вы­ша­ет­ся в се­ре­ди­не пол­но­стью сим­мет­рич­но­го ан­самб­ля; план объ­е­ди­ня­ет в се­бе чер­ты цен­трического хра­ма и ба­зи­ли­ки.

В церк­ви 2 вхо­да - че­рез за­пад­ный фа­сад с ули­цы и че­рез юж­ное кры­ло тран­сеп­та из уни­вер­си­тет­ско­го дво­ра; для оформ­ле­ния вхо­да из дво­ра впер­вые в ев­ропейской цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ре при­ме­нён сво­бод­но­стоя­щий пор­тик из 10 ко­ринф­ских ко­лонн. В 1646 году Лемерсье воз­гла­вил строи­тель­ст­во па­риж­ской церкви Валь-де-Грас, сме­нив Ф. Ман­са­ра . По его про­ек­ту (1653 год) на­ча­лось воз­ве­де­ние церкви Святого Ро­ха в Па­ри­же, про­дол­жен­ное Ж. Ар­ду­эн-Ман­са­ром и Р. де Кот­том. Лемерсье прив­нёс чер­ты римского ба­рок­ко в тра­ди­ции французской ар­хи­тек­ту­ры, став од­ним из са­мых зна­чительных мас­те­ров французского клас­си­циз­ма XVII века.