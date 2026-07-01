ЛЕМЕР ДЕ БЕЛЬЖ ЖАН

ЛЕМЕР ДЕ БЕЛЬЖ ЖАН - французский поэт.

О жиз­ни Лемера де Бельжа из­вест­но ма­ло. Был сек­ре­та­рём и ис­то­рио­гра­фом Мар­га­ри­ты Ав­стрий­ской, Ан­ны Бре­тон­ской. Не­од­но­крат­но со­вер­шал пу­те­ше­ст­вия по Ита­лии. Ис­пы­тал влия­ние твор­че­ст­ва Дан­те Алигь­е­ри , Ф. Пет­рар­ки, Дж. Бок­кач­чо. В рас­су­ж­де­нии «Со­гла­сие двух язы­ков» («Con­corde de deux langages», 1513 год) пред­вос­хи­тил язы­ко­вую по­ли­ти­ку «Плея­ды», ука­зав на за­им­ст­во­ва­ние, пре­ж­де все­го из итальянских тек­стов, как на важ­ное сред­ст­во об­нов­ле­ния французского язы­ка и сло­вес­но­сти. Од­ним из пер­вых ис­поль­зо­вал во французской по­эзии тер­ци­ну [по­эма «Храм чес­ти и доб­ле­сти» («Le temple d’honne­ur et de vertu», 1504 год)].

Боль­шую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли сти­хотворения «По­сла­ния зе­лё­но­го лю­бов­ни­ка» («Epîtres de l’amant vert», 1505 год), в гро­те­ск­ном ду­хе по­ве­ст­вую­щие о за­гроб­ных стран­ст­ви­ях по­пу­гая, а так­же про­за­ический ро­ман со сти­хотворными встав­ка­ми «Про­слав­ле­ние Гал­лии и уди­ви­тель­ные судь­бы Трои» («Les illustra­tions de Gaule et singularités de Troye», 1509-1513 годы), в ко­то­ром Лемер де Бельж про­слав­лял фран­цу­зов, воз­во­дя их ро­до­слов­ную к вы­ход­цам из ле­ген­дар­ной Трои.

Сочинения

Œuvres. Gen., 1969. Vol. 1–4.