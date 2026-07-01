ЛЕМЕР ДЕ БЕЛЬЖ ЖАН
ЛЕМЕР ДЕ БЕЛЬЖ ЖАН - французский поэт.
О жизни Лемера де Бельжа известно мало. Был секретарём и историографом Маргариты Австрийской, Анны Бретонской. Неоднократно совершал путешествия по Италии. Испытал влияние творчества Данте Алигьери, Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо. В рассуждении «Согласие двух языков» («Concorde de deux langages», 1513 год) предвосхитил языковую политику «Плеяды», указав на заимствование, прежде всего из итальянских текстов, как на важное средство обновления французского языка и словесности. Одним из первых использовал во французской поэзии терцину [поэма «Храм чести и доблести» («Le temple d’honneur et de vertu», 1504 год)].
Большую популярность снискали стихотворения «Послания зелёного любовника» («Epîtres de l’amant vert», 1505 год), в гротескном духе повествующие о загробных странствиях попугая, а также прозаический роман со стихотворными вставками «Прославление Галлии и удивительные судьбы Трои» («Les illustrations de Gaule et singularités de Troye», 1509-1513 годы), в котором Лемер де Бельж прославлял французов, возводя их родословную к выходцам из легендарной Трои.
Сочинения
Œuvres. Gen., 1969. Vol. 1–4.