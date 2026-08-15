ЛЕМАН ЛИЛЛИ

ЛЕМАН ЛИЛЛИ - немецкая певица, педагог.

Учи­лась пе­нию у ма­те­ри - пе­ви­цы и ар­фи­ст­ки М.Т. Лёв-Ле­ман в Пра­ге . Де­бюти­ро­ва­ла в праж­ском Не­мец­ком те­атре (1865 год), ра­бо­та­ла в те­ат­рах Дан­ци­га и Лейп­ци­га. В 1869 году вы­сту­пи­ла в пар­тии Мар­га­ри­ты Ва­луа («Гу­ге­но­ты» Дж. Мейер­бе­ра) в Бер­лин­ской при­двор­ной опе­ре, в 1870-1885 годах ве­ду­щая со­ли­ст­ка это­го те­ат­ра; уча­ст­во­ва­ла в пре­мье­ре опе­ры « Мак­ка­веи » А.Г. Ру­бин­штей­на (1875 год). В 1885-1891 годах с три­ум­фаль­ным ус­пе­хом вы­сту­па­ла в нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» и на других сце­нах США. Позд­нее (до 1918 года) га­ст­ро­ли­ро­ва­ла как опер­ная и кон­церт­ная пе­ви­ца во мно­гих стра­нах ми­ра.

В об­шир­ном и раз­но­пла­но­вом опер­ном ре­пер­туа­ре Лилли бы­ло около 170 пар­тий, она бы­ла од­ной из луч­ших ис­пол­ни­тель­ниц пар­тий в опе­рах Р. Ваг­не­ра: Брун­гиль­да («Валь­ки­рия» и «Зиг­фрид»), Ор­тру­да («Ло­эн­грин»), Изоль­да («Три­стан и Изоль­да»). С ус­пе­хом ис­пол­ня­ла пар­тии Кар­мен, Нор­мы, Аи­ды (од­но­им. опе­ры Ж. Би­зе, В. Бел­ли­ни, Дж. Вер­ди). С 1876 года по при­гла­ше­нию Ваг­не­ра уча­ст­во­ва­ла в Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле. Бы­ла ини­циа­то­ром про­ве­де­ния фес­ти­ва­лей му­зы­ки В.А. Мо­цар­та в Зальц­бур­ге (1901-1910 годы), на ко­то­рых вы­сту­па­ла как пе­ви­ца (Дон­на Ан­на в опе­ре «Дон Жу­ан») и ре­жис­сёр. В 1916-1928 годах пре­по­да­ва­ла в «Мо­цар­те­уме» (Зальц­бург). Сре­ди её уче­ниц - Дж. Фар­рар, О. Фрем­стад, В. Ур­су­ляк. Грам­за­пи­си (1906-1907 годы).

Её се­ст­ра - пе­ви­ца Ма­рия Ле­ман (15 мая 1851 года, Гам­бург – 9 декабря 1931 года, Бер­лин), в 1882-1896 годах со­ли­ст­ка Вен­ской при­двор­ной опе­ры (почётное зва­ние «кам­мер­зен­ге­рин», 1889 год), с 1876 года уча­ст­ни­ца Бай­рёйт­ско­го фес­ти­ва­ля.

Сочинения:

Studie zu «Fidelio». Lpz., 1904;

Mein Weg. Lpz., 1913. N. Y., 1977;

Meine Gesangs­kunst. 3. Aufl. В., 1922. Münch., 2007.