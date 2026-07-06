ЛЕЛИ ПИТЕР

ЛЕЛИ ПИТЕР - английский живописец.

Вы­хо­дец из Гол­лан­дии ; про­зви­ще по­лу­чил по названию до­мо­вла­де­ния от­ца в Гаа­ге. Учил­ся в Хар­ле­ме у Ф.П. де Греб­бе­ра (1637-1639 годы). Прие­хал в Анг­лию в начале 1640-х годов, в раз­гар Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века и вско­ре по­сле смер­ти А. ван Дей­ка (1641 год); уже к 1650 году су­мел за­вое­вать вы­со­кую ре­пу­та­цию пре­ем­ни­ка это­го зна­ме­ни­то­го порт­ре­ти­ста (его влия­ние ощу­ти­мо в ран­них про­из­ве­де­ни­ях Лели; сре­ди порт­ре­ти­руе­мых - О. Кром­вель). Пи­сал так­же кар­ти­ны на пас­то­раль­ные и ми­фо­ло­гические сю­же­ты. Рас­цвет твор­че­ст­ва Лели сов­па­да­ет с пе­рио­дом Рес­тав­ра­ции, ко­гда Лели ста­но­вит­ся «глав­ным ху­дож­ни­ком ко­ро­ля» (1661 год) и од­ним из са­мых мод­ных порт­ре­ти­стов английской ари­сто­кра­тии 2-й половины XVII века.

Порт­ре­ты Лели (большей частью жен­ские) от­ра­жа­ют фри­воль­ную, чув­ст­вен­ную ат­мо­сфе­ру, ма­не­ры и мо­ду, ца­рив­шие при дво­ре Кар­ла II [гер­цог Йорк­ский Яков (бу­ду­щий ко­роль Яков II) и его суп­ру­га Ан­на Хайд, оба - Национальная порт­рет­ная га­ле­рея, Лон­дон; «Две да­мы се­мей­ст­ва Лейк», га­ле­рея Тейт, Лон­дон; все - 1660-е годы]. Об­ла­дая не­за­уряд­ным да­ром ко­ло­ри­ста, Лели был вир­туо­зом в изо­бра­же­нии рос­кош­ных плать­ев, дра­пи­ро­вок, дра­го­цен­но­стей и других де­та­лей ан­ту­ра­жа. Де­ко­ра­тив­ность его ра­бот пре­вос­ход­но от­ве­ча­ла шпа­лер­ной раз­вес­ке кар­тин в ка­че­ст­ве ук­ра­ше­ний двор­цо­во­го ин­терь­е­ра (се­рии порт­ре­тов «Винд­зор­ские кра­са­ви­цы», 1662-1665 годы, Хэмп­тон-корт, Лон­дон, и «Ад­ми­ра­лы», 1665-1666 годы, Национальный морской му­зей, Грин­вич, Лон­дон , и Ко­ро­лев­ское соб­ра­ние, Ве­ли­ко­бри­та­ния).

Не­сколь­ко бо­лее ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ва­ны муж­ские порт­ре­ты Лели (Ф.М. ван Хел­монт, около 1671 года, га­ле­рея Тейт; гер­цог Бе­кин­гем­ский, около 1675 года, Национальная порт­рет­ная га­ле­рея). Со­брал зна­чительную кол­лек­цию кар­тин и ри­сун­ков мас­те­ров XVI-XVII веков. В 1680 году воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во.