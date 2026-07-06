ЛЕЛИ ПИТЕР
ЛЕЛИ ПИТЕР - английский живописец.
Выходец из Голландии; прозвище получил по названию домовладения отца в Гааге. Учился в Харлеме у Ф.П. де Греббера (1637-1639 годы). Приехал в Англию в начале 1640-х годов, в разгар Английской революции XVII века и вскоре после смерти А. ван Дейка (1641 год); уже к 1650 году сумел завоевать высокую репутацию преемника этого знаменитого портретиста (его влияние ощутимо в ранних произведениях Лели; среди портретируемых - О. Кромвель). Писал также картины на пасторальные и мифологические сюжеты. Расцвет творчества Лели совпадает с периодом Реставрации, когда Лели становится «главным художником короля» (1661 год) и одним из самых модных портретистов английской аристократии 2-й половины XVII века.
Портреты Лели (большей частью женские) отражают фривольную, чувственную атмосферу, манеры и моду, царившие при дворе Карла II [герцог Йоркский Яков (будущий король Яков II) и его супруга Анна Хайд, оба - Национальная портретная галерея, Лондон; «Две дамы семейства Лейк», галерея Тейт, Лондон; все - 1660-е годы]. Обладая незаурядным даром колориста, Лели был виртуозом в изображении роскошных платьев, драпировок, драгоценностей и других деталей антуража. Декоративность его работ превосходно отвечала шпалерной развеске картин в качестве украшений дворцового интерьера (серии портретов «Виндзорские красавицы», 1662-1665 годы, Хэмптон-корт, Лондон, и «Адмиралы», 1665-1666 годы, Национальный морской музей, Гринвич, Лондон, и Королевское собрание, Великобритания).
Несколько более индивидуализированы мужские портреты Лели (Ф.М. ван Хелмонт, около 1671 года, галерея Тейт; герцог Бекингемский, около 1675 года, Национальная портретная галерея). Собрал значительную коллекцию картин и рисунков мастеров XVI-XVII веков. В 1680 году возведён в рыцарское достоинство.