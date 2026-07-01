ЛЕЛЕВЕЛЬ ИОАХИМ

ЛЕЛЕВЕЛЬ ИОАХИМ - польский историк и общественный деятель.

По­сле окон­ча­ния Ви­лен­ско­го университета пре­по­да­вал в Кре­ме­нец­ком ли­цее (1809-1811 годы), в 1815-1818 годах эк­стра­ор­ди­нар­ный, в 1821-1824 годах ор­ди­нар­ный профессор Ви­лен­ско­го, в 1819-1821 годах Вар­шав­ско­го университетов. В 1824 году от­стра­нён от пре­по­да­ва­ния как идей­ный вдох­но­ви­тель тай­ных сту­денческих об­ществ. С 1828 года депутат Сей­ма Цар­ст­ва Поль­ско­го. Во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов член Административного со­ве­та (декабрь 1830 года), Национального пра­ви­тель­ст­ва (с января 1831 года), председатель клу­ба Пат­рио­тического общества, вы­сту­пав­ше­го с про­грам­мой ра­ди­каль­ных со­ци­аль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний.

В сентябре 1831 эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию, воз­гла­вил Польский национальный комитет. В 1833 году пе­ре­ехал в Бель­гию, в 1835-1836 годах член ру­ко­во­дства соз­дан­ной в Бер­не по­лу­ле­галь­ной организации «Мо­ло­дая Поль­ша». В 1837 году ор­га­ни­зо­вал Объ­е­ди­не­ние польской эмиг­ра­ции, с 1846 года член Польского де­мо­кра­тического общества. Один из идео­ло­гов польского де­мо­кра­тического дви­же­ния, сто­рон­ник рес­пуб­ли­кан­ско­го строя, вы­сту­пал за ак­тив­ные фор­мы борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние Поль­ши, вплоть до пар­ти­зан­ских дей­ст­вий. В конце 1840-х годов ото­шёл от по­литической дея­тель­но­сти.

Ос­но­во­по­лож­ник на­учного изу­че­ния ис­то­рии Поль­ши, ав­тор тео­рии «гми­нов­лад­зт­ва», ос­но­ван­ной на те­зи­се об ис­кон­ной при­вер­жен­но­сти сла­вян иде­ям сво­бо­ды и ра­вен­ст­ва, что, по мне­нию Лелевеля, на­хо­ди­ло вы­ра­же­ние в об­щин­ном ха­рак­те­ре ор­га­ни­за­ции их со­ци­аль­ной жиз­ни. Эта тео­рия бы­ла по­ло­же­на Лелевелем в ос­но­ву пе­рио­ди­за­ции польской ис­то­рии. За­ло­жил ос­но­вы изу­че­ния и пре­по­да­ва­ния в Поль­ше ну­миз­ма­ти­ки , сфра­ги­сти­ки, кар­то­гра­фии, ис­то­рической гео­гра­фии и других вспо­мо­гательных ис­то­рических дис­ци­п­лин. В 1929 году в свя­зи с 350-ле­ти­ем Ви­лен­ско­го университета прах Лелевеля пе­ре­не­сён в Виль­нюс и тор­же­ст­вен­но за­хо­ро­нен на клад­би­ще Рос­са.

Сочинения:

Études numismatiques et archéologiques. Brux., 1841;

Polska, dzieje i rzeczy jej. Poz­nań, 1854–1868. T. 1–20 (red.);

Trzy konstytucje polskie. 1791, 1807, 1815. 2 wyd. Poznań, 1861.