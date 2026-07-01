ЛЕЛЕВЕЛЬ ИОАХИМ
ЛЕЛЕВЕЛЬ ИОАХИМ - польский историк и общественный деятель.
После окончания Виленского университета преподавал в Кременецком лицее (1809-1811 годы), в 1815-1818 годах экстраординарный, в 1821-1824 годах ординарный профессор Виленского, в 1819-1821 годах Варшавского университетов. В 1824 году отстранён от преподавания как идейный вдохновитель тайных студенческих обществ. С 1828 года депутат Сейма Царства Польского. Во время Польского восстания 1830-1831 годов член Административного совета (декабрь 1830 года), Национального правительства (с января 1831 года), председатель клуба Патриотического общества, выступавшего с программой радикальных социальных преобразований.
В сентябре 1831 эмигрировал во Францию, возглавил Польский национальный комитет. В 1833 году переехал в Бельгию, в 1835-1836 годах член руководства созданной в Берне полулегальной организации «Молодая Польша». В 1837 году организовал Объединение польской эмиграции, с 1846 года член Польского демократического общества. Один из идеологов польского демократического движения, сторонник республиканского строя, выступал за активные формы борьбы за освобождение Польши, вплоть до партизанских действий. В конце 1840-х годов отошёл от политической деятельности.
Основоположник научного изучения истории Польши, автор теории «гминовладзтва», основанной на тезисе об исконной приверженности славян идеям свободы и равенства, что, по мнению Лелевеля, находило выражение в общинном характере организации их социальной жизни. Эта теория была положена Лелевелем в основу периодизации польской истории. Заложил основы изучения и преподавания в Польше нумизматики, сфрагистики, картографии, исторической географии и других вспомогательных исторических дисциплин. В 1929 году в связи с 350-летием Виленского университета прах Лелевеля перенесён в Вильнюс и торжественно захоронен на кладбище Росса.
Сочинения:
Études numismatiques et archéologiques. Brux., 1841;
Polska, dzieje i rzeczy jej. Poznań, 1854–1868. T. 1–20 (red.);
Trzy konstytucje polskie. 1791, 1807, 1815. 2 wyd. Poznań, 1861.