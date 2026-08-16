ЛЕЛАНТСКАЯ ВОЙНА

ЛЕЛАНТСКАЯ ВОЙНА (др.-греч. Ληλάντιος πόλεμος) - название, данное историками нового времени военному конфликту двух эвбейских городов , Халкиды и Эретрии в период ранней архаики.

Причиной столкновения было стремление противников захватить плодородные земли Лелантской долины, обладавшей к тому же богатым запасом медной и железной руды. Фукидид , обращая внимание на необычный для раннего времени размах события, указывал, что незначительный в самом начале конфликт соседних полисов перерос в широкомасштабную войну, разделив греческий мир на два лагеря. На основании данных о взаимоотношениях греческих полисов в период ранней архаики можно предположить, что на стороне Халкиды сражались Самос, фессалийцы, Эрифры, Коринф и халкидские колонии на фракийском побережье, а Эретрию поддержали Милет, Хиос, Эгина и Мегары.

Хронологические экскурсы античных авторов в события архаической эпохи позволяют датировать конфликт примерно 720–670 гг. до н. э. Длительность Лелантской войны и значительное количество полисов, принявших в ней участие, дают право предположить, что она состояла из целого ряда столкновений, отделенных друг от друга периодами относительного затишья и перемирий, и театр военных действий не ограничивался островом Эвбея, а включал в себя и другие районы Эгеиды. Результатом Лелантской войны, по-видимому, было более четкое разграничение направлений колонизации и торговли греческих полисов. Союзники Халкиды и, в первую очередь, Коринф завоевали господствующее положение в Западном Средиземноморье, в то время как Милет и другие союзники Эретрии установили контроль в Северной Эгеиде и Причерноморье. Лелантская долина, послужившая яблоком раздора, вероятно, перешла под власть Халкиды. По крайней мере, в VI в. до н.э. долиной владели халкидяне.

Исторические источники :

Thucydides, I, 15, 3;

Strabo, X, 1, 12, p. 448;

Plutarchus. Amatoriae narrationes, I, p. 760e.