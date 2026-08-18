ЛЕКТИСТЕРНИЙ (лат. lectisternium ‒ от lectos sternere ‒ «стлать ложе»)

«Божья трапеза», римский обряд устройства угощения для одного или нескольких божеств, разновидность жертвоприношения; то же, что и пульвинария (pulvinaria – от pulvinar, aris – «подушка»).

Изображение божества в виде бюста или статуи (из бронзы, мрамора, дерева, воска) располагали на подушках на ложах, перед которыми ставили столы с угощеньем; божества располагались на ложах по двое. По утверждению Тита Ливия (V, 13, 4), первые лектистернии были устроены в 399 г. до н.э. по рекомендации Сивиллиных книг: в городе тогда свирепствовал мор, и надо было срочно умилостивить богов. Священнодействиями ведали дуумвиры, они застелили три ложа, и в течение восьми дней угощали Аполлона с Латоной, Геркулеса, Диану, Меркурия и Нептуна. С тех пор обычай умилостивлять богов пиром во время бедствий прижился.

Несколько раз римляне устраивали божественные трапезы во время II Пунической войны – у разных храмов: Юпитера Капитолийского, Сатурна, Юноны Царицы (последним угощением ведали матроны). После поражения при Тразименском озере лектистернии длились три дня, поставили шесть лож для двенадцати божеств, соответствующих греческим двенадцати олимпийцам, первое – для Юпитера и Юноны и т.д. Лектистернии устраивались и в честь иноземных божеств, инкорпорированных в римский Пантеон: в 204 г. до н.э. угощали Великую Матерь богов – Кибелу. Впоследствии лектистернии организовывались не только в связи с несчастьями, но и в честь победы и как часть триумфального праздника. Так, по свидетельству Горация, была отпразднована победа Октавиана над Антонием и Клеопатрой (Carm., I, 37). Лектистернии бывали не только чрезвычайными, но и регулярными: на Капитолии их устраивали в честь капитолийской троицы (Юпитера, Юноны и Минервы) во время Римских и Плебейских игр. Валерий Максим (I, 2) утверждает, что Юпитер в этом случае располагался на ложе, а богини – на креслах (in sellas). Была даже специальная коллегия, ведавшая устройством лектистерний – эпулоны (epulones), состоящая сначала из трех, затем семи человек.

В качестве источника этого римского обычая указывали на греческое, а также этрусское влияние.

Иллюстрации:

Лектистерний

Лектистерний с двумя богинями. Museo Archeologico Prenestino

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева