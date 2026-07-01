ЛЕКСИНГТОН

ЛЕКСИНГТОН - город в США, в штате Кентукки.

Население 279,1 тысяч человек (2010 год); об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию Лек­синг­тон-Фей­етт с населением около 450 тысяч человек, главный центр кон­со­ли­ди­ро­ван­ной аг­ло­ме­ра­ции Лек­синг­тон-Фей­етт-Франк­лин-Рич­монд с населением свыше 660 тысяч человек. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, железнодорожная стан­ция. Аэ­ро­порт Блу-Грасс.

Ос­но­ван как форт в 1775 году, на­зван в честь по­бе­ды американских ко­ло­ни­стов над британскими вой­ска­ми в бит­ве при селении Лек­синг­тон в шта­те Мас­са­чу­сетс (апрель 1775 год).

Со­хра­ни­лись: ис­то­рическая жи­лая за­строй­ка рай­она Са­ут-Хилл (начало XIX - начало XX веков), зда­ние ста­рей­шей городской биб­лио­те­ки (1795 год), дом-му­зей Мэ­ри Т. Лин­кольн (же­ны А. Лин­коль­на; около 1803-1806 годов), дом Дж.У. Хан­та (1814 год; в 1866 году здесь ро­дил­ся био­лог Т.Х. Мор­ган), ста­рое зда­ние кол­лед­жа Мор­ри­сон Тран­силь­ван­ско­го университета (1830-1834 годы, архитектор Г. Шрек; клас­си­цизм ), усадь­ба и парк Уэйв­ленд (1844-1848 годы), нео­го­тическая 1-я пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь (1872 год, архитектор С. Шрек), зда­ние опер­но­го те­ат­ра (1886 год, архитектор О. Кобб) и др.

Лексингтон счи­та­ет­ся куль­тур­ной сто­ли­цей шта­та Кен­тук­ки. Тран­силь­ван­ский университет (ос­но­ван в 1780 году как се­ми­на­рия, современный ста­тус с 1799 года), главный кам­пус Кен­тукк­ско­го университета (1865 год), Университет Стрэ­ра (1892 год), Университет Сал­ли­ва­на (1962 год); ряд уни­вер­си­тет­ских и других кол­лед­жей. Се­ми­на­рия (1865 год, современный ста­тус с 1965). Му­зеи: Тран­силь­ва­нии (ко­ло­нии на тер­ри­то­рии современного шта­та Кен­тук­ки; 1882 год), американских ска­ко­вых ло­ша­дей (1962 год), дет­ский (1990 год), авиа­ции (в аэ­ро­пор­ту Блу-Грасс; 1995 год), ис­то­ри­че­ский (ос­но­ван в 2000 году, от­крыт в 2003 году; в бывшем зда­нии су­да). Ме­ж­ду­народный му­зей ло­ша­дей (1978 год), Ху­дожественный и научный центр (1968 год). Те­ат­ры: «Кен­тук­ки ти­этр» (1922 год), «Лек­синг­тон бал­ле» (1974 год), «Кен­тук­ки бал­ле ти­этр» (1998 год). Ип­по­дро­мы «Ред Майл» (1875 год) и «Кин­ленд» (1936 год), а так­же «Кен­тук­ки Хорс Парк» (1978 год; здесь про­во­дит­ся большая часть основных ска­чек). Еже­год­ные трёх­днев­ные скач­ки «Ро­лекс Кен­тук­ки», од­ни из наи­бо­лее пре­стиж­ных в ми­ре. В 2010 году в Лексингтоне проведены 6-е Все­мир­ные кон­но­спор­тив­ные иг­ры (впер­вые за пре­де­ла­ми Ев­ро­пы).

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