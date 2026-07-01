ЛЕКСИНГТОН
ЛЕКСИНГТОН - город в США, в штате Кентукки.
Население 279,1 тысяч человек (2010 год); образует городскую агломерацию Лексингтон-Фейетт с населением около 450 тысяч человек, главный центр консолидированной агломерации Лексингтон-Фейетт-Франклин-Ричмонд с населением свыше 660 тысяч человек. Узел автомагистралей, железнодорожная станция. Аэропорт Блу-Грасс.
Основан как форт в 1775 году, назван в честь победы американских колонистов над британскими войсками в битве при селении Лексингтон в штате Массачусетс (апрель 1775 год).
Сохранились: историческая жилая застройка района Саут-Хилл (начало XIX - начало XX веков), здание старейшей городской библиотеки (1795 год), дом-музей Мэри Т. Линкольн (жены А. Линкольна; около 1803-1806 годов), дом Дж.У. Ханта (1814 год; в 1866 году здесь родился биолог Т.Х. Морган), старое здание колледжа Моррисон Трансильванского университета (1830-1834 годы, архитектор Г. Шрек; классицизм), усадьба и парк Уэйвленд (1844-1848 годы), неоготическая 1-я пресвитерианская церковь (1872 год, архитектор С. Шрек), здание оперного театра (1886 год, архитектор О. Кобб) и др.
Лексингтон считается культурной столицей штата Кентукки. Трансильванский университет (основан в 1780 году как семинария, современный статус с 1799 года), главный кампус Кентуккского университета (1865 год), Университет Стрэра (1892 год), Университет Салливана (1962 год); ряд университетских и других колледжей. Семинария (1865 год, современный статус с 1965). Музеи: Трансильвании (колонии на территории современного штата Кентукки; 1882 год), американских скаковых лошадей (1962 год), детский (1990 год), авиации (в аэропорту Блу-Грасс; 1995 год), исторический (основан в 2000 году, открыт в 2003 году; в бывшем здании суда). Международный музей лошадей (1978 год), Художественный и научный центр (1968 год). Театры: «Кентукки тиэтр» (1922 год), «Лексингтон балле» (1974 год), «Кентукки балле тиэтр» (1998 год). Ипподромы «Ред Майл» (1875 год) и «Кинленд» (1936 год), а также «Кентукки Хорс Парк» (1978 год; здесь проводится большая часть основных скачек). Ежегодные трёхдневные скачки «Ролекс Кентукки», одни из наиболее престижных в мире. В 2010 году в Лексингтоне проведены 6-е Всемирные конноспортивные игры (впервые за пределами Европы).