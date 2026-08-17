ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ ШАРЛЬ МАРИ
ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ ШАРЛЬ МАРИ - французский поэт, общественный деятель, член Французской академии.
Родился в семье фельдшера наполеоновской армии, ставшего плантатором на острове Реюньон, и креолки. В 1846 году поселился в Париже. Увлекался социалистической теорией Ш. Фурье, печатался в прессе. В 1848 году был одним из инициаторов петиции креолов с требованием отмены рабства в колониях, активно пропагандировал республиканские идеи во французской провинции. Работал в библиотеке Сената.
Автор поэтических сборников «Античные стихотворения» («Poèmes antiques», 1852 год), «Варварские стихотворения» («Poèmes barbares», 1862 год, дополненное издание - 1872 год), «Трагические стихотворения» («Poèmes tragiques», 1884 год), «Последние стихотворения» («Derniers poèmes», издание 1895 года), которые, наряду с лирикой Т. Готье, Ж.М. де Эредиа, стали высшими достижениями школы «Парнаса». Разочаровавшись в идее исторического и культурного прогресса, Леконт де Лиль стремился найти идеал в искусстве «мёртвых» культур, преимущественно античности и Востока.
Стихотворениям Леконта де Лиля присущи холодный рационализм, обилие мифологических образов и сюжетов, тонкое описание произведений иск-ва в традициях экфрасиса. Леконт де Лиль получил известность как переводчик Феокрита, Гомера, Гесиода, Эсхила и др. Среди произведений Леконта де Лиля - трагедия «Эринии» («Erinnyes», 1873 год, русский перевод 1908 года), социально-политический трактат «Народный республиканский катехизис» («Cathéchisme populaire républicain», 1870 год), а также «Популярная история христианства» («Histoire populaire du christianisme»), «Популярная история Французской революции» («Histoire populaire de la Révolution française», обе 1871 года). На русский язык произведения Леконта де Лиля переводятся с конца XIX века; среди переводчиков - И.Ф. Анненский, В.Я. Брюсов, М.Л. Лозинский.
Сочинения:
Из четырех книг. Стихи. М., 1960;
Œuvres. P., 1976–1978. Vol. 1–4.