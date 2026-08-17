ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ ШАРЛЬ МАРИ

ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ ШАРЛЬ МАРИ - французский поэт, общественный деятель, член Французской академии.

Ро­дил­ся в се­мье фельд­ше­ра на­по­ле­о­нов­ской ар­мии, став­ше­го план­та­то­ром на острове Ре­юнь­он, и кре­ол­ки. В 1846 году по­се­лил­ся в Па­ри­же. Ув­ле­кал­ся со­циа­ли­стической тео­ри­ей Ш. Фу­рье, пе­ча­тал­ся в прес­се. В 1848 году был од­ним из ини­циа­то­ров пе­ти­ции кре­о­лов с тре­бо­ва­ни­ем от­ме­ны раб­ст­ва в ко­ло­ни­ях, ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­вал рес­пуб­ли­кан­ские идеи во французской про­вин­ции. Ра­бо­тал в библиотеке Се­на­та.

Ав­тор по­этических сборников «Ан­тич­ные сти­хо­тво­ре­ния» («Poèmes an­ti­ques», 1852 год), «Вар­вар­ские сти­хо­тво­ре­ния» («Poèmes barbares», 1862 год, до­пол­нен­ное издание - 1872 год), «Тра­ги­че­ские сти­хо­тво­ре­ния» («Poèmes tragiques», 1884 год), «По­след­ние сти­хо­тво­ре­ния» («Derniers poèmes», издание 1895 года), ко­то­рые, на­ря­ду с ли­ри­кой Т. Го­тье, Ж.М. де Эре­диа, ста­ли выс­ши­ми дос­ти­же­ния­ми шко­лы «Пар­на­са». Раз­оча­ро­вав­шись в идее ис­то­рического и куль­тур­но­го про­грес­са, Леконт де Лиль стре­мил­ся най­ти иде­ал в ис­кус­ст­ве «мёрт­вых» куль­тур, пре­имущественно ан­тич­но­сти и Вос­то­ка.

Сти­хо­тво­ре­ни­ям Леконта де Лиля при­су­щи хо­лод­ный ра­цио­на­лизм, оби­лие ми­фо­ло­гических об­ра­зов и сю­же­тов, тон­кое опи­са­ние про­из­ве­де­ний иск-ва в тра­ди­ци­ях эк­фра­си­са. Леконт де Лиль по­лу­чил из­вест­ность как пе­ре­во­дчик Фео­кри­та, Го­ме­ра, Ге­сио­да, Эс­хи­ла и др. Сре­ди про­из­ве­де­ний Леконта де Лиля - тра­ге­дия «Эри­нии» («Erin­ny­es», 1873 год, русский перевод 1908 года), со­ци­аль­но-по­ли­тический трак­тат «На­род­ный рес­пуб­ли­кан­ский ка­те­хи­зис» («Cathéchisme po­pulaire républicain», 1870 год), а так­же «По­пу­ляр­ная ис­то­рия хри­сти­ан­ст­ва» («Histoire po­pulaire du christianisme»), «По­пу­ляр­ная ис­то­рия Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции» («Hi­s­toire populaire de la Révolution fran­çaise», обе 1871 года). На русский язык про­из­ве­де­ния Леконта де Лиля пе­ре­во­дят­ся с конца XIX века; сре­ди пе­ре­во­дчи­ков - И.Ф. Ан­нен­ский, В.Я. Брю­сов, М.Л. Ло­зин­ский.

Сочинения:

Из че­ты­рех книг. Сти­хи. М., 1960;

Œuv­res. P., 1976–1978. Vol. 1–4.