ЛЕКОК ШАРЛЬ

ЛЕКОК ШАРЛЬ - французский композитор.

В 1849-1854 годах учил­ся в Па­риж­ской консерватории . у Ф. Ба­зе­на (гар­мо­ния), Ф. Га­ле­ви (ком­по­зи­ция), Ф. Бе­нуа (ор­ган), там же по­дру­жил­ся с Ж. Би­зе и К. Сен-Сан­сом. В 1857 году де­бю­ти­ро­вал как ком­по­зи­тор опе­рет­той «Док­тор Ми­ракль» (раз­де­лил 1-ю приму с Би­зе на кон­кур­се, объ­яв­лен­ном Ж. Оф­фен­ба­хом). Из­вест­ность Лекока при­нес­ла му­зы­ка опе­рет­ты «Чай­ный цве­ток» (1868).

На­ря­ду с Оф­фен­ба­хом, Лекок - круп­ней­ший мас­тер французской опе­рет­ты. Са­ти­рическая на­прав­лен­ность, при­су­щая про­из­ве­де­ни­ям Оф­фен­ба­ха, смяг­че­на у Лекока жан­ро­вы­ми эле­мен­та­ми, ли­ри­кой. Сре­ди его луч­ших опе­ретт (все­го свыше 50) - «Дочь ма­дам Ан­го» (1872 год), «Жи­роф­ле-Жи­роф­ля» (1874 год), «Али-Ба­ба» (1887 год).

Опе­рет­ты Лекока, близ­кие тра­ди­ци­ям французской ко­мической опе­ры, от­ли­ча­ют­ся ув­ле­ка­тель­но­стью ин­три­ги, ост­ро­той ко­ме­дий­ных си­туа­ций, цель­но­стью, яс­но­стью фор­мы, яр­кой ха­рак­те­ри­стич­но­стью дей­ст­вую­щих лиц, вни­ма­ни­ем к ме­ст­но­му и ис­то­рическому ко­ло­ри­ту. Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ра «Плу­тон» (1886 год); ба­ле­ты «Си­няя Бо­ро­да» (1898 год), «Ле­бедь» (1899 год); хо­ры, фортепиано пье­сы и ро­ман­сы. Офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1910 год).