ЛЕКЛЕРК

ЛЕКЛЕРК - маршал Франции.

Окон­чил во­енное училище Сен-Сир (1924 год). В 1926-1933 годах (с пе­ре­ры­вом) слу­жил на различных долж­но­стях во французских вой­сках в Ма­рок­ко, за­тем ин­ст­рук­тор офи­цер­ской шко­лы во Фран­ции.

В начале Второй ми­ро­вой вой­ны в ка­че­ст­ве офи­це­ра шта­ба пехотной ди­ви­зии уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­ви­ях на фран­ко-германском фрон­те (смотри Фран­цуз­ская кам­па­ния 1940 года), был ра­нен и по­пал в плен. Вско­ре бе­жал из пле­на в Ве­ли­ко­бри­та­нию (че­рез Ис­па­нию ­и Пор­ту­га­лию), где при­сое­ди­нил­ся к дви­же­нию генерала Ш. де Гол­ля «Сво­бод­ная Фран­ция». Опа­са­ясь за судь­бу се­мьи, ос­тав­шей­ся во Фран­ции, при­нял фа­ми­лию Леклерк (по­сле 1945 года име­но­вал­ся Леклерк де От­клок).

В 1940 году на­зна­чен во­енным гу­бер­на­то­ром Ча­да и Французского Ка­ме­ру­на, на­хо­див­ших­ся под кон­тро­лем «Сво­бод­ной Фран­ции». Со­вер­шил неск.ойко рей­дов про­тив итальянских войск в Ли­вии. С но­ября 1941 года (по другим дан­ным, с мар­та 1942 года) ко­мандующий вой­ска­ми «Сво­бод­ной Фран­ции» во Французской Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ке. В декабре 1942 года со­вер­шил пе­ре­ход че­рез Са­ха­ру на со­еди­не­ние с час­тя­ми 8-й британской ар­мии и 26 января 1943 года всту­пил в Три­по­ли, где из его войск бы­ла сфор­ми­ро­ва­на французская лёг­кая пехотная ди­ви­зия.

С мар­та 1943 командующий французской 2-й бро­не­тан­ко­вой ди­ви­зии в Ма­рок­ко, ко­то­рая в апреле 1944 года бы­ла пе­ре­бро­ше­на в Ве­ли­ко­бри­та­нию. Во гла­ве этой ди­ви­зии уча­ст­во­вал в Нор­манд­ской де­сант­ной опе­ра­ции 1944 года (смотри «Овер­лорд» опе­ра­ция) в со­ста­ве 3-й американской ар­мии генерала ар­мии Дж. Пат­то­на. Ди­ви­зия Леклерка пер­вой во­шла в Па­риж (25 августа при­нял ка­пи­ту­ля­цию германского гар­ни­зо­на), за­тем уча­ст­во­ва­ла в бо­ях в Эль­за­се и Южной Гер­ма­нии. По­сле ка­пи­ту­ля­ции Гер­ма­нии в мае 1945 года на­зна­чен ко­ман­дую­щим французскими вой­ска­ми (около 40 тысяч человек) на Даль­нем Вос­то­ке, уча­ст­во­вав­ши­ми в бо­ях про­тив японских войск. От име­ни Фран­ции под­пи­сал Акт о ка­пи­ту­ля­ции Япо­нии.

С октября 1945 года глав­но­ко­мандующий францущзскими вой­ска­ми в Ин­до­ки­тае Фран­цуз­ском. Про­вёл несколько ус­пеш­ных опе­ра­ций про­тив национально-пат­рио­тических сил в Кам­бод­же и Вьет­на­ме . По­няв бес­пер­спек­тив­ность ко­ло­ни­аль­ной вой­ны, Леклерк ус­та­но­вил кон­такт с Хо Ши Ми­ном, од­на­ко в ию­ле 1946 года был ото­зван во Фран­цию и на­зна­чен генерал-ин­спек­то­ром французских войск в Северной Аф­ри­ке. По­гиб в авиационной ка­та­ст­ро­фе. В 1969 году в Па­ри­же Леклерку ус­та­нов­лен па­мят­ник, его име­нем на­зван современный французский танк.

На­гра­ж­дён Боль­шим кре­стом ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1945 год) и др.