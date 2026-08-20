ЛЕКИФ

ЛЕКИФ - керамический сосуд для ароматических масел в виде кувшинчика с узкой шейкой, чаще всего небольшого размера.

Один из основных ти­пов древнегреческих ваз. Для всех лекифов ха­рак­тер­ны пло­ская, не­мно­го изо­гну­тая руч­ка и чёт­кие пе­ре­хо­ды от рас­ши­ряю­ще­го­ся рас­тру­бом вен­чи­ка к шей­ке, пле­чи­кам, вы­тя­ну­то­му ту­ло­ву и ши­ро­кой, ус­той­чи­вой нож­ке. Ши­ро­ко рас­про­стра­нён в VI-III веках до нашей эры.

В VI веке до нашей эры фор­ма лекифа эво­лю­цио­ни­ро­ва­ла от ок­руг­лой, поч­ти ша­ро­вид­ной, к бо­лее вы­тя­ну­той. В V веке до нашей эры поя­ви­лись так называемые ари­бал­ли­че­ские лекифы - со­су­ды с яй­це­вид­ным, по­лу­сфе­рическим ту­ло­вом и тре­уголь­ной в се­че­нии руч­кой (наи­бо­лее ха­рак­тер­ны для IV века до нашей эры).

В VI-V веках до нашей эры лекифы по­кры­ва­лись чер­но­фи­гур­ной (рисунок, 1) и крас­но­фи­гур­ной рос­пи­сью. С начала V века до нашей эры по ху­дожественному оформ­ле­нию осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют со­су­ды с бе­лой об­ли­цов­кой. Рос­пись на­но­си­лась по ней раз­бав­лен­ным ла­ком, до­ве­дён­ным до крас­но­ва­то-ко­рич­не­вых и зо­ло­ти­стых от­тен­ков. Бе­лые лекифы (рисунок 2) от­ли­ча­лись ци­лин­д­рической фор­мой ту­ло­ва и срав­ни­тель­но боль­ши­ми (еди­нич­но - очень круп­ны­ми) раз­ме­ра­ми.

В начале IV века до нашей эры на крас­но­фи­гур­ных ат­ти­че­ских со­су­дах по­яв­ля­ют­ся рель­еф­ные фи­гу­ры, по­кры­тые бе­лой об­маз­кой, то­ни­ро­ван­ные ро­зо­вой и го­лу­бой крас­ка­ми. В бы­ту лекифы ис­поль­зо­ва­лись в жен­ском оби­хо­де как фла­ко­ны с кос­ме­ти­кой. Осо­бо ши­ро­кое при­ме­не­ние они име­ли в по­гре­баль­ном об­ря­де, вхо­дя в со­став ин­вен­та­ря, а так­же в ка­че­ст­ве при­но­ше­ния к па­мят­ни­ку или на мо­ги­лу при по­гре­бе­нии и в дни по­ми­но­ве­ния по­кой­ни­ка.

Сю­же­ты рос­пи­си лекифов тем или иным об­ра­зом бы­ли свя­за­ны с куль­том умер­ших (смотри в статье Ва­зо­пись). Сре­ди лекифов осо­бую груп­пу со­став­ля­ют со­су­ды V века до нашей эры, вы­пол­нен­ные в ви­де по­ли­хром­ных ста­ту­эток. Наи­бо­лее из­вест­ны фи­гур­ные со­су­ды, най­ден­ные в кур­ган­ном мо­гиль­ни­ке Фа­на­го­рии [Аф­ро­ди­та, Сфинкс (смотри иллюстрации к статье Ан­тич­ные го­ро­да Се­вер­но­го При­чер­но­мо­рья), Си­ре­на (рисунок 3) и др.].

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