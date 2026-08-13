ЛЕКЕН АНРИ ЛУИ
ЛЕКЕН АНРИ ЛУИ - французский актёр.
Из семьи ювелира. По окончании коллежа Мазарини в Париже с конца 1740-х годов играл комедийные роли в любительских спектаклях. Получив поддержку Вольтера, увидевшего Лекена на сцене в 1750 году, в том же году дебютировал в «Комеди Франсез» (Тит - «Брут» Вольтера).
Несмотря на скромные природные данные (невысокий рост, глухой голос, невыразительная пластика), стал крупнейшим трагиком французской сцены. В исполнение трагических ролей он вернул простоту и естественность чувства, психологическую достоверность, благородство и непринуждённость пластического рисунка. Становление Лекена-актёра совпало с открытиями Вольтера-драматурга в «Комеди Франсез». Его игра отвечала требованиям нового сценического стиля - просветительского классицизма, основной чертой которого стала историческая и этническая обусловленность характеров и драматических коллизий.
Свои лучшие роли Лекен исполнил в трагедиях Вольтера: Оросман («Заира»), Магомет («Магомет»), Чингисхан («Китайский сирота»), Танкред («Танкред»). Преодолевая исполнительские каноны классицизма, стремясь выразить национальный характер, вместе со своей партнёршей по сцене Клерон Лекен осуществил реформу сценического костюма (отказ от традиционного «римского» одеяния, историческая, этнографическая точность деталей и др.).
Среди ролей: Линсей, Вильгельм («Гиперместра», «Вильгельм Телль» А. М. Лемьера), Уорик («Граф Уорик» Ж. Ф. де Лагарпа). Актёрский опыт Лекена оказал существенное влияние на творчество Ф.Ж. Тальма.
Сочинения:
Mémoires. P., 1801.