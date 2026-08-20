ЛЕКАЙН НИКАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ЛЕКАЙН НИКАНДР СЕРГЕЕВИЧ - марийский писатель, народный писатель Марийской АССР.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Обу­чал­ся в советско-партийной шко­ле в Йош­кар-Оле (1925-1927 годы). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . Со­труд­ни­чал в газетами «Ма­рий ком­му­на» и журналом«Он­чы­ко».

Наи­боль­шую из­вест­ность Лекайну при­нес­ла три­ло­гия ро­ма­нов «Же­лез­ная си­ла» («Кÿрт­ньö вий», 1939-1941 годы), «В ог­не ве­ли­кой вой­ны» («Ку­гу са­рын ту­лыш­ты­жо», книги 1-3, 1948 год) и «Зем­ля пред­ков» («Ку­ге­зе млан­де», книги 1-2, 1955-1960 годы; русский перевод 1977 года), ох­ва­ты­ваю­щая со­бы­тия из ис­то­рии ма­рий­цев 1-й половины XX века.

Ав­тор по­вес­тей, рас­ска­зов, очер­ков (в том числе фрон­то­вых), книг для де­тей.