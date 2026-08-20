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ЛЕКАЙН НИКАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ЛЕКАЙН НИКАНДР СЕРГЕЕВИЧ - марийский писатель, народный писатель Марийской АССР.
Родился в крестьянской семье. Обучался в советско-партийной школе в Йошкар-Оле (1925-1927 годы). Участник Великой Отечественной войны. Сотрудничал в газетами «Марий коммуна» и журналом«Ончыко».
Наибольшую известность Лекайну принесла трилогия романов «Железная сила» («Кÿртньö вий», 1939-1941 годы), «В огне великой войны» («Кугу сарын тулыштыжо», книги 1-3, 1948 год) и «Земля предков» («Кугезе мланде», книги 1-2, 1955-1960 годы; русский перевод 1977 года), охватывающая события из истории марийцев 1-й половины XX века.
Автор повестей, рассказов, очерков (в том числе фронтовых), книг для детей.
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