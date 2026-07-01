ЛЕХНЕР ЭДЁН

ЛЕХНЕР ЭДЁН (Эд­мунд) - венгерский архитектор .

Учил­ся в Шко­ле при­клад­ных ис­кусств в Пеш­те (1865-1866 годы) и в бер­лин­ской АХ (1866-1868 годы), про­вёл год в учеб­ной по­езд­ке по Ита­лии. В 1869 года совместно с архитектором Д. Пар­то­шем ос­новал в Пеш­те ар­хитектурное бю­ро (до 1896 года). К середине 1870-х годов по­стро­ил в Бу­да­пеш­те несколько мно­го­квар­тир­ных до­мов и зда­ние кат­ка (1875; не сохранился) в фор­мах эк­лек­тиз­ма. В 1874-1878 годах ра­бо­тал во Фран­ции, где за­ни­мал­ся рес­тав­ра­ци­ей зам­ков в ар­хитектурной мас­тер­ской К. Па­ра­на и по­зна­ко­мил­ся с ар­хи­тек­ту­рой французского Ре­нес­сан­са. Вер­нув­шись в Бу­да­пешт в 1879 году, ис­поль­зо­вал её эле­мен­ты на­ря­ду с мо­ти­ва­ми народного венгерского зод­че­ст­ва (в ча­ст­но­сти - об­ли­цов­ка фа­са­дов по­ли­хром­ной ке­ра­мической плит­кой) в до­ме се­мей­ст­ва То­нет (1888-1889 годы, Бу­да­пешт).

В 1889-1890 годах Лехнер вме­сте с В. Жоль­наи (ди­рек­то­ром фаб­ри­ки - по­став­щи­ка плит­ки для зда­ний) пу­те­ше­ст­во­вал по Анг­лии, изу­чал кол­лек­цию восточноазиатской ке­ра­ми­ки в Юж­но-Кен­синг­тон­ском му­зее в Лон­до­не. В этот пе­ри­од Лехнер за­нят по­ис­ка­ми национального венгерского сти­ля, кор­ни ко­то­ро­го, по его мне­нию, на­хо­ди­лись на Вос­то­ке. На Лехнера ока­за­ли влия­ние ра­бо­ты Й. Хус­ки, так­же за­ни­мав­ше­го­ся про­бле­ма­ми национальной ху­дожественной тра­ди­ции. Эле­мен­ты индийской и венгерской ар­хи­тек­ту­ры со­еди­ня­ют­ся в зда­ни­ях Ра­ту­ши в Кеч­ке­ме­те (про­ект 1890; 1893-1896 годы) и Му­зея при­клад­но­го искусства в Бу­да­пеш­те, вы­дер­жан­но­го в сти­ле мо­дерн (1891-1896 годы). Позд­ние по­строй­ки Лехнера так­же от­но­сят­ся к это­му сти­лю: зда­ния Гео­ло­гического института (1898-1899 годы) и Поч­то­во-сбе­ре­га­тель­но­го бан­ка (1899-1901 годы; ны­не Государственное каз­на­чей­ст­во Венг­рии), вил­ла Ши­пек-Ба­лаж (1905) в Бу­да­пеш­те; церковь Святой Ели­за­ве­ты в Бра­ти­сла­ве (1906-1913 годы; вклю­чая ра­бо­ту над про­ек­том).

Сре­ди по­сле­до­ва­те­лей Лехнера - ар­хи­тек­то­ры Е. Киш­марть-Лех­нер (пле­мян­ник Лехнера; 1878-1962 годы), М. Ко­мор.