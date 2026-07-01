ЛЕХНЕР ЭДЁН
ЛЕХНЕР ЭДЁН (Эдмунд) - венгерский архитектор.
Учился в Школе прикладных искусств в Пеште (1865-1866 годы) и в берлинской АХ (1866-1868 годы), провёл год в учебной поездке по Италии. В 1869 года совместно с архитектором Д. Партошем основал в Пеште архитектурное бюро (до 1896 года). К середине 1870-х годов построил в Будапеште несколько многоквартирных домов и здание катка (1875; не сохранился) в формах эклектизма. В 1874-1878 годах работал во Франции, где занимался реставрацией замков в архитектурной мастерской К. Парана и познакомился с архитектурой французского Ренессанса. Вернувшись в Будапешт в 1879 году, использовал её элементы наряду с мотивами народного венгерского зодчества (в частности - облицовка фасадов полихромной керамической плиткой) в доме семейства Тонет (1888-1889 годы, Будапешт).
В 1889-1890 годах Лехнер вместе с В. Жольнаи (директором фабрики - поставщика плитки для зданий) путешествовал по Англии, изучал коллекцию восточноазиатской керамики в Южно-Кенсингтонском музее в Лондоне. В этот период Лехнер занят поисками национального венгерского стиля, корни которого, по его мнению, находились на Востоке. На Лехнера оказали влияние работы Й. Хуски, также занимавшегося проблемами национальной художественной традиции. Элементы индийской и венгерской архитектуры соединяются в зданиях Ратуши в Кечкемете (проект 1890; 1893-1896 годы) и Музея прикладного искусства в Будапеште, выдержанного в стиле модерн (1891-1896 годы). Поздние постройки Лехнера также относятся к этому стилю: здания Геологического института (1898-1899 годы) и Почтово-сберегательного банка (1899-1901 годы; ныне Государственное казначейство Венгрии), вилла Шипек-Балаж (1905) в Будапеште; церковь Святой Елизаветы в Братиславе (1906-1913 годы; включая работу над проектом).
Среди последователей Лехнера - архитекторы Е. Кишмарть-Лехнер (племянник Лехнера; 1878-1962 годы), М. Комор.